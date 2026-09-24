Sport

Laurențiu Reghecampf i-a câștigat pe fanii FCSB din primele cuvinte la conferința de presă: „Am făcut tot posibilul să ajung aici”

Laurențiu Reghecampf a avut mari bătăi de cap pentru a ajunge la FCSB, echipa care l-a consacrat în antrenorat. Care au fost primele sale cuvinte la conferința de presă ce marchează al treilea „descălecat”
Ciprian Păvăleanu
24.09.2026 | 15:17
Laurentiu Reghecampf ia castigat pe fanii FCSB din primele cuvinte la conferinta de presa Am facut tot posibilul sa ajung aici
ULTIMA ORĂ
Care au fost primele cuvinte ale lui Laurențiu Reghecampf după revenirea la FCSB. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf și-a început al treilea mandat pe banca FCSB și este la fel de dornic de victorie ca până acum. Încă din debutul conferinței de prezentare, antrenorul a ținut să evidențieze momentele dificile prin care a trecut în ultima săptămână doar pentru a reveni în familia roș-albaștrilor.

Primele cuvinte ale lui Laurențiu Reghecampf în calitate de nou antrenor al FCSB

După ce varianta Marius Baciu nu a funcționat, Laurențiu Reghecampf pare unul dintre puținii oameni care pot redresa FCSB. Antrenorul român a făcut multe sacrificii pentru a ajunge din nou la formația patronată de Gigi Becali și a subliniat acest lucru încă din debutul conferinței sale de prezentare:

ADVERTISEMENT

„Îmi pare foarte bine că vă văd. Cu mulți dintre voi am avut momente și bune, și mai puțin bune. A fost o săptămână grea pentru mine, dar mă bucur că am ajuns aici. Mi-am dorit foarte mult să fiu aici, iar faptul că am reușit este cel mai important. 

În perioada asta cele mai importante pentru noi sunt punctele. Vreau ca jucătorii să-și recapete încrederea și pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat de la ultimele mele apariții la echipă. Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește să se câștige trofee, deci nu este nimic nou. Cunosc acest lucru, știu ce mă așteaptă, iar de astăzi vom încerca să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă de prezentare.

ADVERTISEMENT
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o...
Digi24.ro
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare

Laurențiu Reghecampf, negocieri intense cu Esperance Tunis

Chiar dacă în clauza din contract se spunea clar că suma pe care antrenorul trebuie să o plătească pentru reziliere este de 150.000 de dolari, tunisienii au încercat să obțină mai mult din partea lui Laurențiu Reghecampf. Noul antrenor al FCSB a negociat timp de 10 ore cu o zi înainte de a ajunge la București, iar în cele din urmă cele două părți au ajuns la o înțelegere, deși, la început, conducerea lui Esperance Tunis cerea despăgubiri de 250.000 de euro, Reghe a dezvăluit că rezilierea a fost amiabilă.

ADVERTISEMENT
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener...
Digisport.ro
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr

„Am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o. Aseară am semnat toate actele acolo. Pentru mine s-a terminat capitolul Esperance și de astăzi sunt antrenor la FCSB, așa că nu mă mai întrebați despre asta”, a mai explicat Reghecampf la conferința de presă.

ADVERTISEMENT
Nicolae Stanciu, deturnat de FCSB?! MM Stoica, anunț-bombă în conferința lui Reghecampf: „Gigi...
Fanatik
Nicolae Stanciu, deturnat de FCSB?! MM Stoica, anunț-bombă în conferința lui Reghecampf: „Gigi îl vrea categoric, 75% este rezolvat”
Laurențiu Reghecampf, primele șicane cu presa. Întrebările care l-au deranjat pe noul antrenor...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, primele șicane cu presa. Întrebările care l-au deranjat pe noul antrenor de la FCSB: „Vrei să-ți răspund pe același ton?”
Assad Al-Hamlawi, protagonist pentru Palestina! A marcat contra unei naționale care tocmai a...
Fanatik
Assad Al-Hamlawi, protagonist pentru Palestina! A marcat contra unei naționale care tocmai a fost la Mondial
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
S-a întâlnit cu Chiricheș după derapajul lui Becali și a fost marcat de...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu Chiricheș după derapajul lui Becali și a fost marcat de ce i-a spus jucătorul de la FCSB: 'Am simțit durerea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!