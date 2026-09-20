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Marius Baciu este istorie la FCSB după eșecul usturător cu Universitatea Craiova. Laurențiu Reghecampf se pregătește să înceapă al treilea mandat pe banca ”roș-albaștrilor” și MM Stoica a explicat alegerea făcută de Gigi Becali.

Când s-a hotărât Gigi Becali să-l aducă pe Reghecampf la FCSB. MM Stoica a spus totul

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a recunoscut că sâmbătă seară, după eșecul umilitor de la Craiova, patronul avea alte idei cu privire la numele viitorului antrenor. Însă, s-a răzgândit duminică dimineață și l-a ales pe Laurențiu Reghecampf, .

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”Există un gentleman agreement între Gigi și Laur, iar noi am început deja să lucrăm la program. A fost așa, cum e la Gigi. Aseară avea alte idei, astăzi a apărut în ultima clipă această informație. Este o lecție și singurul aspect pozitiv cu care am plecat de la Craiova. Suporterii ne-au predat o lecție: au încurajat echipa până în ultima secundă.

Este o chestie de pus în vestiar înainte de fiecare meci. Înfrângerea a fost umilitoare. Gigi a zis că nu ai cum să nu ții cont de doleanțele lor, chiar dacă aseară zicea că aduce pe cine vrea, nu contează de părerea lor”, a declarat MM Stoica, la .

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Gigi Becali s-a consultat cu fanii înainte alegeri lui Reghecampf

Patronul FCSB a dezvăluit faptul că, după ce a aflat de comportamentul exemplar al fanilor prezenți pe stadion la înfrângerea rușinoasă cu Universitatea Craiova, l-a sunat pe Gheorghe Mustață pentru a-l întreba .

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”Da, eu nu am știut. Astăzi, când făceam săpături, am vorbit cu MM, m-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: ‘Băi, Gigi, tu ai văzut galeria?’. Nu vreau să fac împotriva lor, că voiam să îl pun pe Zicu. Și îmi zice: ‘Băi, Gigi, cum să faci împotriva lor? Tu nu ai văzut că la 0-5 ei cântau?’.

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Apoi, când am auzit așa, l-am sunat pe Mustață și l-am întrebat: ‘Voi pe cine vreți? Pentru că ce-ați făcut voi m-a impresionat tare și meritați’. A zis: ‘Reghecampf sau Mirel Rădoi!’. I-am zis: ‘Uite, pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna prima dată pe el. Dacă răspunde, va fi el. Dacă nu va răspunde, va fi Reghecampf’. L-am sunat de trei ori pe Mirel, nu a răspuns.

L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am făcut pe loc negocierile. El a zis: ‘Nu mă interesează prea mult salariul. Mă interesează prime de calificare. 1.000.000 de euro primă de Champions? Îți dau pe loc. Tot așa, la Europa League, la Conference League. Atunci, trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani)’. Și am zis că rezolv”, a afirmat Gigi Becali.