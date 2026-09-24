ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf și-a început al treilea mandat pe banca FCSB și este la fel de dornic de victorie ca până acum. Încă din debutul conferinței de prezentare, antrenorul a ținut să evidențieze momentele dificile prin care a trecut în ultima săptămână doar pentru a reveni în familia roș-albaștrilor.

Primele cuvinte ale lui Laurențiu Reghecampf în calitate de nou antrenor al FCSB

După ce varianta Marius Baciu nu a funcționat, Laurențiu Reghecampf pare unul dintre puținii oameni care pot redresa FCSB. și a subliniat acest lucru încă din debutul conferinței sale de prezentare:

ADVERTISEMENT

„Îmi pare foarte bine că vă văd. Cu mulți dintre voi am avut momente și bune, și mai puțin bune. A fost o săptămână grea pentru mine, dar mă bucur că am ajuns aici. Mi-am dorit foarte mult să fiu aici, iar faptul că am reușit este cel mai important.

În perioada asta cele mai importante pentru noi sunt punctele. Vreau ca jucătorii să-și recapete încrederea și pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat de la ultimele mele apariții la echipă. Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește să se câștige trofee, deci nu este nimic nou. Cunosc acest lucru, știu ce mă așteaptă, iar de astăzi vom încerca să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă de prezentare.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf, negocieri intense cu Esperance Tunis

Chiar dacă în clauza din contract se spunea clar că suma pe care antrenorul trebuie să o plătească pentru reziliere este de 150.000 de dolari, tunisienii au încercat să obțină mai mult din partea lui Laurențiu Reghecampf. Noul antrenor al FCSB a negociat timp de 10 ore cu o zi înainte de a ajunge la București, iar în cele din urmă cele două părți au ajuns la o înțelegere, deși, Reghe a dezvăluit că rezilierea a fost amiabilă.

ADVERTISEMENT

„Am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o. Aseară am semnat toate actele acolo. Pentru mine s-a terminat capitolul Esperance și de astăzi sunt antrenor la FCSB, așa că nu mă mai întrebați despre asta”, a mai explicat Reghecampf la conferința de presă.