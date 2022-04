Laurențiu Reghecampf răsuflă ușurat după FCSB – Universitatea Craiova 0-2: ”Am avut șansă la câteva ocazii mari ale lor”

Oltenii după golurile realizate de Andreri Ivan și Ovidiu Bic și s-au apropiat la 4 puncte în clasament de trupa lui Toni Petrea.

Laurențiu Reghecampf exultă după FCSB – Universitatea Craiova 0-2

La finalul întâlnirii FCSB – Universitatea Craiova 0-2, antrenorul Laurențiu Reghecampf a apreciat faptul că jucătorii săi au făcut un joc foarte bun tactic, dar este de părere că au avut și șansă la ocaziile adversarilor.

”A fost un meci greu. FCSB e o echipă bună și foarte periculoasă când are mingea, are jucători cu calitate individuală. Am avut șansă la câteva ocazii mari ale lor, dar sunt bucuros pentru ce au arătat băieții pe teren.

Și-au dat viața și au făcut ce am lucrat la antrenamente. Am stat destul de bine la fazele fixe. Au fost câteva sincope la câteva cornere pe final, dar e normal. Sunt fericit pentru rezultat. Nu este neașteptat. S-ar vorbit mult pe tema jucătorilor care nu s-au antrenat toată săptămâna, dar nu am spus că nu vom lupta.

Și în tur am avut 3-4 șanse la 2-2 și apoi a venit golul, lor în ultimul minut, după un meci în care jucasem bine. Azi, băieții au fost mult mai concentrați și știam că aveam calitatea să-i batem pe cei de la FCSB”, a declarat Reghecampf.

Reghe a explicat relația bună pe care o are cu fanii FCSB

Tehnicianul Universității Craiova a vorbit și despre indicațiile tactice pe care le-a dat elevilor săi înainte de partidă: ”Majoritatea jucătorilor ofensivi de la FCSB își pot schimba poziția în teren și i-am pregătit pe jucătorii mei pentru asta. Ne-am învățat lecția de la meciul trecut și am decis să nu mai aruncăm scurt de la margine.

Patronul nu vine niciodată după meciuri la vestiar. Nu vorbim nici a doua zi după meci, abia a treia zi. Îi voi aplauda întotdeauna pe fani, nu se poate uita ce am făcut eu la FCSB. Sunt lucruri care nu se pot șterge”.

