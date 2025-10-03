Laurențiu Reghecampf, prima reacție despre demitere: „Aveți voi o prietenă în România care alimentează știrile astea”. Ce spune despre ultimul proces cu Anamaria. Exclusiv

, asta după ce în trecut a mai avut experiențe la echipe din afara Europei, precum Al Ahli, din Arabia Saudită, Al Wahda, din Emirate, sau la Esperance Tunis, din Tunisia.

ADVERTISEMENT

Reghecampf a lămurit situația sa la Al Hilal Omdurman: „Știu care e pericolul”

Acum, tehnicianul român se pregătește de meciurile din preliminariile Ligii Campionilor Africii, unde echipa sa, Al Hilal Omdurman va da piept cu Police FC, echipă din Kenya. Reghecampf a recunoscut că o eventuală necalificare ar putea duce la demiterea sa de la gruparea sudaneză.

„Acum sunt în Kenya. Am văzut un meci cu echipa cu care joc în Champions League și mă duc să-i văd din nou. Sunt la o oră și jumătate de Kenya, era și păcat să nu-i văd. Nivelul e destul de bun, e diferit campionatul lor față de meciurile din Champions League. Poți să folosești mai mulți străini în CAF. Vreau să-i văd, la un meci acasă și la unul din deplasare. E totuși o diferență foarte mare între nivelul din campionat și cel din Champions League.

ADVERTISEMENT

Nu am nicio problemă, sunt în grafic, dar asta e viața noastră de antrenori, nu ai ce să faci. Discuții o să existe întotdeauna. Sunt foarte mulți fani care țin cu echipa, foarte mulți oameni pe lângă care au anumite interese. Eu nu am ce să spun, vorbesc decât cu președintele și cu vicepreședintele. Ești în pericol în momentul în care pierzi. Pentru echipa asta planul a fost să ne calificăm în grupele Champions League. Dacă nu mă calific, ce fac, stau degeaba?

Eu știu ce am de făcut și știu care e pericolul dacă nu calific echipa. Am știut de la început. Campionatul la ei începe undeva la sfârșitul lui ianuarie. Suntem în ultimul tur preliminar de Champions League. Eu mă gândesc că există și riscul ăsta, în cazul în care nu mă calific. Mi-am asumat asta de la început, e normal să existe discuții pe margine”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Antrenorul aruncă ironii despre demiterea sa în direcția Anei Maria

Fără să-i pronunțe numele, , despre care spune că ar alimenta informațiile negative care tot apar pe numele său: „Aveți voi o prietenă bună acolo care tot alimentează aceste știri”.

ADVERTISEMENT

Cei doi au avut o căsnicie din 2008, când s-au căsătorit, și până în vara anului 2021, iar de atunci se află în diferite bătălii în instanță.

Ultimele informații despre procesele cu fosta soție

Acum, după ce au apărut informații că Anamaria Prodan a deschis un nou proces contra sa, Laurențiu Reghecampf a spus că nu știe nimic despre asta. Tehnicianul speră că procesul de partaj să se încheie cât mai rapid, chiar dacă lucrurile vor tergiversa, cel mai probabil.

ADVERTISEMENT

„Nu am niciun proces, habar nu am de ce proces se discută. Ce să plătesc despăgubiri dacă nu am pierdut nimic? Să-i plătesc avocații ei? Chiar l-am întrebat pe avocatul meu dacă am câștigat sau pierdut vreun proces. Nu știu, dacă nu e nimic venit pe portar sau nimic venit acasă. Nu am primit și dacă aș primi îți dai seama că nu aș ieși în presă să spun. Dar nu e nimic, vă spun sincer acum.

Avem procesul care urmează după divorț, procesul de partaj, plus că mai sunt câteva lucruri care s-au întâmplat între timp în perioada asta. Procesul de divorț a durat aproape 4 ani de zile, poate puțin mai mult. Le-am luat pe rând, că pe mine m-a interesat să divorțez, pentru că dura 20 de ani cu tot cu partaj probabil. Normal am putea să ne înțelegem foarte ok la partaj. Din punctul ei de vedere există doar un singur deznodământ, să ia tot”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

De ce Anamaria dorește să rămână cu numele de Reghecampf și după partaj

Fostul antrenor de la FCSB spune că nu înțelege de ce Anamaria Prodan a dorit să-și păstreze și numele de Reghecampf și aruncă o nouă ironie la adresa acesteia, pe care o numește ‘mare manager’.

„A fost dorința ei expresă să rămână cu numele, nu am înțeles de ce, nu există vreo emisiune în care să nu mă jignească sau să nu-mi jignească numele. Nu am înțeles de ce a ales lucrul ăsta. Era vorba că s-a terminat ceva între noi și trebuia să punem capăt. Asta a fost cerința ei, că lumea o cunoaște cu Reghecampf, că ea este un mare manager și că vrea să-și păstreze numele. Eu nu am fost de acord, însă nu am avut câștig de cauză în fața judecătorului”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Ultimele noutăți despre milionul de euro pe care Reghe îl are de primit de la Esperance Tunis

Înainte de a ajunge în Sudan, Reghecampf a fost antrenor la Esperance Tunis, echipa unde a rezistat 4 luni, fiind destituit în luna martie a acestui an. De atunci, antrenorul a deschis un proces și ar putea să primească 1 milion de euro, asta dacă i se va da câștig de cauză și la TAS.

„Mi s-a întâmplat să mă despart de o echipă și când am calificat o echipă de pe primul loc. Așa e la antrenori, asta e viața noastră. Procesul cu Tunis a mers la TAS, în 3 luni de zile ar trebui să primim un răspuns. Probabil va dura per total un an de zile. Având în vedere că am câștigat la FIFA cred că am șanse mari de câștig, acum se poate întâmpla orice, inclusiv să pierd, niciodată nu se știe sută la sută”, a concluzionat Laurențiu Reghecampf.