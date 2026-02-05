Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul care aruncă în vestiar cu bani! Exclusiv

Laurențiu Reghecampf se simte excelent în țara africană în care antrenează. Detalii tari de la echipa românului. Cine aruncă cu banii în vestiar, de fapt.
Mihai Dragomir
05.02.2026 | 10:00
Laurentiu Reghecampf impresionat de tara africana in care antreneaza Dezvaluie cine este omul care arunca in vestiar cu bani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf, detalii picante din vestiarul echipei sale. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Laurențiu Reghecampf are un parcurs foarte bun la Al Hilal Omdurman. Antrenorul român a oferit detalii despre condițiile de top de care beneficiază și a spus cine aruncă cu bani în vestiarul echipei.

Laurențiu Reghecampf, îndrăgostit de traiul în Rwanda

Laurențiu Reghecampf este antrenorul celor de la Al Hilal Omdurman, unde are deja 6 luni la cârma echipei. Tehnicianul român este impresionat de facilitățile de care dispune la formația din țara africană.

Antrenorul, care și-a dus echipa pe primul loc în campionat, a spus că totul, de la curățenie, la temperatură, la timpul liber în care se desfată cu diverse activități alcătuiesc condiții de top pentru a-și face meseria.

„Nu că sunt adaptat, îmi place foarte mult. Îmi place țara, este foarte frumoasă. Un nivel de curățenie cum nu am văzut de foarte mult timp, iar în Africa asta e o problemă foarte mare. Pungile de plastic sunt interzise de guvern, nu există de nicio formă.

Totul este verde, frumos. Temperatura nu crește mai mult de 28 de grade, nu scade sub 25. Soare, cer noros, mai plouă, dar totdeauna este cald. Ai toate condițiile să îți faci meseria cum trebuie.

Te antrenezi o dată pe zi și ai timp să faci sport, să joci tenis, padel, tot ce vrei. Sunt lucruri care te ajută să treci foarte repede peste perioada asta”, a detaliat Reghecampf.

Ce urmează pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf

Echipa lui Reghecampf vine după un succes răsunător în Liga Campionilor Africii. Acum, Al Hilal Omdurman va avea un program destul de încărcat, care se va suprapune cu perioada sărbătorii Ramadanului.

„Urmează să plecăm azi în Qatar, la Doha, după care plecăm în Alger. Jucăm pe 6 februarie cu MC Alger. După, revenim în Rwanda, jucăm în campionat, apoi pe 13 februarie cu Lupopo și terminăm grupele Champions League.

Apoi avem meciuri în campionat, începe Ramadanul, ne pregătim de următoarea fază din Champions League. Se joacă în Ramadan, noi jucăm în Rwanda, unde nu este. Vom juca cu siguranță seara”

Tradiția de la echipa lui Laurențiu Reghecampf. De ce „plouă” cu bani în vestiar, de fapt

Laurențiu Reghecampf a mai vorbit și despre omul care a făcut senzație după ce a aruncat cu bani în vestiarul echipei sale. Românul a precizat că aceasta este o tradiție la Al Hilal Omdurman, în care vicepreședintele clubului acordă sume modice celor care marchează în meciurile jucate.

„Au o tradiție a lor, în Sudan. Este vicepreședintele clubului, care finanțează clubul. Dă întotdeauna prime pentru jucătorii care marchează în meciul respectiv. Este o tradiție a lor. Nu sunt sume mari, ci mici. Au ei tradiția asta. Câteva sute de dolari, pe ei îi bucură foarte tare lucrul ăsta și au ținut tradiția după fiecare meci. Cei care au marcat fac apoi o petrecere cu echipa din acei bani”, a mai spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
