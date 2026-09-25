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Revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca lui FCSB a reprezentat un adevărat eveniment pentru fotbalul românesc. „Reghe” este foarte iubit de familia roș-albastră, iar clubul vrea să profite de emulația creată și să aducă cât mai mulți suporteri la stadion pentru debutul său din meciul cu Oțelul Galați.

Laurențiu Reghecampf, mesaj ferm pentru suporterii FCSB înainte de meciul cu Oțelul Galați

Reghecampf are la dispoziție trei săptămâni pentru a pune la punct echipa la toate capitolele. După pauza internațională, în care FCSB nu a dat niciun fotbalist la naționala României, roș-albaștrii vor avea meci în SuperLiga României împotriva Oțelului Galați, pe teren propriu.

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După ce a fost indisponibilă la începutul sezonului, FCSB poate în sfârșit să joace din nou pe Arena Națională. Primul meci la revenirea pe cel mai mare stadion nu a fost tocmai norocos, întrucât formația antrenată la acea vreme de Marius Baciu a scos doar un punct din duelul cu Petrolul Ploiești.

Pentru următorul meci, conducerea vrea să profite de emulația creată de revenirea lui Laurențiu Reghecampf și să aducă cât mai multă lume la stadion pentru a încuraja echipa. În acest scop, noul antrenor al roș-albaștrilor, care se află la al treilea său mandat la echipa lui Gigi Becali, a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare: „Vă salut! Mă bucur mult că m-am întors acasă și vă aștept în număr cât mai mare să fiți alături de noi la următorul meci!”, a transmis Laurențiu Reghecampf într-un mesaj video postat pe pagina oficială a celor de la FCSB.

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Laurențiu Reghecampf, probleme de lot pentru primul meci

La meciul de debut din noul mandat pe banca lui FCSB, Laurențiu Reghecampf ar putea avea probleme serioase de lot. Pe lângă Ngezana, care va reveni după accidentare în 2027,

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În acest moment, pentru postul de fundaș central Reghecampf îi va avea la dispoziție pe Dawa, care a făcut foarte multe gafe în ultima vreme, și pe Andre Duarte, care a lipsit la ultimele două meciuri din cauza unui cartonaș roșu prostesc luat în derby-ul cu Dinamo. Mihai Popescu ar putea reprezenta o variantă, însă el nu a mai jucat din luna iunie. Totuși, De asemenea, Reghecampf nu se va putea baza nici pe Denis Drăguș în primul meci. Chiar dacă el va fi apt, patronul a explicat că nu mai vrea să-l forțeze până nu va fi 100% pregătit.