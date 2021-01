Laurențiu Reghecampf, prima reacție după dezvăluirile lui Gigi Becali în Fanatik: „A greșit față de mine!”

Laurențiu Reghecampf a oferit prima reacție după scandalul monstru creat între el, Anamaria Prodan și Gigi Becali, în urma transferului lui Dennis Man la Parma. „Reghe” a comentat declarațiile patronului FCSB oferite în exclusivitate pentru FANATIK și consideră că Gigi Becali a greșit față de el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul tehnician al FCSB-ului susține că nu l-a șantajat niciodată pe Gigi Becali și că a purtat o discuție cu acesta doar după ce se terminase campionatul în România.

Totodată, „Reghe” vrea ca pentru moment, lucrurile între familia lui și Gigi Becali să rămână în stadiul actual, antrenorul fiind supărat pe declarațiile fostului său patron.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Reghecampf după dezvăluirile lui Gigi Becali din Fanatik

Laurențiu Reghecampf s-a supărat pe Gigi Becali pentru declarațiile făcute în FANATIK la adresa lui și consideră că nu s-au spus lucruri adevărate în dezvăluirile patronului FCSB.

„Unu la mână, nu au fost două săptămâni, eu am mers la el după ce am terminat campionatul cu cineva din club. Am fost la el, dar nu era șantaj, era vorba despre ceva ce discutasem înainte de ceea ce s-a întâmplat. Nu e vorba despre 15.000 sau 30.000, el m-a chemat și asta a fost.

ADVERTISEMENT

Au fost alte sume, da. Da, m-a deranjat că a venit cu declarația asta, pentru că noi după acest episod am mai colaborat foarte bine și nu mi-a reproșat nimic, iar el e un om direct. Nu înțeleg de ce nu mi-a spus”, a declarat Laurențiu Reghecampf la TV TelekomSport.

„Reghe” susține că l-a salvat pe Man de la un împrumut în liga a doua

Fostul tehnician al FCSB-ului a vorbit și despre meciurile pe care Dennis Man le-a avut sub comanda lui, spunând că el l-a salvat pe Man să nu fie împrumutat în liga a doua.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Când a fost adus Man, Gigi a vorbit cu Ana. El a fost adus când eu ceream cu Meme jucători experimentați. Eu nu m-am opus să nu vină Dennis, ci doar să mai primesc jucători experimentați. La meciul numărul nouă au venit discuții din partea lui Gigi, eu nici nu știam de acea clauză.

Eu l-am băgat pe Man să joace al zecelea meci, ca să nu-l dea împrumut în liga a treia. Nu mai știu meciul, nu mai știu ce s-a întâmplat exact.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu i-am spus doar niște lucruri care țineau de mine, eu i-am spus că nu e corect să facă ce a făcut. Nu e corect să împingă jucătorii către alți impresari, mai ales că avem o relație apropiată.

Nu era nicio problemă să colaboreze cu Giovani, dar nu mi s-a părut normal să fie împins Man către altcineva”, a mai spus Reghecampf.

ADVERTISEMENT

Toate detaliile transferului lui Dennis Man la Parma vă sunt prezentate în exclusivitate de FANATIK.

„Eu sunt supărat pe Gigi!”

Totodată, Reghecampf a recunoscut că este supărat pe Gigi Becali în urma declarațiilor făcute și vrea să vorbească direct cu el, nu prin presă.

ADVERTISEMENT

„Relația Anei cu Gigi și cu FCSB e treaba lor. Eu sunt supărat pe el, eu nu l-am contrat niciodată, eu nu am vorbit niciodată mai departe ce vorbeam doar noi doi.

Din punctul meu de vedere Gigi a greșit față de mine. Cred că trebuie să lăsăm lucrurile așa în acest moment. Eu nu am ce să vorbesc cu Gigi Becali în presă, voi vorbi doar cu el direct”, a mărturisit antrenorul în vârstă de 45 de ani.