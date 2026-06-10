Laurenţiu Reghecampf, în cartea recordurilor! A câştigat campionatul cu aceeaşi echipă în două ţări diferite. Cum a fost posibil.

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cu un nou trofeu şi o performanţă nemaivăzută. Antrenorul român a câştigat al doilea titlu cu Al Hilal Omdurman în acelaşi sezon, fiind în acelaşi timp campion în Rwanda şi în Sudan.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a defilat în Rwanda!

Din cauza războiului civil din Sudan, echipa lui Laurenţiu Reghecampf a început campionatul în Rwanda. Al Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă şi , acolo unde a câştigat titlul cu mai multe etape înainte de final, în luna aprilie.

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Campionatul din Sudan a fost repornit după o pauză de trei ani, în timp ce Al Hilal Omdurman juca în Rwanda. Din cauza războiului civil, nu s-a mai jucat în Sudan până în ianuarie 2026, când s-a reluat prima ligă. Al Hilal Omdurman a abordat campionatul din Sudan cu a doua echipă, titularii fiind în Rwanda.

S-a întors în Sudan pentru faza play-off-ului!

Dar, în momentul în care a început play-off-ul în Sudan, cele două rivale, Al Hilal Omdurman şi Al Merrikh s-au întors să joace cu echipele principale. Cele două formaţii au făcut maximum de puncte în primele şase etape şi jucau cu titlul pe masă în ultima rundă.

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Echipa lui Laurenţiu Reghecampf s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Al Merrikh, prin golul marcat de Flumo. Cu acest succes, Al Hilal Omdurman a câştigat campionatul cu 21 de puncte, maximum, în cele 7 runde de play-off.

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Laurenţiu Reghecampf şi-a trecut în palmares două titluri în acelaşi sezon. Al Hilal Omdurman este campioana din Rwanda şi din Sudan. Rămâne de văzut unde va antrena românul din sezonul viitor, el fiind dorit de alte cluburi din Africa. Reghe este în vizorul Esperance Tunis (Tunisia) și Belouizdad (Algeria).

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