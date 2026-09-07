Sport

Laurențiu Reghecampf, o nouă ceartă cu jurnaliștii după ultima victorie în Tunisia: „Nu e posibil așa ceva!”

Laurențiu Reghecampf a avut un nou episod tensionat cu jurnaliștii din Tunisia, de data asta după o victorie a lui Esperance Tunis, 2-1 cu AS Marsa
Catalin Oprea
07.09.2026 | 12:13
Laurentiu Reghecampf o noua cearta cu jurnalistii dupa ultima victorie in Tunisia Nu e posibil asa ceva
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Laurențiu Reghecampf, ceartă cu jurnaliștii după ultima victorie în Tunisia Foto: Facebook Esperance Tunis
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Laurențiu Reghecampf  (50 ani) nu are liniște în Tunisia. Antrenorul român a mai avut un schimb acid de replici cu jurnaliștii, după ultima victorie din campionat a echipei sale, Esperance Tunis.

Jurnaliștii din Tunisia, duri cu Laurențiu Reghecampf

În etapa a treia din Tunisia, Esperance Tunis a câștigat cu 2-1, împotriva lui AS Marsa, și s-a apropiat la 1 punct de fruntașele Progres Sportif de Sakiet Eddaier și Bizertin. Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a ajuns la 6 puncte, ocupând locul 4 în clasament, la egalitate cu Club Africain, în timp ce primele două au 7 puncte.

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Polemica între tehnicianul român și jurnaliștii din Tunisia nu a încetat nici după victorie. De data aceasta, aceștia i-au reproșat problemele defensive pe care le are Esperance și ușurința cu care primește gol. Remarcă ce l-a iritat pe Laurențiu Reghecampf.

„Faceți din fiecare meci o discuție despre problemele noastre defensive. Eu cred că ele sunt normale, atunci când adversara joacă doar pe contraatac, iar noi facem o singură greșeală în apărare și, imediat, luăm gol. Eu trebuie să am încredere în jucătorii mei și să lucrez cu ei, în continuare. Și, în ceea ce mă privește, am văzut foarte multe lucruri pozitive acum. În mod normal, dacă prindeam o zi bună, puteam marca șase, șapte goluri! Jucătorii mei trebuie să fie mai concentrați în fața porții”, a declarat Reghecampf, potrivit sport.ro.

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Laurențiu Reghecampf a răbufnit la adresa jurnaliștilor: „Nu e posibil așa ceva!”

Nemulțumiți de răspuns, jurnaliștii au încercat să-l pună în dificultate pe Reghecampf și au continuat să marșeze pe lacunele defensive ale lui Esperance. Fapt ce l-a făcut pe fostul antrenor de la FCSB să ia atitudine și să își apare jucătorii.

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„Vorbim despre organizarea defensivă, lucrăm la asta, zilnic, la antrenamente dar, din nou, când începe meciul, comitem o eroare decisivă care duce la un gol primit. Nu e posibil așa ceva! Nu trebuie să se mai întâmple asta. Dar, știți cum e? În timpul meciului, din cauza emoțiilor, jucătorul uită, uneori, ce am vorbit și ce am lucrat la antrenamente”, a clarificat Laurențiu Reghecampf.

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