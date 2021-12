Laurențiu Reghecampf, furios după un nou meci fără victorie pentru Universitatea Craiova: “E o întrebare prostească pe care mi-o puneți”

Universitatea Craiova , de data aceasta pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș, cu toate că Andrei Ivan a reușit să marcheze din nou și a ajuns la cota zece goluri marcate în Casa Pariurilor Liga 1.

Băieții lui Laurențiu Reghecampf și au ajuns la al șaptelea meci consecutiv fără victorie, iar criza se prelungește în Bănie.

Laurențiu Reghecampf promite că echipa va arăta altfel după pauza de iarnă: „O să vedeți dacă vor fi multe schimbări”

„Am marcat singuri golul de 1-0 pentru cei de la Mediaș. Sunt bucuros că nu i-am ieșit cu niciun jucator accidentat. Mă bucur că Ivan a putut să continue meciul pentru că a fost călcat pe tendon.

ADVERTISEMENT

Nu aveam cum să pierdem azi puncte la Mediaș dacă aveam tot jucătorii și parcursul cu șapte etape înainte. Sunt sigur și am mare încredere în jucători că vor reveni anul viitor și vom intra în playoff.

Nu aveți cum să spuneți că am început slab. Am fost singura echipă care am jucat fotbal. Ca se întâmpla o asemenea greșeală, da. Ne-am marcat singuri și e normal că moralul a căzut foarte mult.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a jignit reporterul Digi Sport: „O întrebare prostească! Sunt 100% sprijinit”

„Am scos jucătorii care nu s-au ridicat la nivelul jocului. Nu mă interesează vârsta. Toți sunt componenții echipei și trebuie să se ridice la cel mai înalt nivel. E problema lor dacă se supără că sunt schimbați.

Echipa va arăta mult mai bine după perioada de iarnă. O să vedeți dacă vor fi multe schimbări. Nu avem cum să ne gândim la titlu acum.

ADVERTISEMENT

Uitați-vă la fiecare gol pe care îl primim și o să găsiți răspunsul. E o întrebare prostească pe care mi-o puneți. Sunt 100% sprijit. Altă întrebare!”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul partidei la Digi Sport.

Laurențiu Reghecampf își avertiza jucătorii înainte de meciul cu Gaz Metan: „Nu se poate pe drumul ăsta!”

Antrenorul Universității Craiova înainte de meciul de la Mediaș însă se pare că discursul său nu a avut efectul scontat: „Pentru noi e o perioadă foarte grea. Ultima partidă a fost cred eu cea mai slabă partidă de când am venit eu la Craiova. Sper ca jucătorii în zilele acestea să fi realizat că nu se poate pe drumul ăsta.

ADVERTISEMENT

Pentru noi e o perioadă foarte grea. Ultima partidă a fost cred eu cea mai slabă partidă de când am venit eu la Craiova. Sper ca jucătorii în zilele acestea să fi realizat că nu se poate pe drumul ăsta.

Este importantă reacţia pe care o vom avea. Este păcat pentru noi, pentru toţi fanii, este păcat de parcursul pe cale l-am avut până la meciul cu Farul. Sper să terminăm cu dreptul şi să avem linişte să putem pregăti echipa pentru anul viitor”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare partidei