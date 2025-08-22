Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Laurenţiu Reghecampf, intervenţie din Tanzania la Fanatik SuperLiga: "Suntem în Africa! Pe stradă se vede diferenţa!"

Laurențiu Reghecampf a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA direct din Tanzania. Ce diferențe a remarcat antrenorul între România și continentul african.
Iulian Stoica
22.08.2025 | 14:55
Laurentiu Reghecampf interventie din Tanzania la Fanatik SuperLiga Suntem in Africa Pe strada se vede diferenta
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf, intervențiu la Fanatik SuperLiga din Tanzania. Sursă foto: Colaj Fanatik

Laurențiu Reghecampf a semnat în această vară cu Al Hilal Omdurman, din Sudan, după ce antrenorul era liber din luna martie, de când s-a despărțit de Esperance Tunis. Aflat în cantonament, în Tanzania, „Reghe” a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA și a expus diferențele dintre România și continentul african.

Laurenţiu Reghecampf, intervenţie din Tanzania la Fanatik SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf, analist pentru site-ul nostru, s-a conectat direct din Tanzania, unde se află în cantonament. Întrebat despre diferențele între România și Africa, „Reghe” a transpus faptul că diferența dintre clasele sociale este mult mai accentuată, dar el nu resimte acest lucru, situația din cadrul clubului Al Hilal Omdurman fiind diferită, însă pe stradă lucrurile se schimbă. Totodată, tehnicianul și-a prezentat staff-ul tehnic.

„Acum suntem în Tanzania, în cantonament. Aici e același fus orar ca în România. Zanzibar este în Tanzania, sunt la o oră de Zanzibar de mers cu barca, 30 de minute cu avionul. În Zanzibar am fost să văd echipa națională a Sudanului, am 12 jucători la echipa națională. 

Nu ascund faptul că am văzut și câteva locații pentru cantonament. Având în vedere că noi jucăm meciurile de Champions League în Tanzania, am ajuns aici cu echipa, este mult mai simplu să nu călătorim.

„Suntem în Africa, condițiile de viață sunt mult sub nivelul normal”

(n.r. – Sună mult mai exotic Zanzibar, este o experiență pentru tine acolo) Este o experiență, chiar este. Este o diferență foarte mare, suntem în Africa, condițiile de viață sunt mult sub nivelul normal. La ceea ce facem noi și condițiile în care stăm, nu vezi o diferență foarte mare. Pe stradă este o diferență. În anumite locații se vede o diferență foarte mare, sunt oameni foarte bogați și oameni foarte săraci.

A venit staff-ul meu acum aici, Dinu Viorel, Dan Zrîncă, am un preparator fizic care a lucrat cu mine la Al Ahly. A trebuit să aleg un preparator care vorbește franceză, arabă și engleză, pentru că e foarte greu să te înțelegi cu jucătorii. Majoritatea dintre ei vorbesc franceză și e important ca mesajul de la preparator să fie unul corect. Am un analist cu care am lucrat la Esperance Tunis care, la fel, vorbește franceză, engleză și arabă. Sunt aceeași oameni cu care am lucrat și înainte.

Cine nu vrea să vină, nu vine. Ei veneau, ei au venit de la început. Singurul care a avut o problemă a fost Dan Zrîncă, pentru că își dorea să participe la un curs nou pe care Federația îl face pentru portari. E o licență de care are nevoie”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, intervenție din Tanzania la Fanatik SuperLiga

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
