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După lungi negocieri cu Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu africanii, iar În aceeași zi, el are programat primul antrenament cu echipa, dar și conferința de presă de prezentare. Pe FANATIK găsești toate declarațiile noului antrenor de la FCSB.

În prima sa conferință de presă după întoarcerea la FCSB, Laurențiu Reghecampf a anunțat că obiectivul său este să câștige cât mai multe trofee și să ducă echipa în Champions League.

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”Îmi pare foarte bine că vă văd. Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru introducere.

Știu exact ce ne așteaptă, ce urmează. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi, ca staff, și pentru fanii noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, este să ne câștigăm primul meci.

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După aceea, vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă, pentru că în perioada aceasta cel mai important pentru noi sunt punctele și jucătorii să recapete încredere, pofta de joc și să aducem din nou acea putere, acea echipă care conduce meciul de la început la sfârșit.

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Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește victoria, se dorește să se câștige un trofeu sau mai multe, câte se poate. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa. Nimic nu este nou. Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă, de aceea o să încercăm de astăzi să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim.

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Nu trebuie să mă întrebați pe mine ce va spune Gigi. Este întotdeauna adevărat. Am spus mai devreme, nu s-a schimbat nimic. În fiecare sezon, la această echipă se dorește același lucru. Nu este nimic nou. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Eu nu am de făcut nimic în plus decât ceilalți care au fost înaintea mea sau decât ce am făcut aici când am fost antrenor: să câștigăm trofee.

Cel mai important lucru este să reușim din nou, dacă se poate. Nu este ușor, nu este un lucru simplu de realizat, să jucăm din nou în grupele Champions League. Am reușit o dată, de ce să nu mai reușim încă o dată? Ceea ce vorbesc eu cu patronul echipei sau ce discutăm noi împreună eu niciodată n-am să comentez. Indiferent ce va spune dânsul, întrebați-l”, a spus Reghecampf.

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UPDATE: Mesaj ferm pentru jucători

Laurențiu Reghecampf a adăugat că are încredere în jucătorii pe care îi are la dispoziție și le-a transmis acestora că trebuie să fie conștienți de faptul că la FCSB se dorește performanță în fiecare sezon.

”Vrei să-ți răspund pe același ton cu care m-ai întrebat? Vrem să câștigăm. Multe lucruri nu putem face. Echipa este deja formată, perioada de transferuri s-a terminat. Să avem încredere în jucători, ei să înțeleagă ce ne dorim și ce își dorește această echipă în fiecare sezon.

Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient de faptul că există o presiune foarte mare, există o foame de rezultate, de trofee. Indiferent dacă echipa aceasta a câștigat trei trofee în anul care a trecut, în următorul se dorește același lucru. Jucătorii să fie conștienți de acest lucru. Sunt avantaje materiale foarte mari comparativ cu alte echipe, dar și așteptările sunt în aceeași direcție”, a afirmat tehnicianul.

UPDATE: Reghecampf s-a ferit să comenteze ce a zis Becali

După ce Gigi Becali a dezvăluit faptul că Laurențiu Reghecampf i-a promis că în 10 etape va aduce echipa pe primul loc, tehnicianul s-a ferit să comenteze pe acest subiect și a menționat că discuțiile sale cu patronul vor rămâne private.

”(n.r. – Pe ce v-ați bazat când ați spus că ajungeți pe locul 1 în 10 etape?) Tu mă întrebi același lucru, dar puțin mai frumos. Am spus un singur lucru și nu mai repet: obiectivul nostru este primul meci. Este cel mai important.

Ce va spune patronul echipei, și de multe ori știți că își dorește să ambiționeze pe toată lumea care este la echipă, toți oamenii care sunt pe lângă echipă, fanii, plus cei care sunt împotriva echipei noastre, de multe ori aruncă niște discuții pe care noi le avem cu el.

Dar nu mă întrebați pe mine ce va spune. Eu, întotdeauna, discuțiile cu el sunt ale mele, personale, private, și nu-mi permit să comentez. Dacă el va spune, atunci n-am niciun fel de problemă. Nu comentez acest lucru.

Eu cred că nivelul echipei și al jucătorilor, dacă o luăm de la numărul 1 și până la juniorii care sunt, eu cred că au o valoare foarte mare pentru ce înseamnă fotbalul românesc.

Am spus că îmi doresc foarte mult ca în următoarele 10 etape, vorbeam cu totul altceva, nu ce mă întrebi tu, îmi doresc să câștigăm cât mai multe puncte, până la iarnă, când vom avea timp să facem o pregătire, posibilitatea să schimbăm anumite lucruri. Trebuie să adunăm puncte.

În momentul de față nu suntem într-o situație foarte bună. Asta este singurul lucru pe care nu l-am spus. Dar eu îmi doresc să câștig campionatul. Nu se schimbă nimic pentru mine. Ce voi face eu zilnic și ce voi încerca să le transmit jucătorilor e că sunt campioni. Să fie campioni. De asta au fost aduși aici”, a precizat el.

