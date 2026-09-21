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Gigi Becali (68 de ani) a fost demoralizat total după umilința de la Craiova, acolo unde FCSB a fost călcată în picioare de campioana en-titre, scor 0-5. La nici 24 de ore de la eșec, patronului roș-albaștrilor i-a revenit optimismul. Motivul este Laurențiu Reghecampf (51 de ani), cel care ar urma să preia echipa din Capitală. Care va fi prima decizie a noului antrenor.

Promisiunea pe care Reghecampf i-a făcut-o lui Gigi Becali: „Iau titlul la pas!”

După o pauză de aproape un deceniu, Laurențiu Reghecampf este așteptat să revină la FCSB, echipa alături de care a cucerit mai multe trofee în perioada 2012 – 2016, printre care două titluri. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu viitorul antrenor al roș-albaștrilor.

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, după ce i-a spus că va lua titlul fără emoții. „(n.r. Cum v-a încurajat Laurențiu Reghecampf?) Ieri (n.r. duminică) mi-a spus: ‘Băi Gigi, ai cea mai bună echipă, iau campionatul la pas, peste 10 etape sunt pe locul 1. Nu e nevoie să te bagi deloc, pentru că la pauză când te-ai fi băgat tu, va fi meci câștigat’. / ‘Băi, cum chiar așa?’ Păi atunci de ce să mă mai bag? La revedere, am spus eu, nu?”, dezvăluie Becali.

Care va fi prima decizie pe care Reghe o va impune ca antrenor la FCSB

Duminică, 20 septembrie, la o zi după umilința de la Craiova (0-5, în etapa a 10-a de SuperLiga) Gigi Becali a pus capăt speculațiilor legate de banca tehnică a FCSB-ului. Acesta a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, . Patronul roș-albaștrilor a transmis că Laurenţiu Reghecampf (51 de ani) va reveni la formația din Capitală, pentru cel de-al treilea mandat.

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Tot la FANATIK SUPERLIGA, Becali a anunțat că noul antrenor al FCSB va sosi în România miercuri. Reghecampf i-a dezvăluit deja patronului prima măsură pe care o va lua la echipa roș-albastră. Planul revigorării echipei este deja pus la punct. Încă de sâmbătă, 26 septembrie, roș-albaștrii pleacă la pregătire în Turcia, pentru 10 zile. Aici, fotbaliștii fostei campioane vor avea de tras din greu. „Reghe vine miercuri. Sâmbătă pleacă în Turcia 10 zile. El mi-a zis: ‘în primul rând și în primul rând cum vin îi sparg. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’”, spune Becali.

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Gigi Becali e sigur: cauza căderii echipei sale e lipsa de pregătire fizică

Gigi Becali este convins că Laurențiu Reghecampf are dreptate când spune că jucătorii echipei sale duc lipsă de pregătire fizică. Patronul FCSB a spus că fotbaliști ca Cisotti, Korenica sau Muhar sunt de nerecunoscut. Această realitate s-a văzut cel mai bine în eșecul de la Craiova.

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„Niciodată n-am fost așa de descurajat, că așa ceva n-am văzut. Jucătorii nu puteau să alerge. Adică nici Muhar, nici Cisotti n-a alergat, că el aleargă 13 kilometri. Celălalt, Korenica, nici el nu mai putea alerga. (….) Cu Craiova am fost noi prea morți, iar în astfel de zile adversarul face cu tine ce vrea”, spune patronul FCSB.