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Gigi Becali a confirmat că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al celor de la FCSB, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Decizia a venit după o nouă discuție cu Peluza Nord, iar antrenorul lui Esperance Tunis a acceptat să revină pentru al treilea mandat. Tunisienii au început deja negocierile cu înlocuitorul românului.

Cu cine negociază Esperance Tunis după ce Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali

În trecut, Laurențiu Reghecampf a fost dat afară de la Esperance Tunis fără vreun motiv clar, deși echipa mergea foarte bine. De această dată a venit rândul românului să renunțe la contract, iar pentru a realiza acest lucru a trebuit să renunțe la ultimele trei salarii, adică la suma de 150.000 de euro.

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că se va ocupa personal de acest lucru, FANATIK a aflat că tunisienii nu au stat pe gânduri după ce au aflat că românul s-a înțeles cu fosta sa echipă, iar în acest moment se află în negocieri cu Nestor El Maestro, actualul manager al ciprioților de la Anorthosis Famagusta. El ocupă această funcție doar din luna iulie, însă ar putea părăsi echipa după trei înfrângeri din patru meciuri.

De-a lungul carierei sale, Nestor El Maestro a mai antrenat Spartak Trnava, CSKA Sofia, Sturm Graz, Al-Taawoun, Goztepe, Debrecen și Al-Najma. În perioada în care antrena în Bulgaria, El Maestro a fost eliminat de Sepsi din Conference League după o înfrângere cu 0-6 în dublă manșă.

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Ce s-a întâmplat în primul mandat al lui Reghecampf la Esperance Tunis

Laurențiu Reghecampf a avut un prim mandat foarte bun la Esperance Tunis. După 4 luni în Africa, echipa sa ocupa prima poziție în clasament și era calificată în sferturile de finală din Liga Campionilor Africii. În ciuda acestui fapt, el a fost dat afară fără să primească foarte multe argumente.

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De această dată, a venit timpul ca antrenorul român să plătească cu aceeași monedă. Revenit de doar trei luni, timp în care a disputat doar 4 meciuri oficiale (3 victorii și o înfrângere), Reghecampf îi va părăsi pe africani pentru a reveni la FCSB. Esperance îl va taxa pe Reghe pentru reziliere cu o sumă de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii câștigate de antrenorul român.