Laurențiu Reghecampf l-a luat în vizor pe Denis Drăguș după FCSB – Corvinul 0-1: „Neinspirat!”

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Un nou eșec suferit de FCSB sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. chiar pe Arena Națională. Laurențiu Reghecampf a reacționat după fluierul final și nu s-a ferit să catalogheze prestația lui Denis Drăguș, precum și pe cea a celorlalți jucători ai săi.

Laurențiu Reghecampf, dezamăgit după FCSB – Corvinul 0-1. Ce a spus despre Denis Drăguș

Laurențiu Reghecampf a fost extrem de dezamăgit de echipa lui după jocul pierdut din etapa a 15-a. Denis Drăguș, , nu a reușit să înscrie, deși a avut câteva ocazii de gol. Reghecampf a spus că vârful său nu a fost cel mai inspirat în fața porții și că dorința sa de a face cât mai multe l-a costat. Tehnicianul consideră că Drăguș mai are nevoie totuși de timp. „Dezamăgit total, în primul rând de atitudinea jucătorilor. Fără agresivitate! Ne-am creat câteva ocazii, dar prea puține. Un meci slab. Ni s-au accidentat și niște jucători în momente în care nu trebuia.

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Nu am avut prea multe soluții azi. Mergem înainte, nu avem ce să facem. Ne pregătim mai bine. Aștept mai mult de la jucătorii importanți. Și dacă nu marchezi, nu poți primi un asemenea gol. Andre Duarte trebuia să se descurce mai bine la acea fază simplă, el a jucat bine de când am venit eu. Drăguș mai are nevoie de timp. Neinspirat până acum. Din dorința de a face prea multe lucruri, de multe ori nu îți iese!”, a spus inițial Laurențiu Reghecampf.

Ce l-a deranjat cel mai tare pe Laurențiu Reghecampf la echipa sa

Ulterior, antrenorul gazdelor a ținut să scoată în evidență că valoarea jucătorilor săi, deși certă pe foaia de joc, a lipsit în teren. Reghecampf este foarte afectat de atitudinea de care au dat dovadă elevii săi, precum și de faptul că FCSB a ajuns la al 3-lea meci fără gol marcat. „Este o diferență foarte mare… Dacă pui echipa noastră pe tablă, cu numele jucătorilor, sunt valoroși.

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Dar adevărata valoare ți-o arăți când începe meciul. Când tu nu câștigi duelurile unul contra unul, mai ales cele de azi, pe teren propriu, dai oportunitatea adversarului să prindă curaj. Mă îngrijorează că nu marcăm, dar cel mai tare că am avut atitudinea asta… Aici nu este timp! Timpul este scurt, trebuie să faci lucruri. Normal că am și eu partea mea de vină. Nu dau vina pe jucători, suntem vinovați cu toții!”.

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Cum plănuiește Laurențiu Reghecampf să își ridice echipa

În urma rezultatului din etapa 15, FCSB se află pe locul 8 în Superliga, cu 21 de puncte. Corvinul și-a asigurat locul 7 la finalul turului de campionat, cu 22 de puncte. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a pus accentul pe faptul că elevii săi trebuie să muncească și mai mult și să își schimbe atitudinea la meciurile viitoare. „Îi trezesc prin muncă, foarte multă muncă. Trebuie să ia în serios, să respecte fiecare adversar cu care joacă. O să aibă suflul necesar. Vom încerca în continuare!”, a conchis antrenorul FCSB-ului.