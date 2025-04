Laurențiu Reghecampf nu duce lipsă de oferte, după ce a fost dat afară de tunisieni: „Nu am nicio explicație”

Fostul antrenor al FCSB a vorbit cu presa din Orientul Mijlociu despre experiența sa în Tunisia, dar și despre planurile sale de viitor.

Laurențiu Reghecamf a vorbit despre despărțirea de Espérance Tunis

Deși, sub comanda sa, Espérance a înregistrat rezultate bune și avea șanse mari la câștigarea campionatului, conducerea clubului a decis să îl demită.

Acum, la câteva săptămâni distanță, Laurențiu Reghecampf încă nu înțelege motivul pentru care a fost îndepărtat de la echipă. Antrenorul e de părere că putea realiza lucruri mari la cârma celor de la Espérance. El ar fi avut șansa să pregătească gruparea din Tunisia și la Campionatul Mondial al Cluburilor din vara viitoare.

„Am fost surprins de hotărârea ca eu să părăsesc Espérance, în ciuda rezultatelor bune obținute. Am avut o perioadă minunată și am calificat Espérance în sferturile Champions League. Nu mă așteptam să plec, mai ales că am dus echipa de pe locul 6 pe locul 1 în campionat.

Conducerea clubului mi-a comunicat că mi-a fost reziliat contractul, deși obținusem rezultate bune și câștigasem Supercupa Tunisiei. Mi-am făcut treaba la Espérance și am câștigat toate meciurile grele, în special cu Pyramids, în Champions League. Nu am nicio explicație pentru ce mi s-a întâmplat.

Pregătisem un plan bun pentru meciurile cu Mamelodi Sundowns, dar am plecat înaintea acestor partide. Nu mi-a plăcut evoluția echipei împotriva lui Sundowns. Și a existat un dezechilibru în poziționarea jucătorilor”, a comentat Reghecampf. „Espérance avea șanse reale să treacă de Sundowns în sferturile Champions League, sunt convins de asta”, a precizat antrenorul român, conform Al Ahly TV.

Care sunt planurile lui Reghecamf

În plus, Laurențiu Reghecampf a dat de înțeles că se pregătește să revină pe banca tehnică. El a declarat: „Analizez mai multe oferte după despărțirea de Espérance. Nu am primit nimic din Egipt până în acest moment”.