UPDATE: Care este avantajul FCSB-ului

Tehnicianul a explicat că FCSB are avantajul că lupta la vârf este una acerbă și echipele din față u șanse mai mari să se încurce, lucru care va fi în avantajul formației sale.

”Când sunt mai multe echipe în lupta pentru primele locuri, ai mai multe șanse să te încurci. Când sunt doar două echipe, este mult mai dificil, pentru că cele două echipe se vor întâlni probabil de două ori în play-off și campionat.

Dacă sunt mai multe echipe care au valoare și pot încurca echipele din față, este foarte bine pentru noi, care în momentul de față venim din spate și cumva vom ajunge acolo cu siguranță și vom pune probleme foarte mari. Eu, când o să vin în fața dumneavoastră, întotdeauna o să spun același lucru. Ce îmi doresc este să avem o echipă puternică și rezultatele pe care ni le dorim.

Sunt sigur că oamenii de aici mă vor susține și mă vor ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt foarte mulți jucători noi. Discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, să avem puțină răbdare și să încercăm să-i aducem la nivelul dorit, să înțeleagă ceea ce înseamnă clubul ăsta.

Poate mulți dintre ei nu sunt obișnuiți cu această atmosferă, dar de acest lucru mă voi ocupa eu și mă ocup în fiecare zi. Vor ști exact unde au venit și ce au de făcut. Când ies pe teren, ei trebuie să aibă o altă reacție. Nu avem ce să discutăm foarte mult. Eu am mare încredere în nivelul jucătorilor. Majoritatea dintre ei au demonstrat că sunt de mare valoare”, a comentat Reghe.

UPDATE: Vine Mihai Pintilii secund la FCSB?

Întrebat despre posibilitatea de a-l aduce pe Mihai Pintilii pe postul de antrenor secund la FCSB, după ce acesta s-a despărțit de Levadiakos, Laurențiu Reghecampf a mărturisit că nu a existat nicio discuție în acest sens.

„Am văzut că se discută foarte mult. Noi am anunțat foarte clar că mâine o să vină Dinu Viorel și Adrian Popa, plus cei care sunt în staff-ul echipei în momentul de față. Când am ajuns, am avut o discuție, Pinti era angajat la echipa lui. N-am discutat vreodată cu el despre acest lucru.

Cred că nu este cazul în momentul de față. Trebuie să văd exact ceea ce avem de rezolvat în perioada următoare, lucruri care sunt foarte importante, și dacă vom avea nevoie de cineva, vom apela la oameni care cunosc echipa”, a declarat tehnicianul.

UPDATE: Cum va gestiona implicarea lui Gigi Becali

Întrebat dacă îi va cere patronului să nu se mai implice la echipă pe parte tehnică, Laurențiu Reghecampf a explicat că nu poate să facă acest lucru și consideră că dacă ar face asta mai rău ar înrăutăți situația.

”N-am cum să-i pun asemenea condiții patronului (n.r. – să nu mai intervină în viața echipei). Sunt unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. Nu-mi permit, în primul rând. Vă spun din start, știu foarte bine că, dacă fac acest lucru, nu fac decât să înrăutățesc situația.

Eu nu am condiții. Lucrurile vin de la sine. Cel mai important lucru și pe ce se bazează relația noastră este încrederea și respectul. Atât eu, cât și MM, nu putem să facem nimic în această direcție”, a spus el.

UPDATE: Promisiunea făcută de Reghecampf

Noul antrenor de la FCSB a mărturisit că nu este momentul să facă analize și a promis că lucrurile se vor schimba în bine în perioada următoare

”Nu este momentul pentru o analiză a echipei, nu este momentul și cazul. Sunt foarte multe lucruri de discutat, mai ales dacă luăm și ne uităm la ultima etapă pe care am jucat-o. Dar, mă repet, cred eu că au fost foarte multe greșeli și aici trebuie să punctăm greșeli personale, mai ales la ultimul meci.

Probabil a fost și atmosfera în așa fel încât, în momentul în care primești un gol sau două, ai un moment de rătăcire și poți înțelege anumiți jucători la anumite reacții în unele momente. Vom încerca să nu mai avem parte de asemenea momente, dar eu am mare încredere în jucători și în echipă.

Am văzut multe comentarii și emisiuni. Pot da dreptate, pentru că rezultatele sunt cele care îți dau puterea să spui despre echipa ta că este puternică. Dar, în continuare, vreau să înțelegi că este o perioadă în care se vor schimba multe lucruri și fața jucătorilor va fi alta. O să vedeți”, a afirmat Reghe.

UPDATE: Va sta MM Stoica pe banca tehnică lângă Reghecampf?

Întrebat dacă va reveni pe bancă alături de Reghecampf, MM Stoica a explicat că nu face acest lucru. Tehnicianul a mărturisit la rândul său că nu ar avea vreo problemă cu acest lucru, dar își dorește unitate la club.

