Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul care aruncă în vestiar cu bani! Exclusiv

Laurențiu Reghecampf are un parcurs foarte bun la Al Hilal Omdurman. Antrenorul român a oferit detalii despre condițiile de top de care beneficiază și a spus cine aruncă cu bani în vestiarul echipei.

Laurențiu Reghecampf, îndrăgostit de traiul în Rwanda

Laurențiu Reghecampf este antrenorul celor de la Al Hilal Omdurman, unde are deja 6 luni la cârma echipei. Tehnicianul român este impresionat de facilitățile de care dispune la formația din țara africană.

Antrenorul, , a spus că totul, de la curățenie, la temperatură, la timpul liber în care se desfată cu diverse activități alcătuiesc condiții de top pentru a-și face meseria.

„Nu că sunt adaptat, îmi place foarte mult. Îmi place țara, este foarte frumoasă. Un nivel de curățenie cum nu am văzut de foarte mult timp, iar în Africa asta e o problemă foarte mare. Pungile de plastic sunt interzise de guvern, nu există de nicio formă.

Totul este verde, frumos. Temperatura nu crește mai mult de 28 de grade, nu scade sub 25. Soare, cer noros, mai plouă, dar totdeauna este cald. Ai toate condițiile să îți faci meseria cum trebuie.

Te antrenezi o dată pe zi și ai timp să faci sport, să joci tenis, padel, tot ce vrei. Sunt lucruri care te ajută să treci foarte repede peste perioada asta”, a detaliat Reghecampf.

Ce urmează pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf

. Acum, Al Hilal Omdurman va avea un program destul de încărcat, care se va suprapune cu perioada sărbătorii Ramadanului.

„Urmează să plecăm azi în Qatar, la Doha, după care plecăm în Alger. Jucăm pe 6 februarie cu MC Alger. După, revenim în Rwanda, jucăm în campionat, apoi pe 13 februarie cu Lupopo și terminăm grupele Champions League.

Apoi avem meciuri în campionat, începe Ramadanul, ne pregătim de următoarea fază din Champions League. Se joacă în Ramadan, noi jucăm în Rwanda, unde nu este. Vom juca cu siguranță seara”

Tradiția de la echipa lui Laurențiu Reghecampf. De ce „plouă” cu bani în vestiar, de fapt

Laurențiu Reghecampf a mai vorbit și despre Românul a precizat că aceasta este o tradiție la Al Hilal Omdurman, în care vicepreședintele clubului acordă sume modice celor care marchează în meciurile jucate.

„Au o tradiție a lor, în Sudan. Este vicepreședintele clubului, care finanțează clubul. Dă întotdeauna prime pentru jucătorii care marchează în meciul respectiv. Este o tradiție a lor. Nu sunt sume mari, ci mici. Au ei tradiția asta. Câteva sute de dolari, pe ei îi bucură foarte tare lucrul ăsta și au ținut tradiția după fiecare meci. Cei care au marcat fac apoi o petrecere cu echipa din acei bani”, a mai spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.