Laurențiu Reghecampf, performanță uluitoare cu Al Hilal Omdurman! A ajuns pe locul 1 în campionatul din Rwanda după 8 victorii consecutive

Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă excelentă în aventura din Africa. Tehnicianul român a dus-o pe Al Hilal Omdurman în fruntea clasamentului din Rwanda.
Traian Terzian
17.01.2026 | 21:08
Laurențiu Reghecampf a ajuns lider în campionatul Rwandei cu Al Hilal Omdurman. Sursă foto: colaj Fanatik
Al Hilal Omdurman a fost nevoită să meargă să joace în campionatul din Rwanda din cauza războiului civil din Sudan. Iar echipa lui Laurențiu Reghecampf a obținut victorie după victorie și a urcat în fruntea clasamentului.

Laurențiu Reghecampf e lider în Rwanda cu Al Hilal Omdurman

În cadrul etapei a 17-a din campionatul Rwandei, Al Hilal Omdurman s-a impus categoric pe terenul formației Rayon Sports, scor 4-0, și a înregistrat o performanță fantastică. Cu 8 victorii consecutive, trupa lui Reghe este noul lider al competiției.

Oaspeții au început în forță meciul și au deschis rapid scorul prin El Hadji Kane (11). Până la pauză nu s-a mai marcat, în ciuda faptului că gazdele au forțat în atac, iar Al Hilal Omdurman a încercat să dea lovitura pe contraatac.

Repriza secundă a fost una fără istoric. Echipa tehnicianului român și-a mărit avantajul prin Jean Claude Girumugisha (56) și și-a asigurat liniștea după reușita lui Yahoud Omer Taha (60). În minutele de prelungire, Girumugisha a realizat ”dubla” și a închis tabela la 4-0.

Reghecampf face spectacol în Africa

Al Hilal Omdurman face legea în campionatul din Rwanda, în ultima săptămână mai obținând două victorii concludente. Mai întâi a fost un 8-0 uluitor cu Amagaju, iar apoi un 3-0 cu Muhanga.

După această serie extraordinară, formația lui Laurențiu Reghecampf a urcat pe primul loc în clasament. Deși are două jocuri mai puțin disputate, Al Hilal Omdurman este lider cu 35 de puncte, unul mai mult decât următoarea clasată: Police.

Care este marea problemă a lui Laurențiu Reghecampf

În ciuda parcursului de invidiat pe care echipa sa îl are în campionatul Rwandei, Laurențiu Reghecampf se confruntă cu o mare dilemă. Oficialii din Sudan au anunțat că urmează ca întrecerea internă să fie reluată, astfel că Al Hilal Omdurman va trebui să gestioneze participarea în două întreceri distincte.

În primul rând este vorba de distanța foarte mare pe care echipa ar avea-o de parcurs , dar și timpul scurt de refacere dintre meciuri. În plus, formația tehnicianului mai este implicată și în Liga Campionilor Africii.

”Deocamdată, n-am nicio idee pe cine vom trimite la campionatul din Sudan. Toate speculațiile apărute despre acest subiect în presă sunt false. Vreau să se întoarcă, mai întâi, jucătorii pe care i-am avut la echipa națională și abia apoi voi decide cum voi împărți lotul”, a declarat Reghecampf, la începutul anului.

