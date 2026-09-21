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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revine la FCSB cu promisiunea că va câștiga titlul de campioană, însă misiunea sa se anunță extrem de dificilă. Roș-albaștrii sunt la 11 puncte în spatele liderului Dinamo după primele 10 etape, iar estimările AI și cotele oferite de casele de pariuri arată cât de mult s-au schimbat perspectivele echipei lui Gigi Becali (68 de ani).

Ce șanse are FCSB să ia titlul cu Laurențiu Reghecampf antrenor

FCSB traversează o perioadă catastrofală în SuperLiga. Înfrângerea categorică suferită în fața Universității Craiova, scor 0-5, a amplificat criza roș-albaștrilor și a grăbit schimbarea lui Marius Baciu de pe banca tehnică. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , tehnicianul alături de care a cucerit două titluri cu FCSB, în 2013 și 2014.

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La fel ca întreaga suflare roș-albastră, Laurențiu Reghecampf visează să ia din nou campionatul cu FCSB. Situația din clasament este însă una complicată. FCSB a început sezonul din postura de favorită, dar a ajuns pe locul 11, iar perspectivele la îndeplinirea obiectivului s-au schimbat radical după doar zece etape.

Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că va lua titlul la pas

Laurențiu Reghecampf va începe al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Meciul său de debut va fi pe 10 octombrie, de la ora 21:30, pe teren propriu, împotriva Oțelului Galați. „S-a stabilit tot! Mai mult l-au interesat primele. Are salariu mic și prime mari. Ajunge la un milion (n.r. de euro), cu prima de Champions League. El a zis că în zece etape e pe primul loc și titlul îl ia la pas. Și la anul suntem în Champions League. Eu acum reproduc ce a zis el. În faza principală, da! De ce să nu-l cred?”, a declarat Gigi Becali, potrivit

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Supercomputerul îl contrazice pe Laurențiu Reghecampf

FANATIK a întrebat ChatGPT ce șanse mai are FCSB să câștige titlul de campioană în sezonul 2026-2027. În răspunsul oferit, ChatGPT a indicat un procent orientativ de 10%, luând în calcul situația din clasament, diferența față de lider și numărul etapelor rămase de disputat.

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Până să se bată la titlu, FCSB trebuie să prindă mai întâi play-off-ul. După înfrângerea umilitoare de la Craiova, scor 0-5, are șanse mici să joace în top 6, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă. În momentul de față, În ultimele cinci etape, FCSB a obținut doar un singur punct, remiza cu Petrolul, scor 2-2. În rest, roș-albaștrii au fost învinși de CFR Cluj (0-1), UTA (1-3), Dinamo (1-2) și U Craiova (0-5).

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De la cota 3,00 la cota 10,00! Cum s-a schimbat situația roș-albaștrilor la casele de pariuri

Înaintea instalării lui Laurențiu Reghecampf, FCSB a pierdut considerabil din încrederea bookmakerilor. Evoluția cotelor pentru câștigarea titlului ilustrează schimbarea de perspectivă produsă în primele zece etape. FCSB e pe locul 10, cu 12 puncte, la 11 lungimi de liderul Dinamo.

Pe 25 august, după șase etape disputate, FCSB avea cotă 3,00 la SUPERBET pentru câștigarea campionatului. La momentul respectiv, roș-albaștrii ocupau locul secund, la numai două puncte de liderul Dinamo, și avea cea mai mică cotă dintre participantele la competiție. O lună mai târziu, odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf, situația este complet diferită. FCSB are la SUPERBET o cotă de 10,00 pentru câștigarea campionatului în sezonul 2026-2027.

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