Laurențiu Reghecampf, impresionat de un tricolor în ciuda eșecului drastic contra Canadei: „Îmi place foarte mult de el”. Pe cine a criticat

Laurențiu Reghecampf a analizat prestația jucătorilor României în meciul cu Canada. Cine l-a dezamăgit din naționala lui Mircea Lucescu.
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 21:29
Laurențiu Reghecampf, impresionat de un tricolor în ciuda eșecului drastic contra Canadei: „Îmi place foarte mult de el". Pe cine a criticat
Tricolorii au făcut o partidă modestă în fața propriilor fani, vineri seara, pe Arena Națională. România a fost învinsă la scor, 0-3, de Canada, însă Laurențiu Reghecampf a văzut și câteva lucruri pozitive în jocul echipei antrenate de Mircea Lucescu.

Naționala României, răpusă de Canada. Scor de neprezentare pe Arena Națională

Naționala României a fost clar sub Canada. Nord-americanii au dominat cu autoritate jocul, iar lucrurile nu arată prea bine înainte de duelul cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial. Mircea Lucescu va schimba, probabil, mai mulți jucători în echipa de start.

Laurențiu Reghecampf, analiză tăioasă. Cine l-a impresionat și cine l-a lăsat cu un gust amar după România – Canada 0-3

Laurențiu Reghecampf a urmărit cu mare interes meciul României și a ținut să laude atitudinea pe care Denis Drăguș a arătat-o. Atacantul a intrat titular întrucât Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire. Totuși, antrenorul a criticat un jucător din defensiva lui Mircea Lucescu.

„Mie îmi place foarte tare de Drăguș. El și aseară a făcut risipă de efort. De multe ori a ajuns la 16 metri și a recuperat balonul. El nu este un jucător care fuge de efort, doar că va fi greu să își mențină nivelul ăsta. Mental, el se gândea aseară la meciul din Cipru. A trebuit să joace.

Drăguș, Stanciu… Au fost câteva momente bune, dar prea puțin față de ceea ce ne așteptam. Trebuia să vedem câțiva jucători care să facă față la echipa națională. Eu cred că nu au fost pregătiți mental. A fost o atmosferă foarte lejeră din partea tuturor.

Dobre a avut momente și momente. Nu prea l-am văzut în primele minute, dar a apărut după în joc. Se vede că are calitate și ritm. S-a văzut un trac. E un jucător de viitor, cu calitate, mai ales în duelurile unu la unu. Ghiță mie nu mi-a plăcut. Foarte multe pase greșite. Organizarea cu Burcă, în ceea ce înseamnă faza de apărare, nu s-a văzut. La faza primului gol trebuie să existe un lider, un om care să organizeze aceste momente”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

