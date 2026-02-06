Sport

Laurențiu Reghecampf, prima înfrângere în Liga Campionilor Africii. Cum se poate califica Al Hilal Omdurman în sferturi

Seară neagră pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii, după ce Al Hilal Omdurman a suferit prima înfrângere. Ce șanse de calificare mai au sudanezii.
Traian Terzian
06.02.2026 | 23:12
Laurentiu Reghecampf prima infrangere in Liga Campionilor Africii Cum se poate califica Al Hilal Omdurman in sferturi
Prima înfrângere pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii. Sursă foto: colaj Fanatik
Seria de rezultate bune realizate de Al Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii s-a oprit după o înfrângere la limită în Algeria. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf păstrează în continuare șanse de calificare.

Înfrângere în Liga Campionilor Africii pentru Laurențiu Reghecampf

În etapa a 5-a a Grupei C a Ligii Campionilor Africii, formația din Sudan s-a deplasat pe terenul echipei algeriene MC Alger și avea nevoie de un rezultat de egalitate pentru a fi sigură de accederea în fazei sferturilor de finală.

Însă, socotelile de acasă nu s-a potrivit cu cele din târg, iar Al Hilal Omdurman a intrat la pauză cu un dezavantaj de două goluri, după reușitele lui Moslem Anatouf (15) și Zinedine Ferhat (44).

Reghecampf a încercat să resusciteze echipa la pauză și a făcut nu mai puțin de trei schimbări, iar sudanezii au redus din diferență prin nou intratul Ahmed M’Bracek (77). Chiar dacă Al Hilal Omdurman a forțat egalarea, nimic nu s-a mai schimbat până la final și MC Alger s-a impus cu 2-1.

Reghecampf, la un pas de calificare în Liga Campionilor Africii

În celălalt meci al grupei, formația St Eloi Lupopo (RD Congo) va întâlni pe teren propriu echipa sud-africană Mamelodi. Partida este extrem de importantă în lupta pentru calificare și se va desfășura duminică, 8 februarie, de la ora 15:00.

În ciuda înfrângerii din etapa a 5-a, trupa lui Laurențiu Reghecampf rămâne în continuare pe primul loc în clasament, cu 8 puncte, urmată de MC Alger (7 puncte), Mamelodi (5 puncte) și St Eloi Lupopo (4 puncte).

În continuare, Al Hilal Omdurman are nevoie de un punct în ultima etapă pentru a fi sigură că încheie pe unul din primele două locuri și accede în sferturile de finală. Formația tehnicianului român va juca pentru calificare pe teren propriu, în Rwanda, cu St Eloi Lupopo.

Reghecampf visează la marea finală

Laurențiu Reghecampf este foarte mulțumit de felul în care au decurs lucrurile până acum la Al Hilal Omdurman și este convins că poate câștiga Liga Campionilor Africii cu formația sudaneză.

”Am jucători de 5-6 milioane de euro. Dacă ieși din grupe, mai ai două faze și ajungi în finală. Sferturi, semifinale, finală. (n.r. – Poți să câștigi Champions League?) Da. Cred eu că e posibil acest lucru.

Mai ales că noi am reuși să trecem de Sundowns în două meciuri și am fost peste ei din toate punctele de vedere. Dacă ei au jucat finală de Champions League, noi de ce nu am putea?”, a mai spus românul”, a declarat Reghe, la FANATIK SUPERLIGA.

Promisiunea lui Reghecampf

Tehnicianul român a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că în cazul în care echipa sa va ajunge în finala Ligii Campionilor Africii va face un grătar imens cu mici.

”La mine a fost mediatizată aiurea chestia asta cu grătarele. Au ieșit informații în presă aiurea, când nu trebuia. Lucrurile astea se fac la toate echipele, dar nu sunt mediatizate cum au fost în cazul meu.

Clar că facem. Doar că aici se fac petrecerile altfel, cu miel. Este mentalitatea arăbească. Am și mulți străini, aproape 12 jucători de altă naționalitate. Nu sunt musulmani majoritatea, dar se fac grătare. Ieșim cu băieții când e cazul. Rwanda nu este o țară musulmană.

N-am apucat să mâncăm mici. Avem ceva pe aici, un măcelar nemțesc, dar la mici nu am ajuns încă. Să ajung în finală și fac eu 1.000 de mici. Finala din Champions League-ul african se joacă tur-retur”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
