Laurențiu Reghecampf mută presiunea pe jucători înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Ar fi un dezastru să ratăm play-off-ul” / „Să fiarbă împreună cu fanii!”. Video

Universitatea Craiova – CFR Cluj este derby-ul etapei a 24-a din Liga 1. Partida de pe „Ion Oblemenco” e programată sâmbătă, 5 februarie, de la ora 21:00. Ambele echipe au obiective importante, dar niciuna nu traversează cea mai bună formă.

Oltenii vin după 1-3 la Sepsi și au ajuns la o singură victorie din ultimele nouă etape. De cealaltă parte, ardelenii nu au obținut nicio victorie în 2022 și i-au permis rivalei FCSB să se apropie la opt puncte.

Laurențiu Reghecampf, înainte de U Craiova – CFR Cluj: „Va fi o atmosferă de luptă”

„Trecem printr-o perioadă dificilă, o perioadă în care s-au adunat multe probleme, cu jucători accidentați, iar acest lucru ne face să avem fluctuații în evoluții și să nu avem rezultate pozitive. Ne pare rău că nu am avut un rezultat pozitiv la partida cu

Sepsi. Am discutat cu jucătorii, am avut discuții de ambele părți, fiecare și-a spus părerea. Cert e că sâmbătă echipa trebuie să aibă agresivitate. Jucăm acasă, cu fanii lângă noi, care ne vor susține așa cum au făcut-o și cu Rapid. Vor încerca să susțină echipa, să o împingă spre victorie, iar eu vreau ca după un meci de luptă jucătorii să câștige cele trei puncte și să fie fericiți.

Ar fi un dezastru ca Universitatea Craiova să nu se califice în play-off, dar vă asigur că echipa va juca în play-off. Deocamdată ne concentrăm la meciul de sâmbătă și le cer jucătorilor să fiarbă împreună cu fanii care vor veni la stadion. Va fi o atmosferă de luptă. Încerc să le transmit acest spirit jucătorilor, iar la final ei să fie cei care o să se bucure”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Înainte derby-ului cu CFR Cluj, U Craiova este pe locul 5, cu 35 de puncte, la egalitate cu Farul, care este pe 6, și cu două mai puține decât Rapid, ocupanta locului 7. În ciuda rezultatelor slabe, .

„Eu am un obiectiv foarte clar, pe care vi l-a transmis și patronul, acela de a califica echipa în play-off și de a lua Cupa României. Concentrarea mea este în această direcție. Mai sunt multe meciuri de jucat și sunt sigur că U Craiova va fi în play-off. Acestea sunt obiectivele noastre și să creăm o echipă puternică cu care la anul să ne batem pentru ce ne dorim.

Dacă aș fi un antrenor care n-a mai trecut prin așa ceva poate m-ar deranja (n.r. – criticile). Dar nu ma deranjează. E normal. U Craiova e o echipă mare. Își pot da mulți oameni cu părerea. În România avem probabil 10-15 experți în fotbal. Nu mă deranjează, ci mă motivează”, a adăugat antrenorul „Științei”.

Antrenorul Universității Craiova cere întăriri

Problemele cauzate de accidentări îl fac pe Laurențiu Reghecampf să își dorească transferuri în finalul perioadei de mercato. FANATIK .

„Avem nevoie de jucători, pentru că avem accidentați, la unii am renunțat. Se lucrează și sper ca până săpămâna viitoare să aducem fotbaliști pe posturile pe care avem nevoie. Important nu e numărul lor, ci calitatea. Jucătorii care vin să aducă un plus față de ce avem noi în echipă.

Forma slabă este din cauza faptului că nu ne-am antrenat. Nu am avut un program cu meciuri amicale. Îmi doream enorm să am o perioadă de pregătire cu băieții, zece zile de cantonament, să îi avem pe toți la dispoziție. Am avut probleme cu vremea în Antalya, apoi COVID-19. Nu poți sta fără un jucător 3-4 zile, iar apoi să îi ceri să fie pregăti de meci. Încet, încet se vor pune la punct și jocul lor va fi mai bun. Nu trebuie să dăm vina pe jucători”, a conchis Reghe.

Deocamdată, la U Craiova s-a întors Ovidiu Bic. Mijlocașul a evoluat în ultimele șase luni la Hapoel Ironi Kiryat Shmona, dar Laurențiu Reghecampf nu se poate baza încă pe serviciile mijlocașului în vârstă de 27 de ani, care nu este pus la punct cu pregătirea fizică.