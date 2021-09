Laurențiu Reghecampf, invidios pe lotul lui CFR Cluj: „Nu există echipa a doua! Au investit foarte mulți bani!” Video

Antrenorul Universității Craiova a fost în meciul pierdut cu 1-0 în fața celor de la CFR Cluj.

Reghe a trecut chiar la soluții extreme și : Mihai Bălașa și Alexandru Mateiu. Tehnicianul a explicat însă că decizia este valabilă doar pentru meciul cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf, mesaj clar pentru jucători: „Vreau să câștigăm orice trofeu pus pe masă!”

Laurențiu Reghecampf și mijlocașul Dan Nistor au susținut o amplă conferință de presă înainte de meciul cu CFR Cluj din șaisprezecimile Cupei României și anunță o altă față a Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Putin cam dificil după ultima partidă jucată la Cluj. Sper ca băieții să aibă o altă prezentare și o atitudine. Jucăm meci decisiv pentru a merge mai departe în Cupa României. Am discutat cu ei și sper că au înțeles ce le-am transmis. Sper să reușim să ne calificăm. Câștigarea Cupei e un obiectiv pentru noi, ne dorim foarte mult și trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a câștiga.

Nu e obiectivul principal. Principalul obiectiv e câștigarea campionatului. Noi nu suntem în prima parte a clasamentului, dar le-am spus că vreau să câștigăm campionatul și orice trofeu pus pe masă. E o competiție total aparte de ceea ce se întâmplă în orarul nostru de zi cu zi. E un singur meci și trebuie să dai importanță foarte mare la tot ceea ce se întâmplă pentru a putea să te califici. Îmi doresc foarte mult ca echipa să facă un meci bun și sunt obligați pentru fani și pentru noi”.

Laurențiu Reghecampf: „Dan Petrescu își permite luxul de avea trei echipe!” De ce au fost excluși Bălașa și Mateiu

„Ultima apariție nu e nivelul și ceea ce ar trebuie să arate jucătorii. Nu e o revanșă. E un simplu meci de Cupa României dar foarte important, care trebuie tratat ca atare. Dan Petrescu are luxul de a avea trei echipe. Sa fiți siguri că ei îți doresc foarte mult să meargă mai departe și pe mine nu mă interesează acest lucru. Sunt foarte bine pregătiți, sunt echipa campioană. Noi vom trimite cea mai bună echipă.

ADVERTISEMENT

Au fost excluși din lot pentru meciul cu CFR din motive pe care le-am transmis lor. Dar nu sunt excluși din lotul echipei noastre. Meciul viitor e mai important decât cel din etapa viitoare. Explozia de cazuri COVID-19 cred că e o problemă a tuturor nu doar a sportivilor. E îngrijorător și sper să nu se întâmple ce s-a întâmplat în urmă cu un an și ceva.

Nu am găsit o explicatie deocamdată. Suntem vinovați cu toții, nu doar jucătorii. Suntem împreună la victorii și la înfrângeri. Trebuie să căutam răspunsul corect, nu vinovați și să vedem lucrurile cât mai bine”.

Laurențiu Reghecampf: „Dacă vrem să fim campioni nu putem accepta așa ceva!”

„Ai început cu tactica acum îmi dai și sugestii de schimbări. Screciu e un jucător foarte important. A gafat, dar se întâmplă. Nu e normal să primim goluri în faze fixe, dar e normal să susținem jucătorii pe care noi îi considerăm competitivi pentru câștigarea campionatului. Vor fi schimbări și cred eu că e un accident, cum a fost și la meciul cu Sepsi. Dacă fac o analiză la acest meci nu am fost okay, dar am avut ocazii mari.

ADVERTISEMENT

Puteam termina la egalitate și era o altă discuție. Dar nu vă ascund că nu e ceea ce îmi doresc de la echipă. Nu am să schimb niciodată un jucător pentru că a jucat un meci mai slab, având în vedere că etapa trecută a făcut un meci bun. Dacă vrem să fim campioni, o echipă care își impune ritmul, nu putem accepta așa ceva. Trebuie să facem sacrificii și orice pentru a îndeplini acest obiectiv și să ne schimbăm mentalitatea.

Cu siguranță va fi un meci foarte dificil indiferent de echipa trimisă de Dan Petrescu. E o echipă care se respectă, care ne reprezintă la nivel internațional și nu cred că nu își vor apăra culorile și nu vor dori să se califice. Exersăm penalty-urile după fiecare antrenament”.

Laurențiu Reghecamf: „Analizați lotul lor. Își permit să facă acest lucru și să investească atâția bani”

„Campionatul e foarte lung. Începe playoff-ul și punctele se înjumătățesc. Trebuie să ne câștigăm punctele. Nu mă gândesc că nu ajungem în playoff. Nivelul lotului și ceea ce facem noi. Nu pot să văd totul negru după un meci cu CFR Cluj. Dacă aveam șansă marcam și nu era totul negativ. Analiza mea cu jucătorii o fac foarte sincer. Nu mă interesează rezultatul dacă jocul nu a fost okay. Nu fac rabat de la ce trebuie ei să învețe.

ADVERTISEMENT

Ce antrenează ei în fiecare zi nu au cum să schimbe la un meci. Sunt jucători de valoare și stilul de joc nu se va schimba. Vor fi agresivi la fel ca în meciul de acasă. Au jucat dur, dar la minge. Unde vedeți echipa a doua? Sunt jucători care nu au fost în lot la jocul cu noi, dar cu sute de meciuri în România și în străinătate. Nu induceți lumea în eroare.

Analizați lotul lor. E un lucru de lăudat că își permit să facă acest lucru și să investească atâția bani. Nu există echipa a doua la CFR Cluj. E normal să ai 30-32 de jucători când joci pe trei fronturi. Au patru jucători accidentați și nu vor avea nicio săptămână liberă până la meciul naționalei. Nu ar deranja pe nimeni să poți să mai pui cinci-șase jucători pe listă”.

Dan Nistor, deranjat de problemele de la finalizare: „Trebuie să fim mai concentrați în fața porții!”

„E un meci foarte greu și sper să ne calificăm. Am câștigat trofeul și suntem conștienți de importanța partidei. Ședința pe care am avut-o cu Mister cred că a fost de bun augur și știm ce trebuie să facem mâine pentru a câștiga.

Trebuie să fim mai concentrați în fața porții. Am avut patru ocazii clare de gol și trebuia să înscriem o dată sau de două ori. Sper să marcăm mai repede pentru că ne creem ocazii chiar dacă jucăm mai slab. E normal că dacă nu încerci nu greșești. Încerci să spargi linia adversă nu să pasăm înapoi sau în lateral. Noi vrem să avem tot timpul posesia și să ținem mingea. De-aia mai pasăm și înapoi.

Trei șuturi am avut eu necadrate. Am dorit să facem prea multe și nu era cazul. Trebuie să fructificăm aceste ocazii. Va fi un meci de luptă și trebuie să jucăm foarte bine și să ne calificăm. La Universitatea Craiova e tot timpul presiune. Sper să nu mai trăim ce am pățit anul trecut când ne antrenam câte doi-trei”, a declarat și mijlocașul Dan Nistor înainte de meciul din Cupa României cu CFR Cluj.