Laurenţiu Reghecampf, la 50 de ani: “Returul FCSB – Ajax îmi vine primul în minte!” Marele regret al carierei de antrenor

, a împlinit pe 19 septembrie 50 de ani. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, „Reghe” a numit cel mai frumos meci al carierei de antrenor, dar și marele regret.

FCSB – Ajax, moment memorabil pentru Laurențiu Reghecampf

Prima perioadă petrecută pe banca celor de la FCSB rămâne poate cea mai importantă din cariera de antrenor a lui . În acel mandat, tehnicianul cucerea două titluri și o Supercupă, iar formația „roș-albastră” ajungea în optimile Europa League, unde era eliminată de Chelsea.

În 16-imi, FCSB era învinsă de Ajax cu 2-0 în Olanda, dar reușea să se impună cu același scor în returul de la București, iar mai apoi s-a impus la loviturile de departajare, succesul fiind unul extrem de memorabil. „Mă gândesc la meciul pe care l-am jucat cu Ajax, acela îmi vine primul în cap.

Dacă stau să mă gândesc la alte meciuri, mă gândesc și la finala Champions League din Arabia Saudită, jucată cu cei din Australia, de la Sydney. Sunt foarte multe meciuri, depinde în ce mediu sunt. Dacă vorbim de România, cele mai frumoase meciuri sunt cele în care antrenam Steaua, FCSB”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre marele regret al carierei de antrenor

În 2014, când o antrena pe Al-Hilal, Laurențiu Reghecampf a condus echipa spre finala AFC Champions League, adversari fiind australienii de la Western Sydney Wanderers. Gruparea saudită a dominat clar ambele manșe, însă a pierdut cu scorul general de 0-1, iar tehnicianul român a lansat acuze dure la adresa arbitrului după deciziile din retur, meci în care lui Al Hilal i-au fost refuzate mai multe lovituri de la 11 metri.

„Reghe” a vorbit despre acel duel, dar și despre schimbările pe care le-ar face cu privire la cariera sa. „Cred că pentru orice antrenor, în momentul în care ajungi la un nivel atât de înalt și ai șanse să câștigi un trofeu atât de mare, să-l pierzi în finală… Și să-l pierzi nu datorită jocului sau faptului că ai fost mai neinspirat în ziua respectivă, normal că îți pare rău.

(n.r. este vreo decizie pe care ai schimba-o din cariera ta de antrenor sau jucător?) Sunt multe de discutat. Întotdeauna pașii pe care i-am făcut, i-am făcut pentru binele meu, gândindu-mă că în momentul respectiv a fost bine pentru mine și pentru familia mea, niciodată nu o să regret ceea ce am făcut în trecut. Și nici nu mă mai gândesc, îmi place să trăiesc prezentul”, a afirmat tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

Va deveni Laurențiu Reghecampf selecționer?

Întrebat dacă și-ar dori să antreneze în viitor o echipă națională, Laurențiu Reghecampf nu a exclus varianta: „Ce o să vină, o să vină. Depinde de rezultatele mele și de ceea ce se va întâmpla în carieră. Și, bineînțeles, de norocul fiecăruia, pentru că trebuie să fii la locul potrivit la momentul potrivit”.

