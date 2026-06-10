Sport

Laurenţiu Reghecampf, în cartea recordurilor! A câştigat campionatul cu aceeaşi echipă în două ţări diferite. Cum a fost posibil

Laurenţiu Reghecampf a reuşit o performanţă neobişnuită. Antrenorul român a câştigat două titluri cu aceeaşi echipă, în acelaşi sezon. Cum a fost posibil.
Marian Popovici
10.06.2026 | 21:59
Laurentiu Reghecampf in cartea recordurilor A castigat campionatul cu aceeasi echipa in doua tari diferite Cum a fost posibil
SPECIAL FANATIK
Laurenţiu Reghecampf, în cartea recordurilor! A câştigat campionatul cu aceeaşi echipă în două ţări diferite. Cum a fost posibil.
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Laurenţiu Reghecampf a încheiat sezonul 2025-2026 cu un nou trofeu şi o performanţă nemaivăzută. Antrenorul român a câştigat al doilea titlu cu Al Hilal Omdurman în acelaşi sezon, fiind în acelaşi timp campion în Rwanda şi în Sudan.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a defilat în Rwanda!

Din cauza războiului civil din Sudan, echipa lui Laurenţiu Reghecampf a început campionatul în Rwanda. Al Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă şi a defilat în Rwanda, acolo unde a câştigat titlul cu mai multe etape înainte de final, în luna aprilie.

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Campionatul din Sudan a fost repornit după o pauză de trei ani, în timp ce Al Hilal Omdurman juca în Rwanda. Din cauza războiului civil, nu s-a mai jucat în Sudan până în ianuarie 2026, când s-a reluat prima ligă. Al Hilal Omdurman a abordat campionatul din Sudan cu a doua echipă, titularii fiind în Rwanda.

S-a întors în Sudan pentru faza play-off-ului!

Dar, în momentul în care a început play-off-ul în Sudan, cele două rivale, Al Hilal Omdurman şi Al Merrikh s-au întors să joace cu echipele principale. Cele două formaţii au făcut maximum de puncte în primele şase etape şi jucau cu titlul pe masă în ultima rundă.

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Echipa lui Laurenţiu Reghecampf s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Al Merrikh, prin golul marcat de Flumo. Cu acest succes, Al Hilal Omdurman a câştigat campionatul cu 21 de puncte, maximum, în cele 7 runde de play-off.

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Laurenţiu Reghecampf şi-a trecut în palmares două titluri în acelaşi sezon. Al Hilal Omdurman este campioana din Rwanda şi din Sudan. Rămâne de văzut unde va antrena românul din sezonul viitor, el fiind dorit de alte cluburi din Africa. Reghe este în vizorul Esperance Tunis (Tunisia) și Belouizdad (Algeria).

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  • 50 de ani are Laurenţiu Reghecampf
  • 2 titluri cu aceeaşi echipă a luat Reghecampf în acest sezon
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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