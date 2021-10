Laurențiu Reghecampf, inspirație divină în derby-ul FC U – Universitatea: ”Am vrut să-l schimb pe Nistor”

Echipa lui Reghe , iar Nistor a deschis scorul și i-a pasat decisiv lui Baiaram la adoua reușită.

Un factor decisiv la rezultatul final a fost și , care l-a lovit cu palma în cap pe portarul Mirko Pigliacelli.

Inspirația lui Laurențiu Reghecampf la derby-ul FC U – Universitatea

La finalul derby-ului FC U – Universitatea, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre inspirația de a nu-l schimba pe Dan Nistor la pauză, în ciuda faptului că a fost foarte supărat pe mijlocașul său care a făcut o mulțime de eroi.

”N-au fost incidente, meciul a decurs într-un mod normal, fiecare spectator și-a încurajat echipa favorită. Adi Mutu a gândit foarte bine, era foarte greu pentru ei dacă ar fi jucat deschis contra noastră, având în vedere ce viteză au jucătorii noștri.

Am fost puțin dezamăgit de atitudinea lui Nistor, am avut o discuție cu el în cabină și i-am spus ce vreau de la el. A greșit multe pase în prima repriză, mă gândeam să-l schimb. El trebuie să lege jocul nostru. În repriza secundă s-a văzut o schimbare, el trebuie să joace simplu”, a declarat Reghecampf la emisiunea Fotbal Club de la .

Reghe, împăciuitor după victorie

Tehnicianul Universității nu s-a arătat deranjat că nu i-a fost scris tot numele pe tabelă, ci i-au apărut doar inițialele LR: ”Avem un lot echilibrat acum, jucătorii tineri, precum Baiaram, Cîmpanu sau Markovic, fac și ei diferența.

Am fost concentrat numai la meci, n-am auzit nimic, nu mă deranjează că m-au prezentat LR. Și pe WhatsApp sunt trecut LR, este vorba de respect, pe mine nu mă deranjează.

Urmează două săptămâni de pauză în care vom munci foarte mult. Vor fi antrenamente duble și un meci amical. Jucătorii care nu vor merge la națională vor avea un program intens aici, avem nevoie să ajungem cât mai sus în clasament până în iarnă”.

Nistor s-a plâns de gazon

Dan Nistor a ținut să-i dedice golul băiatului său: ”Am demonstrat că suntem o echipă mai bună şi cred că am dominat meciul de la un capăt la celălalt. Acest gen de meciuri îmi plac foarte mult, cu presiune, pentru că sunt un jucător cu experienţă şi cred că azi s-a văzut acest lucru.

Vreau să dedic golul băiatului meu pentru că m-a certat de foarte mult timp a zis că nu prea mai marchez. Sincer să vă zic, nici nu am auzit, nici nu am văzut, am stat concentrat numai la meci, ne-am făcut treaba cum a trebuit, am câştigat cele trei puncte şi asta e cel mai important.

Dacă dânşii aşa au crezut că este de cuviinţă, le respect decizia. A fost un gazon destul de greu, se vede că joacă două echipe pe acelaşi gazon şi s-a stricat. Trebuie refăcut”.

Bancu a vorbit despre tensiunea dinaintea meciului

Căpitanul Nicușor Bancu a explicat de jucătorii Universității s-au bucurat reținut după victoria din derby-ul Olteniei: ”O partidă dificilă, ținând cont de rivalitate, mai mult a suporterilor. Mă bucur că ne-am făcut jocul, am câștigat și nu am primit gol. Înainte de meci a fost puțină presiune, dar când intri în teren uiți totul.

Echipamentul e treaba celor din staff, jucăm cu ce ni se dă. Tot timpul îmi doresc să fie stadioanele pline, îmi pare rău că a revenit pandemia, dar sper să nu se închidă stadioanele. Bucuria după victorie este una normală. Ne-am bucurat pe teren, ne vom bucura și la vestiare. Cred că a fost intensitatea prea mare înainte”.

”Mă bucur că am adus cele trei puncte, asta e important, nu că am înscris eu. A fost un meci cu o încărcătură mare, cu o echipă bună. Au fost emoții constructive, dar mă bucur că am marcat și am câștigat. Mister mi-a spus să-mi fac treaba și să nu am emoții. Așa am simțit să mă bucur cu suporterii”, a spus și Ștefan Baiaram.

Bâte și materiale pirotehnice în loja celor de la FC U

Meciul a fost marcat și de un moment cu adevărat trist. după ce a făcut infarct înainte de startul partidei. Medicii de la stadion au încercat să îl resusciteze în drum spre spital, dar nu a mai putut fi salvat. A fost luat cu o ambulanță SMURD înainte de start, dar a murit chiar când a ajuns la spital.

Fanii de la Peluza Nord au creat un adevărat spectacol pirotehnic în startul partidei. Zeci de torțe au fost aprinse în sectorul fanilor Universității Craiova. Unele dintre ele au fost aruncate în teren. De asemenea, câțiva fani ai oaspeților au aruncat torțe spre rivalii aflați la Tribuna II.

Cu puțin timp înaintea primului fluier al arbitrului Adrian Cojocaru, jandarmii au descoperit într-una dintre lojele alocate clubului FC U Craiova mai multe și materiale pirotehnice. Forțele de ordine au confiscat respectiva recuzită.