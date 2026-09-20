Sport

Cum s-a ajuns la varianta Reghecampf la FCSB. MM Stoica l-a dat de gol pe Gigi Becali: ”Aseară avea alte idei”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și-a dat acordul pentru a reveni la FCSB. MM Stoica (61 de ani) a dezvăluit cum a ajuns Gigi Becali (68 de ani) la această variantă.
Traian Terzian
20.09.2026 | 20:09
Cum sa ajuns la varianta Reghecampf la FCSB MM Stoica la dat de gol pe Gigi Becali Aseara avea alte idei
ULTIMA ORĂ
MM Stoica (61 de ani) a explicat cum a ajuns Gigi Becali (68 de ani) la varianta aducerii lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Baciu este istorie la FCSB după eșecul usturător cu Universitatea Craiova. Laurențiu Reghecampf se pregătește să înceapă al treilea mandat pe banca ”roș-albaștrilor” și MM Stoica a explicat alegerea făcută de Gigi Becali.

Când s-a hotărât Gigi Becali să-l aducă pe Reghecampf la FCSB. MM Stoica a spus totul

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a recunoscut că sâmbătă seară, după eșecul umilitor de la Craiova, patronul avea alte idei cu privire la numele viitorului antrenor. Însă, s-a răzgândit duminică dimineață și l-a ales pe Laurențiu Reghecampf, făcând anunțul în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Există un gentleman agreement între Gigi și Laur, iar noi am început deja să lucrăm la program. A fost așa, cum e la Gigi. Aseară avea alte idei, astăzi a apărut în ultima clipă această informație. Este o lecție și singurul aspect pozitiv cu care am plecat de la Craiova. Suporterii ne-au predat o lecție: au încurajat echipa până în ultima secundă.

Este o chestie de pus în vestiar înainte de fiecare meci. Înfrângerea a fost umilitoare. Gigi a zis că nu ai cum să nu ții cont de doleanțele lor, chiar dacă aseară zicea că aduce pe cine vrea, nu contează de părerea lor”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul...
Digi24.ro
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)

Gigi Becali s-a consultat cu fanii înainte alegeri lui Reghecampf

Patronul FCSB a dezvăluit faptul că, după ce a aflat de comportamentul exemplar al fanilor prezenți pe stadion la înfrângerea rușinoasă cu Universitatea Craiova, l-a sunat pe Gheorghe Mustață pentru a-l întreba pe cine își doresc suporterii să vină antrenor.

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a...
Digisport.ro
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”

”Da, eu nu am știut. Astăzi, când făceam săpături, am vorbit cu MM, m-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: ‘Băi, Gigi, tu ai văzut galeria?’. Nu vreau să fac împotriva lor, că voiam să îl pun pe Zicu. Și îmi zice: ‘Băi, Gigi, cum să faci împotriva lor? Tu nu ai văzut că la 0-5 ei cântau?’.

ADVERTISEMENT

Apoi, când am auzit așa, l-am sunat pe Mustață și l-am întrebat: ‘Voi pe cine vreți? Pentru că ce-ați făcut voi m-a impresionat tare și meritați’. A zis: ‘Reghecampf sau Mirel Rădoi!’. I-am zis: ‘Uite, pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna prima dată pe el. Dacă răspunde, va fi el. Dacă nu va răspunde, va fi Reghecampf’. L-am sunat de trei ori pe Mirel, nu a răspuns.

L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am făcut pe loc negocierile. El a zis: ‘Nu mă interesează prea mult salariul. Mă interesează prime de calificare. 1.000.000 de euro primă de Champions? Îți dau pe loc. Tot așa, la Europa League, la Conference League. Atunci, trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani)’. Și am zis că rezolv”, a afirmat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
1.57 e cota Betano pentru ”rezultat final: 1” la FCSB - Oțelul
Premier League, etapa 5, pe VOYO: Victorii pentru City și Liverpool, un nou...
Fanatik
Premier League, etapa 5, pe VOYO: Victorii pentru City și Liverpool, un nou rezultat dezamăgitor pentru United
Scandal uriaș după Atletico Madrid – Real Madrid 2-1! Jose Mourinho l-a făcut...
Fanatik
Scandal uriaș după Atletico Madrid – Real Madrid 2-1! Jose Mourinho l-a făcut praf: „Este foarte slab”. Video
Gigi Becali, detalii despre salariul lui Reghecampf la FCSB! Ce discuție a avut...
Fanatik
Gigi Becali, detalii despre salariul lui Reghecampf la FCSB! Ce discuție a avut cu viitorul antrenor: „Reproduc ce mi-a zis el”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la...
iamsport.ro
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la FCSB: 'Nu are niciun fel de rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!