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Așa cum FANATIK anunța, în exclusivitate, . Însă presa din Tunisia a făcut un anunț total diferit despre antrenorul român. Ce au scris jurnaliștii din țara echipei pe care a antrenat-o recent.

Presa din Tunisia scrie că Laurențiu Reghecampf nu părăsește Esperance Tunis

FCSB vrea să revină pe drumul victoriilor, după ce a traversat o perioadă tulbure . Gigi Becali a decis să îl înlocuiască pe tehnician cu Laurențiu Reghecampf. Însă un oficial al celor de la Esprance Tunis, actuala echipă a lui Reghe, a transmis că antrenorul a fost prezent la antrenamente duminică și nu ar fi spus nimic legat de dorința de a părăsi clubul.

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„Reghecampf, actualul antrenor al echipei Espérance Sportive de Tunis, ar putea deveni noul antrenor al echipei FCSB. Când am aflat vestea, la fel ca toată lumea, am citit-o în presa românească, am contactat conducerea clubului Espérance Sportive de Tunis, mai exact pe domnul Walid Guerfala (n.red. – șeful departamentului de presă și comunicare din cadrul clubului). Ce ne-a spus exact Walid în timpul convorbirii telefonice? El a spus că cei din conducerea clubului Espérance au auzit știrea și au citit ceea ce au citit toți ceilalți în presa românească.

Cu toate acestea, Reghecampf a fost prezent astăzi (n.red. – duminică) la antrenamentul echipei Espérance. Reghecampf nu a anunțat nimic și nici nu și-a exprimat intenția de a părăsi Espérance Sportive de Tunis. El nu a informat conducerea clubului Espérance că se află în negocieri cu FCSB. Potrivit lui Walid Guerfala, Reghecampf intenționează să rămână la Espérance și nu va părăsi clubul”, a transmis Radio Med Tunisie.

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Gigi Becali i-a plătit datoria lui Laurențiu Reghecampf către Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf avea interzis să mai antreneze în România după problemele avute cu Universitatea Craiova. Gigi Becali a decis să achite datoria pe care antrenorul o avea la actuala campioană a României pentru a putea să-l instaleze antrenor la FCSB. Din informațiile FANATIK, pentru suma de 170.000 de euro și avocații se ocupă deja de acte.

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Pentru că nu și-a achitat datoria, Comisia de Disciplină și Etică a FRF i-a interzis lui Reghecampf, în ianuarie 2024, să desfășoare activități legate de fotbal în România. El se alesese cu plata sumei respective după ce a plecat din Bănie pentru a semna cu Al-Tai, din Arabia Saudită, deși mai avea contract cu ”alb-albaștrii”. „Nu stau eu la vrăjeală cu ăștia. Am vorbit cu avocatul. Plătesc banii și cu asta basta. La revedere!”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

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„Pe el l-au interesat primele. Are salariu mic și prime mari. Ajunge la un milion prima de calificare în Champions League. A zis că în 10 etape suntem pe primul loc și că ia titlul la pas”, a mai spus latifundiarul din Pipera despre suma pe care Reghe o va încasa la echipa sa.