Laurențiu Reghecampf, laude pentru Alexandru Crețu după „dubla” din FC Argeș – Universitatea Craiova 0-4: „Ar putea ajuta echipa națională!”

în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1. Golurile partidei au fost semnate de Alexandru Crețu (două goluri), Jovan Markovic și Andrei Ivan.

Laurențiu Reghecampf, laude pentru Alexandru Crețu după „dubla” din FC Argeș – Universitatea Craiova 0-4

la superlativ despre , susținând că ar putea ajuta echipa națională. Totodată, l-a lăudat pe tânărul Jovan Markovic, care trece printr-o perioadă foarte bună la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Crețu știam foarte bine că are calitate fizică bună, e foarte înalt. Are o tehnică destul de bună pentru postul respectiv. Nu cred că am riscat nimic. El a muncit foarte mult, e foarte serios.

N-am cum să vă spun dacă îl văd pe Crețu la națională. Cred că ar trebui să respectăm deciziile selecționerului. Cred că are destul timp să se pregătească pentru meciurile care sunt în vară. Crețu e un jucător în formă bună, care ar putea ajuta echipa națională. Dar nu sunt eu în măsură să spun asta.

ADVERTISEMENT

Pregătirea a fost puțin mai dură. Am jucat foarte slab în meciul cu Sepsi. Am intrat nepregătiți, în primul rând din punct de vedere mental. Aveam impresia că meciul de la Sepsi va fi doar un antrenament.

Faptul că nu am putut fi lângă ei și să le transmit anumite lucruri, s-a văzut. Eu nu mă ascund în spatele jucătorilor sau să nu îmi asum. În primul rând, eu sunt vinovat, pentru că eu sunt cel care dă direcția la echipă.

ADVERTISEMENT

Noi nu vorbim cu jucătorii că putem câștiga campionatul. Distanța este foarte mare între noi și CFR, chiar și între noi și FCSB. Noi trebuie să întoarcem rezultatul de la Sepsi și să ne calificăm în finală.

Eu zic că Markovic, în momentul de față, nu este nici la 50 la sută din potențialul său. Este un jucător care se antrenează foarte bine. Noi încercăm să-l aducem și pe Koljic la nivelul său maxim.

ADVERTISEMENT

Mă bucur foarte mult că cifrele lui Markovic sunt extraordinare. Sper să o țină pe drumul ăsta. Am folosit astăzi sistemul acesta pentru că am auzit că sunt probleme cu gazonul. De aceea l-am introdus pe Marius Constantin în locul lui Screciu în poziția respectivă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la .

ADVERTISEMENT