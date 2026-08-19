Laurențiu Reghecampf, mesaj emoționant pentru iubita sa, Corina Caciuc. Toate privirile au fost ațintite asupra lor

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Noul antrenor al formației Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf, a furat toată atenția datorită unui mesaj emoționant adresat iubitei sale. Iată ce a avut, de fapt, de spus despre Corina Caciuc cu care are o relație de ani buni.

Laurențiu Reghecampf, mândru de familia sa

Laurențiu Reghecampf (50 ani) se simte fericit și împlinit alături de actuala parteneră de viață. O duce extraordinar de bine din toate punctele de vedere, fiind . A bifat o apariție demnă de Hollywood, la fel cum s-a întâmplat și la botezul fiului cel mic.

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În urmă cu aproximativ două luni antrenorul român și-a creștinat cel mai mic băiat, iubita sa cucerind audiența cu o . Micuțul, pe numele său Landon Abram, este rodul relației amoroase cu Corina Caciuc (34 ani). Cuplul mai are încă un copil, Liam, în timp ce tehnicianul are urmași și din vechile legături sentimentale.

Botezul a fost unul special și discret în același timp, antrenorul bucurându-se din plin de acele clipe. Acum, a scos de iveală o fotografie în care apare cu partenera sa de viață și cei doi băieți. Imaginea a fost însoțită de un mesaj emoționant care i-a făcut pe internauții de pe rețelele de socializare să reacționeze în număr foarte mare.

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„Familia mea, iubirile mele, totul pentru mine”, a scris Laurențiu Reghecampf, pe contul oficial de Instagram. „În sfârșit îl văd fericit, bravo”, a notat o admiratoare, în timp ce alta a subliniat: „Asta da femeie superbă, sunteți foarte frumoși împreună”. Altcineva a transmis: „Mamă ce frumoasă e mămica… Cei mici sunt copie 1 la 1 Reghe senior!”.

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„Foarte frumoasă familia”, „Continuă tot așa, familie frumoasă”, „Ai pentru ce munci acum”, „Oameni frumoși și binecuvântați”, „Superb” sau „Antrenor de top”, au mai scris alte persoane, pe social media. Peste 7.100 de fani au apăsat, de asemenea, butonul de „Like”, semn că sunt un cuplu apreciat.

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Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt împreună de aproximativ 6 ani. Povestea lor de dragoste este una atipică, tehnicianul român dezvăluind în cadrul unui podcast unde a întâlnit-o pe frumoasa șatenă. Antrenorul consideră că și-a găsit sufletul pereche, chiar dacă a trecut prin două mariaje până acum.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am luat legătura și am încercat să o cunosc cu adevărat. Pe Corina am cunoscut-o cu aproape doi ani în urmă, sau un an și opt luni. Eu sunt foarte fericit, o iubesc.

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Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Simt că lucrurile au luat pentru mine o întorsătură foarte pozitivă. Dar ce noroc am avut de femei… îmi aduc aminte și de Mariana (n.r. Pfeiffer)”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în , moderat de Cătălin Măruță, pe canalul său de YouTube.