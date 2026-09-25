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Alarmă la FCSB: Laurențiu Reghecampf rămâne fără un titular. Anunțul făcut de presa din țara natală a fotbalistului

Laurențiu Reghecampf a primit o veste proastă chiar în ziua în care a fost prezentat oficial drept noul antrenor al FCSB. Roș-albaștrii au rămas fără un fotbalist ce a fost integralist în 7 meciuri din acest sezon
Ciprian Păvăleanu
25.09.2026 | 11:05
Alarma la FCSB Laurentiu Reghecampf ramane fara un titular Anuntul facut de presa din tara natala a fotbalistului
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Dylan Batubinsika s-a accidentat la națională! Lovitură dură pentru Reghecampf la FCSB. Foto: Sportpictures.eu
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Chiar în ziua în care a susținut prima conferință de presă de la revenirea la FCSB, Laurențiu Reghecampf a primit o veste dură. Dylan Batubinsika (30 de ani) a fost convocat la naționala Republicii Democrate Congo, însă presa africană a dezvăluit că acesta s-a accidentat și va fi înlocuit de un alt fotbalist.

Veste proastă pentru Laurențiu Reghecampf! Dylan Batubinsika, OUT de la națională din cauza unei accidentări

Chiar dacă nu a dat niciun fotbalist la naționala mare a României, așa cum obișnuia în trecut, FCSB are cei mai mulți jucători selecționați per total. Meriton Korenica (Kosovo), Risto Radunovic (Muntenegru), Ronny Labonne (Martinica), Dylan Batubinsika (RD Congo), Joao Paulo (Ins. Capului Verde), Ricardo Pădurariu şi Alexandru Stoian (România U21) sunt fotbaliștii de la FCSB ce au fost chemați pentru a-și reprezenta țările în această pauză internațională.

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Din păcate pentru Laurențiu Reghecampf, presa din Africa anunță că Batubinsika s-a accidentat la națională și a cerut să fie lăsat să plece la echipa de club: „Dylan Batubinsika OUT, Inonga Baka IN! Conform informațiilor noastre, Dylan Batubinsika nu va mai face parte din lotul RD Congo pentru meciurile din această acțiune din cauza unei accidentări. El va fi înlocuit de Henock Inonga Baka, din prima ligă din Irak”, au dezvăluit cei de la BOOMSPORTSRDC.

Ce variante mai are Laurențiu Reghecampf pentru postul de fundaș central

În funcție de gravitatea accidentării, Laurențiu Reghecampf ar putea avea probleme la FCSB. Joyskim Dawa este total ieșit din formă și își reclădește ușor-ușor vechiul statut de gafeur, iar Ngezana va fi apt abia din 2027. Andre Duarte nu a dat nici el o siguranță mare în defensivă, iar la ultima apariție a luat un cartonaș roșu din cauza unei ieșiri nervoase în derby-ul cu Dinamo, care i-a atras două etape de suspendare.

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O altă variantă ar putea fi Mihai Popescu, despre care Gigi Becali a dezvăluit că va reveni în echipă după pauza internațională: „E bună treaba dacă sunt trei săptămâni… avem timp! Până atunci, în trei săptămâni, vine și Ngezana, vine și Mișu Popescu. (n.r. – Mihai Stoica a zis că Ngezana nu mai joacă anul ăsta) Nu știu, vine Mișu, na! Vine Duarte. Nu mai facem gafele alea. Nu mai luăm goluri la mișto. 

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Bine, eu nu vorbesc de meciul de aseară. Nu gafele au contat, că oricum ne băteau, că veneau peste noi. Ne călăreau, ne făceau praf oricum. A fost prea puternică aseară Craiova. Nu e vina lui Dawa neapărat, oricum ne băteau. Nu din cauza greșelilor ai luat cinci goluri, că nu poți să iei cinci goluri din cinci greșeli”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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