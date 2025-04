Laurențiu Reghecampf, primul interviu după ce a fost demis de Esperance Tunis: „Nimeni nu știe acest lucru”

în ciuda faptului că încă era în cele două obiective, titlul și Liga Campionilor Africii. La o lună de la demitere, antrenorul în vârstă de 49 de ani a oferit un prim interviu în care a făcut dezvăluiri șocante.

De ce a plecat Laurențiu Reghecampf de la Esperance Tunis: „Nu știu de ce contractul a fost reziliat”

Antrenorul român a fost dat afară deși a pierdut doar două meciuri și a avut un procentaj al victoriilor de 66,6%. Ba, mai mult, în cele 3 luni și jumătate de mandat, Reghe a cucerit Supercupa Tunisiei, a dus echipa de pe locul 6 pe locul 1 în campionat și a calificat-o în sferturile Ligii Campionilor Africii.

O decizie cum nu se poate mai proastă luată de șefii lui ES Tunis. După ce Maher Kanzari i-a luat locul lui Reghecampf, echipa a fost eliminată din Liga Campionilor, și, deși e lider în Tunisia, are același număr de puncte ca rivala la titlu Monastir (locul 2).

„Am luat Esperance Tunis de pe locul 6 în campionat și am lăsat-o pe primul loc. Am calificat echipa pentru sferturile Ligii Campionilor Africii, câștigând grupa din care am făcut parte. Am câștigat și Supercupa Tunisiei. Vă spun sincer, pentru că ăsta e adevărul: nu știu de ce contractul meu cu Esperance a fost reziliat. De fapt, aproape nimeni nu știe acest lucru…

Sunt un antrenor deschis dialogului. Relația mea cu toată lumea, în cadrul clubului Esperance, a fost excelentă. M-am înțeles bine, mai ales cu președintele clubului, domnul Hamdi Meddeb. Dânsul a fost cel care m-a contactat și m-a convins să merg în Tunisia, fără ca cineva să știe despre negocierile care au avut loc. E un om minunat și a fost o plăcere să-l cunosc.

Esperance e printre cele mai mari cluburi din Africa. Nivelul fotbalului din Tunisia e unul foarte bun. Aveți cluburi care obțin rezultate bune la nivel continental. Nu-mi plac comparațiile, însă îmi plac provocările și îmi place să învăț lucruri noi”, a declarat Laurențiu Reghecampf, într-un interviu acordat jurnalistului egiptean Omar Al-Banoubi.

لاورينتو ريجيكامب في حوار مع عمر البانوبي: الأهلي والترجي أفضل من ماميلودي صن داونز والمواجهة ليست صعبة على الأهلي.. كانت لديّ خطة للمباراتين وحللت صن داونز جيدًا، والأمور أصعب على بيراميدز رغم أنه يعيش فترة جيدة.. وأتوقع وصول الأهلي وأورلاندو إلى النهائي. — Omar Elbanouby (@Banoubi)

Ce a scris presa din Tunisia după demiterea lui Reghecampf

La scurt timp după ce Esperance Tunis l-a dat afară pe Laurențiu Reghecampf, presa locală a scris despre un presupus conflict între tehnicianul român și conducerea clubului. Contrar declarațiilor date acum de Reghecampf, jurnaliștii tunisieni au dezvăluit că antrenorul s-ar fi certat cu președintele Hamdi Meddeb.

Declarațiile de acum ale lui Laurențiu Reghecampf ar putea fi, de fapt, o tentativă de împăcare cu fostul său șef, având în vedere că suporterii lui ES Tunis vor neapărat ca românul să revină la cârma liderului.