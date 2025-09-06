Sport

Laurențiu Reghecampf, prima reacție după debutul la noua echipă. „Începutul nu e niciodată ușor"

Al-Hilal Omdurman, noua echipă a lui Laurențiu Reghecampf, a obținut doar o remiză din meciul cu Mogadishu City. Ce a declarat antrenorul român.
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 09:26
Laurentiu Reghecampf prima reactie dupa debutul la noua echipa Inceputul nu e niciodata usor
Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca noii sale echipe. Al-Hilal Omdurman a remizat în etapa cu numărul unu a campionatului de fotbal al Africii de Est și Centrale într-o partidă cu Mogadishu City, din Somalia. Antrenorul român a oferit și o scurtă reacție după egalul obținut.

Laurențiu Reghecampf, doar o remiză la primul meci pe banca noii sale echipe

Al-Hilal Omdurman și Mogadishu City au dat-o la pace în prima etapă din campionatul de fotbal al Africii de Est și Centrale. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a fost surprinsă rapid după ce oaspeții au deschis scorul în minutul 14, dar Emmanuel Flomo a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu.

Laurențiu Reghecampf a vorbit la conferința de presă despre debutul său pe banca noii sale echipe. Antrenorul român rămâne extrem de încrezător, deși Al-Hilal Omdurman a obținut doar o remiză pe teren propriu. Tehnicianul a spus și câteva cuvinte despre noile transferuri.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf după Al-Hilal Omdurman – Mogadishu City 1-1

„Primul meci a început foarte dificil pentru noi, pentru că am venit după o perioadă foarte încărcată cu antrenamente. Ne-am antrenat constant de două ori pe zi și pentru jucători a fost o perioadă foarte dificilă. Dar am optat pentru acest cantonament astfel încât să fim pregătiți și vom face tot posibilul pentru a câștiga campionatul.

Trebuie să o luăm pas cu pas, avem mulți jucători noi, avem și fotbaliști care nu s-au antrenat și nu au mai jucat de o lungă perioadă de timp și încercăm să îi integrăm în sistemul nostru de la zi la zi. Sunt foarte încrezător că vom face un campionat bun, am încredere că jucătorii mei vor evolua mai bine la următorul meci și îl vor câștiga.

Așa cum v-am spus, începutul nu e niciodată ușor și toți jucătorii, mai ales cei noi, trebuie să știe că sunt parte a unei echipe mari, cu cerințe mari și cu suporteri numeroși. Iar fanii vor să îi vadă că joacă un fotbal frumos, că obțin victorii și că dau totul pentru Al-Hilal. Lucrez la asta zilnic și sunt foarte încrezător că la final totul va fi bine”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

