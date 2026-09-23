Sport

Primele probleme pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB. ”Cum vin îi sparg 10 zile”, declarația care nu are prea mare acoperire

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este așteptat să preia FCSB. Tehnicianul a pus la punct un plan de revitalizare a echipei, însă se lovește deja de anumite probleme.
Traian Terzian
23.09.2026 | 15:30
Primele probleme pentru Laurentiu Reghecampf la FCSB Cum vin ii sparg 10 zile declaratia care nu are prea mare acoperire
SPECIAL FANATIK
Laurențiu Reghecampf (51 de ani), primele probleme la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Propus de suporteri și acceptat de Gigi Becali, Laurențiu Reghecampf se va întoarce în România pentru a începe al treilea mandat la FCSB. Nici nu a ajuns încă în țară și antrenorul are pe cap primele probleme cu ”roș-albaștrii”.

Laurențiu Reghecampf se lovește de primele probleme la FCSB

Patronul Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că într-o discuție avută cu Laurențiu Reghecampf acesta i-a transmis că echipa suferă la capitolul pregătire fizică și primul său obiectiv este să remedieze această problemă.

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”El mi-a zis: ‘în primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’”, au fost cuvintele pe care tehnicianul i le-a spus lui Becali.

A vrut să ducă echipa într-un cantonament de 10 zile în Turcia în această perioadă în care campionatul este întrerupt, dar a fost convins de preparatorul fizic Thomas Neubert să rămână acasă pentru că sunt condiții excelente și la baza de pregătire de la Berceni.

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Însă, marea problemă pentru Reghecampf este că nu prea are pe cine să ”spargă” în pauza competițională. Și asta deoarece are mai mulți jucători plecați la echipele naționale, iar alți câțiva sunt accidentați și nu se pot antrena în ritm normal.

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Reghecampf, pregătire fără 13 jucători

După ce Denis Drăguș s-a accidentat în meciul de campionat cu Universitatea Craiova, FCSB a rămas fără niciun jucător la echipa națională de seniori a României. Însă, sunt totuși șapte fotbaliști ai ”roș-albaștrilor” plecați la loturi.

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Ricardo Pădurariu şi Alexandru Stoian au fost convocați la reprezentativa U21, iar pe lângă ei au mai plecat la naționale Meriton Korenica (Kosovo), Risto Radunovic (Muntenegru), Ronny Labonne (Martinica), Dylan Batubinsika (RD Congo) și Joao Paulo (Capul Verde).

În afara celor șapte internaționali, există o listă lungă de jucători cu probleme medicale. Reghecampf nu-i va avea la dispoziție la primele ședințe de pregătire pe Denis Drăguș, Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, David Miculescu, Dennis Politic și Andrei Dăncuș.

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Când va face Reghecampf primul antrenament la FCSB

După ce și-a denunțat contractul cu Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf este așteptat să vină în România pentru a începe treaba la FCSB. Mihai Stoica a anunțat că joi, 24 septembrie, tehnicianul va conduce prima ședință de pregătire.

”Mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, dacă plătește el trei salarii, poate să plece. Astea sunt fake-news (n.r. – ce a scris presa de acolo). Joi o să conducă primul antrenament. Nici nu se pune problema, sigur că da.

(n.r. – Despre posibilul litigiu la FIFA) Toate informațiile mele sunt de la Reghe, nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament (n.r. râde). Va susține o conferință de presă joi după-amiază”, a declarat Stoica.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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