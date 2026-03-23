Laurențiu Reghecampf, în pericol după eliminarea din Liga Campionilor! Românul a „explodat” după eșecul controversat: „Inadmisibil!”

Echipa lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani), Al Hilal Omdurman, a părăsit Liga Campionilor Africii în faza sferturilor, fiind învinsă cu scorul general de 2-1 de gruparea marocană RS Berkane. După 1-1 în prima manșă, adversarii s-au impus dramatic, 1-0, în retur, reușita decisivă sosind în minutul 90+3. Înainte de acel moment însă, a existat o fază incredibilă: o reușită al lui Al Hilal Omdurman a fost anulată, deoarece oaspeții au primit un penalty, pe care aveau să îl rateze. La final, Laurențiu Reghecampf a criticat dur decizia arbitrului, iar presa din Rwanda a anunțat că antrenorul român ar putea fi demis.

Laurențiu Reghecampf l-a „desființat” pe arbitru după ce Al Hilal Omdurman a fost eliminată

În minutul 55 al partidei, la scorul de 0-0, Adama Coulibaly a trimis balonul în poartă, însă golul a fost anulat de arbitru, care a acordat un penalty oaspeților pentru un fault produs înainte de reușita echipei lui Laurențiu Reghecampf. Mounir Chouiar a executat lovitura de la 11 metri, însă nu a reușit să marcheze. Acesta s-a „revanșat” însă spre final, când a marcat unicul gol al meciului și a asigurat calificarea echipei sale în semifinale.

La finalul meciului, Laurențiu Reghecampf a criticat dur decizia luată de „centralul” camerunez Mefire. Acesta a susținut că reușita echipei sale nu trebuia anulată. „Am marcat un gol perfect regulamentar! Fundașul nostru n-a comis niciun fault (n.r. în faza premergătoare golului). Arbitrul ne-a anulat un gol perfect valabil și a acordat penalty pentru echipa adversă. E grav ce s-a întâmplat, inadmisibil! La acest nivel, nu e loc pentru astfel de greșeli. Noi ar fi trebuit să conducem cu 1-0 în acest retur”, a spus tehnicianul după .

Laurențiu Reghecampf, mesaj dur pentru jucători după ratarea calificării

Apoi, Laurențiu Reghecampf a analizat și prestația jucătorilor săi. „Ăsta e fotbalul! Trebuie să ne maturizăm. Trebuie să învățăm să gestionăm mai bine finalurile meciurilor importante. La acest nivel, nu e loc de greșeli. Pentru că oricine te poate pedepsi imediat, după cum s-a și văzut”, a transmis antrenorul român. Eliminată din Liga Campionilor Africii, Al Hilal Omdurman se va concentra doar pe campionat în ultimele luni ale sezonului.

Formația sudaneză nu poate evolua în propria țară, din cauza războiului civil, așadar joacă în campionatul din Rwanda, unde ocupă momentan locul 3, la 4 puncte în urma campioanei en-titre APR și la 3 lungimi de a doua clasată, Al Merreikh, o altă grupare din Sudan. ar putea să urce pe primul loc dacă se va impune în cele 3 restanțe pe care le va disputa în această lună.

Laurențiu Reghecampf, demis după eliminarea din Liga Campionilor?

Kayishema Tity Thierry, un jurnalist din Rwanda, a anunțat pe că Laurențiu Reghecampf ar putea fi demis după acest eșec, iar conducerea lui Al Hilal Omdurman ar negocia deja cu fostul antrenor al echipei, congolezul Florent Ibenge. „Presiunea crește pe Laurențiu Reghecampf la Al Hilal după eliminarea din CAF Champions League, iar Florent Ibenge ar putea reveni pe banca echipei! Antrenorul Florent Ibenge, care a părăsit-o pe Al Hilal pentru a scăpa de războiul din Sudan, ar putea reveni la club după ce Reghecampf a ratat calificarea în semifinale. Conducerea lui Al Hilal nu a fost mulțumită de cele două meciuri cu RS Berkane. Se spune că Reghecampf și-ar fi găsit un alt job, deoarece nu s-a înțeles bine cu cei din conducere, care vor să îl aducă pe Florent Ibenge de la Azam FC”, a transmis acesta.