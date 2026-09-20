Sport

Decizia de urgență pe care au luat-o tunisienii după negocierile dintre Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali pentru a reveni la FCSB. Decizia luată de conducerea lui Esperance Tunis, fosta echipă a antrenorului român
Ciprian Păvăleanu, Emanuel Roşu
20.09.2026 | 19:16
Decizia de urgenta pe care au luato tunisienii dupa negocierile dintre Gigi Becali si Laurentiu Reghecampf Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce decizie a luat Esperance Tunis după ce Reghecampf s-a înțeles cu FCSB. Foto: Instagram @r.laurentiu
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Gigi Becali a confirmat că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al celor de la FCSB, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Decizia a venit după o nouă discuție cu Peluza Nord, iar antrenorul lui Esperance Tunis a acceptat să revină pentru al treilea mandat. Tunisienii au început deja negocierile cu înlocuitorul românului.

Cu cine negociază Esperance Tunis după ce Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali

În trecut, Laurențiu Reghecampf a fost dat afară de la Esperance Tunis fără vreun motiv clar, deși echipa mergea foarte bine. De această dată a venit rândul românului să renunțe la contract, iar pentru a realiza acest lucru a trebuit să renunțe la ultimele trei salarii, adică la suma de 150.000 de euro.

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Reghe s-a înțeles cu Gigi Becali că se va ocupa personal de acest lucru, atât timp cât patronul FCSB se va ocupa de clauza pentru Mihai Rotaru. FANATIK a aflat că tunisienii nu au stat pe gânduri după ce au aflat că românul s-a înțeles cu fosta sa echipă, iar în acest moment se află în negocieri cu Nestor El Maestro, actualul manager al ciprioților de la Anorthosis Famagusta. El ocupă această funcție doar din luna iulie, însă ar putea părăsi echipa după trei înfrângeri din patru meciuri.

De-a lungul carierei sale, Nestor El Maestro a mai antrenat Spartak Trnava, CSKA Sofia, Sturm Graz, Al-Taawoun, Goztepe, Debrecen și Al-Najma. În perioada în care antrena în Bulgaria, El Maestro a fost eliminat de Sepsi din Conference League după o înfrângere cu 0-6 în dublă manșă.

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Ce s-a întâmplat în primul mandat al lui Reghecampf la Esperance Tunis

Laurențiu Reghecampf a avut un prim mandat foarte bun la Esperance Tunis. După 4 luni în Africa, echipa sa ocupa prima poziție în clasament și era calificată în sferturile de finală din Liga Campionilor Africii. În ciuda acestui fapt, el a fost dat afară fără să primească foarte multe argumente.

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De această dată, a venit timpul ca antrenorul român să plătească cu aceeași monedă. Revenit de doar trei luni, timp în care a disputat doar 4 meciuri oficiale (3 victorii și o înfrângere), Reghecampf îi va părăsi pe africani pentru a reveni la FCSB. Esperance îl va taxa pe Reghe pentru reziliere cu o sumă de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii câștigate de antrenorul român.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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