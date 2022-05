Laurențiu Reghecampf, „înțepături” pentru roș-albaștri după Universitatea Craiova – FCSB 0-1: „Jocul lasă de dorit! Nu ar trebui să aștepte ajutorul nostru!”

FCSB a reușit să se impună in extremis în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 1-0, prin golul marcat de Ivan Mamut, în minutul 86.

Laurențiu Reghecampf, „înțepături” pentru roș-albaștri după Universitatea Craiova – FCSB 0-1

Întrebat despre faptul că FCSB speră ca Universitatea Craiova să o încurce pe CFR Cluj în etapa următoare, faptul că roș-albaștrii ar trebui să-și analizeze jocul din această seară și să se bazeze mai mult pe rezultatele proprii.

Totodată, a constatat faptul că echipa sa a avut foarte multe ocazii de a marca, deși a pierdut meciul.

„Mă bucur foarte mult de reacția jucătorilor noștri, de jocul pe care l-au făcut. Astăzi am avut ghinion, am ratat foarte mult. Am primit gol dintr-o fază unde trebuia să fim mult mai atenți.

Cîmpanu trebuia să se retragă și să nu se ducă către omul care bate autul. Știam foarte bine că sunt periculoși pe jocul de contraatac. Sunt dezamăgit pentru că a fost un joc bun și l am pierdut. Sper ca băieții să înțeleagă acest lucru și, până joi, să-și revină.

Am avut trei-patru șanse foarte bune în prima rerpriză. Probabil că neinspirația în fața porții… Marko putea să ia alte decizii. Daca aveam puțin noroc și marcam un gol, jocul cred că era altul. Cred că jucătorii au dat dovadă de caracter și bărbăție, au luptat până în ultimul minut. Asta a fost să fie. Felicitări celor de la FCSB.

Eu cred că cei de la FCSB ar trebui să se concentreze mai mult pe jocul lor. Dacă analizează jocul din seara aceasta, cred că lasă de dorit. Ei nu cred că ar trebui să aștepte ajutorul nostru, ci să se bazeze mai mult pe ei.

Suntem în fața unui meci foarte important. Sepsi este o echipă care stă bine, cu jucători foarte buni. Toată concentrarea noastră este pentru meciul de joi”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la finalul partidei cu FCSB.

În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul 3 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 45 de puncte obținute.