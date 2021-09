Laurențiu Reghecampf lămurește situațiile lui Mateiu și Bălașa: „Nu i-am dat afară! Au fost rechemați la prima echipă”

„Reghe” a vorbit despre fotbaliștii pe care i-a exclus din prima echipă, a recunoscut că i-a trimis să joace la echipa a doua, însă doar pentru a-i face să înțeleagă anumite lucruri pe care el le cere de la ei.

Antrenorul oltenilor a recunoscut că i-a rechemat la prima echipă și că Alexandru Mateiu împreună cu Mihai Bălașa vor fi importanți în lupta Craiovei la titlu.

Laurențiu Reghecampf lămurește situațiile lui Mateiu și Bălașa

Laurențiu Reghecampf a lămurit situația lui , despre care a spus că i-a rechemat la prima echipă și că are mare încredere în calitățile lor de lideri în vederea luptei la titlu din acest sezon:

„Eu am venit la o echipă care câștigă deja trofee, care se bate în fiecare an la titlu. Nu am ce să salvez, ei au ajuns la un nivel foarte înalt cu vânzări de jucători, cu o ierarhie, unde toți știu ce au de făcut”.

„Eu nu sunt salvator, am venit să adaug ceva la ce s-a făcut aici. Bălașa și Mateiu sunt importanți pentru echipă și trebuie să ajute echipa să fie campioană.

E foarte important ce fac și în afara terenului, nu înțelegeți că au făcut ceva greșit. Ei trebuie să fie lideri pe teren și în afara lui, să fie un exemplu pentru ceilalți.

Nu i-am dat afară, i-am trimis la echipa a doua și după i-am chemat înapoi, am văzut că au înțeles ce le-am transmis”, a mai spus „Reghe”, la TV .

„Nu există un duel între mine și Adi Mutu”

că ar fi existat discuții în vară pentru a prelua FCSB-ul, dar și pentru a deveni selecționerul naționalei de fotbal. Totodată, „Reghe” a vorbit și despre meciul cu FC U Craiova, mărturisind că nu există un duel între el și Adrian Mutu, antrenorul rivalilor din oraș.

„Nu am avut discuții cu FCSB, singura discuție a fost cu domnul Rotaru și am venit. Nu am vorbit cu nimeni despre naționala României, nu mă gândesc pe termen lung.

Nu e un duel între mine și Adi Mutu, Adi mi-e mai mult decât prieten. E un meci cu două echipe în același oraș.

Ne dorim ambii să câștigăm, dar mai mult de o competiție sportivă nu e nimic între noi, la final ne vom strânge mâinile”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.