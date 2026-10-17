Laurențiu Reghecampf Jr. a marcat primul gol al sezonului în Liga 3: „Mi-a spus exact ce trebuie să fac”. Cui i-a dedicat reușita

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Laurențiu Reghecampf Jr. a trăit unul dintre cele mai importante momente ale începutului de carieră. Fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Anamariei Prodan a reușit să marcheze primul său gol în Liga 3, în tricoul celor de la Voința Crevedi a început ca rezervă partida cu Păulești, dar a fost trimis pe teren la pauză de Gabriel Manu. Mutarea antrenorului s-a dovedit inspirată, iar „Bebeto” a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Laurențiu Reghecampf Jr. a revenit cu gol după accidentare

Voința Crevedia a câștigat pe terenul lui CS Păulești, scor 3-1, în etapa a 9-a a Seriei a 3-a, din Liga 3. Tabela a fost închisă chiar de Laurențiu Reghecampf Jr., care a punctat la scorul de 2-1, după ce a fost introdus pe teren în minutul 46. A fost primul meci din acest sezon pentru „Bebeto”, care a fost ținut pe bară din cauza unei accidentări.

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„A fost un meci dificil astăzi, împotriva unui adversar care, deși se află în partea de jos a clasamentului, a demonstrat că este o echipă ambițioasă și bine organizată. Au intrat pe teren foarte determinați, au fost agresivi în dueluri și au luptat pentru fiecare minge, cu dorința clară de a obține cele trei puncte.

Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm acest meci și, bineînțeles, că am putut să îmi ajut echipa prin golul marcat. Pentru mine, personal, este un moment special, mai ales că vin după o accidentare de lungă durată, care m-a ținut departe de teren. Să revin, să intru la pauză și să reușesc să marchez este un sentiment extraordinar”, a declarat Laurențiu Reghecampf Jr., potrivit

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Gabriel Manu i-a „desenat” golul lui Bebeto

Fiul a dezvăluit un detaliu interesant legat de reușita sa. Gabriel Manu i-a explicat înainte să intre pe teren unde trebuie să se demarce și cum să atace poarta adversă. Reghecampf Jr. a pus în practică indicațiile tehnicianului de la Crevedia. „În ceea ce privește golul, vreau să îi acord un merit deosebit domnului Manu. Mi-a spus exact ce trebuie să fac: să mă demarc în zona centrală, să primesc mingea la marginea careului și să finalizez. Am respectat indicațiile sale, iar faza s-a desfășurat exact așa cum am discutat. Îi mulțumesc pentru încredere și pentru sfaturile oferite”, a mai spus fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Anamariei Prodan.

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Voința Crevedia luptă pentru play-off

Victoria a fost cu atât mai importantă pentru Voința Crevedia cu cât formația pregătită de Gabriel Manu venea după eșecul de pe teren propriu cu Urban Titu, scor 1-2. După 9 etape, Crevedia este pe locul 5, cu 13 puncte, la o lungime de play-off. „Dincolo de reușita personală, cel mai important lucru rămâne victoria echipei. Cele trei puncte sunt extrem de valoroase pentru noi, având în vedere obiectivul nostru de a ajunge în play-off și de a ne lupta de la egal la egal cu cele mai puternice echipe din campionat.

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Sunt foarte mândru și de colegii mei. Consider că astăzi am demonstrat caracter, unitate și determinare. Am avut o reacție foarte bună după meciul cu Titu și am arătat că acel rezultat a fost doar un pas greșit, din care am avut de învățat. Cred că am oferit o prestație frumoasă și, cel mai important, am demonstrat că suntem un grup unit, care știe să reacționeze în momentele dificile”, a adăugat Bebeto.