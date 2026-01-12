Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A fost scor de maidan în ultimul meci din campionat

ADVERTISEMENT

Nu doar Manchester City și au făcut spectacol duminică seara. Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, a strălucit în campionatul din Rwanda. Formația tehnicianului român s-a impus categoric, scor 8-0, în duelul cu Amagaju.

Al Hilal a făcut show în ultimul meci din campioant. Opt goluri înscrise de echipa lui Laurențiu Reghecampf

Al Hilal Omdurman, una dintre cele mai bune echipe din Sudan, este pusă în situația de a evolua în campionatul Rwandei din cauza situației extrem de complicate din statul african. Problemele politice majore au împins sportul pe plan secund, iar clubul a fost nevoit să găsească soluții alternative pentru a continua să joace.

Totuși, . Echipa sa a făcut spectacol în ultimul meci de campionat, câștigând clar, scor 8-0, duelul cu Amagaju, și rămâne aproape de primul loc în clasament. Al Hilal Omdurman ocupă poziția a treia în campionatul Rwandei, fiind la doar cinci puncte de liderul ierarhiei, FC Police. În plus, formația antrenată de Reghecampf evoluează și în Liga Campionilor Africii.

Probleme pentru Laurențiu Reghecampf! Bătăi de cap serioase pentru antrenorul român

Situația tehnicianului român este însă una extrem de complicată. Federația a anunțat că, începând cu luna ianuarie, campionatul din Sudan se va relua, iar

Clubul nu a anunțat încă modul în care va gestiona această situație, iar Laurențiu Reghecampf se află într-o adevărată dilemă. Echipa sa va avea un program infernal, cu meciuri în două țări diferite, plus duelurile din Liga Campionilor Africii. Tehnicianul a recunoscut că situația este una copleșitoare.

„Deocamdată, n-am nicio idee pe cine vom trimite la campionatul din Sudan. Toate speculațiile apărute despre acest subiect în presă sunt false. Vreau să se întoarcă, mai întâi, jucătorii pe care i-am avut la echipa națională și abia apoi voi decide cum voi împărți lotul”, a precizat Laurențiu Reghecampf, conform sport.ro.