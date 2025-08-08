Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență”

După experiența de la Esperance Tunis, despre care , Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca tehnică. Ce le-a transmis contestatarilor după ce .

Laurențiu Reghecampf le răspunde criticilor. Mesaj pentru Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf nu a stat mult timp fără angajament, după ce a antrenat ultima dată Esperance Tunis. Tehnicianul român a semnat cu cei de la Al-Hilal din Omdurman.

Decizia antrenorului a fost privită cu scepticism în țară, existând voci care consideră că este un pas înapoi pentru cariera sa. Reghecampf nu a ezitat să le răspundă celor care au contestat mutarea sa, în special fostei partenere de viață, Anamaria Prodan.

„Oamenii care nu au ce face încearcă să iasă în evidență prin alte lucruri. Nu vreau să răspund nimănui, nu am niciun interes. Fiecare este responsabil pentru ceea ce face în viață. Nu știu dacă este un pas înapoi sau înainte.

Pentru mine este o provocare și sunt foarte conștient și responsabil de ceea ce îmi doresc să fac. Este important că revin în forță. Nu mi-e rușine să muncesc. Este o țară cu anumite probleme, dar nu am venit aici să urmăresc ce se întâmplă. Am venit pentru fotbal, iar echipa aceasta îmi oferă posibilitatea de a face performanță. Că este un pas înapoi, asta vom vedea.

„Când văd numele ei, trec mai departe!”

Ce să-i răspund eu Anei, nici nu știu de ce vorbește despre mine. Este treaba ei. Sincer nici n-am văzut. Mă așteptam la asta, dar nu urmăresc. Când văd numele ei, trec mai departe. Am depășit de mult această fază.

Fiecare trebuie să meargă pe drumul lui, fiecare trebuie să își vadă de viața lui și cred eu că puțin respect ar fi mai ok. Eu n-am comentat niciodată și nici nu voi face asta, legat de viața ei privată”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