”Nu-mi permite funcția să mai revin pe gazon, doar să renunț la funcție. Pe bancă poți fi doar dacă ești delegat sau director sportiv. Eu aș sta fără niciun fel de problemă, dacă reușesc să obțin o dispensă de la FRF”, a precizat el.

”Ne leagă foarte multe lucruri împreună. Eu și MM suntem personaje care trăim meciul la o intensitate foarte mare. Nu e simplu pentru el să stea în tribună. Pe teren poți discuta, poți avea anumite reacții. Vom vedea. Eu n-am niciun fel de problemă.

Mi-aș dori foarte tare să putem fi împreună și să fim cât mai uniți și să reușim să ducem echipa până unde ne dorim. Este o ambiție de-a mea foarte mare și, dacă funcția o să permită, vedem”, a comentat Laurențiu Reghecampf.

UPDATE: Reghe îl vrea pe Stanciu la FCSB

Întrebat dacă l-ar dori pe Nicolae Stanciu la FCSB, Laurențiu Reghecampf nu a ezitat să răspundă afirmativ, însă a explicat că nu a discutat cu nimeni din clun despre această posibilitate.

”Este unul dintre cei mai buni jucători români pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine. Este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. Vă dați seama că, în secunda doi, aș spune «da», dacă se poate. Nu există niciun fel de dubiu.

Nu cunosc situația lui și nu am discutat. Am discutat cu MM două secunde înainte despre el. Mi-aș dori foarte mult. Îl cunosc foarte bine. Cu noi aici a avut o perioadă foarte bună, a ajuns să joace la echipe foarte puternice. Pentru mine, clar, da”, a precizat el.

Primul care a luat cuvântul a fost președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, care a s-a arătat entuziasmat de întoarcerea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a ”roș-albaștrilor”.

”Bună ziua, bine v-am găsit! Îmi revine deosebita plăcere de a pronunța o expresie care îmi este foarte dragă, sunt fan al fotbalului italian: ‘Non c’è due senza tre’.

Vreau să vi-l prezint pe noul tehnician al acestei echipe, Laurențiu Reghecampf, om de care mă leagă niște amintiri mai mult decât plăcute și sper să producă în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul, și în al doilea mandat, pentru că în al doilea mandat lumea a rămas cu o impresie total greșită.

Cred că mă opresc aici și vă las să discutați cu mister. Bine ai venit, mister! Willkommen!”, a declarat Mihai Stoica.

Înainte de începerea conferinței de presă în care este prezentat oficial Laurențiu Reghecampf, pe un ecran din sală au fost proiectate imagini din precedentele mandate ale tehnicianului la FCSB, precum și cadre din meciurile cu Ajax și Chelsea.

”Bun venit, Laurențiu!”, s-a încheiat clipul care a fost urmărit și de antrenor, și de Mihai Stoica, prezent alături de el. Acesta a fost surprins de modul în care a fost primit. ”De ce nu mi-ați spus?”, le-a zis el celor din club.

Imagini din precedentele mandate ale lui Reghecampf la FCSB

Laurențiu Reghecampf este oficial noul antrenor al FCSB

După 5 meciuri consecutive fără victorie, Marius Baciu a făcut pasul în spate, iar Gigi Becali a ales să meargă pe varianta Laurențiu Reghecampf, deși primul la care s-a gândit a fost finul său, Mirel Rădoi, care nu i-a mai răspuns la telefon după ce s-a despărțit ultima dată de FCSB pentru a merge în Turcia, la Gaziantep.

„Reghe” s-a înțeles foarte repede cu Gigi Becali și are o dorință uriașă de a face din nou performanță cu FCSB, echipă pe care a mai antrenat-o în două rânduri și cu care a reușit să câștige două campionate, dar și să aibă un parcurs istoric în cupele europene. Alături de Reghecampf, FCSB a câștigat o grupă de Europa League formată din Stuttgart, Copenhaga și Molde, după care a trecut de Ajax în șaisprezecimi și a fost eliminată de Chelsea în optimi, Regina Europei de la acea vreme, asta după ce i-au răpus pe londonezi pe Arena Națională, cu scorul de 1-0, și au jucat de la egal la egal timp de trei reprize.

În următorul sezon, 2013/2014, echipa antrenată de Reghecampf a ajuns pentru ultima dată în grupele Ligii Campionilor, unde a adunat doar trei puncte din dublele cu Chelsea, Schalke 04 și Basel. Aceea nu a fost doar ultima participare a FCSB-ului la „masa bogaților”, ci ultima participare a unei echipe românești.

Reghecampf a avut probleme la plecarea din Tunisia

Deși a fost de acord să-și achite de unul singur clauza de reziliere, care se ridica la 150.000 de dolari, echivalentul a trei salarii, tunisienii nu s-au împăcat foarte ușor cu ideea că Gigi Becali le-a „furat” antrenorul după doar 4 etape de campionat.

Africanii au solicitat inițial o sumă mai mare decât cea pentru care s-au înțeles, mai exact prejudicii de încă 250.000 de euro, însă