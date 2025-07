Laurențiu Reghecampf, reacție după ultimul scandal: „E ceva de grădiniță treaba asta. Cum să-mi spună poliția că e cumpărător de bună credință?”

ultimul conflict cu fosta soție, Anamaria Prodan. Miza este o barcă de peste 180.000 de dolari! Dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf, ironic după ultimul conflict cu Anamaria Prodan: „Chestia asta este penibilă”

: „Îți dai seama că și chestia asta este penibilă. Este ceva de grădiniță să te duci la poliție să reclami că nu-ți găsești barca. O găsești și respectivul vine cu un contract de vânzare-cumpărare unde e semnat în locul tău.

Este cumpărător de bună credință. Așa mi-a zis poliția. Cum să spună așa ceva? Băi nene, cumpărător de bună credință este când a vorbit cu mine. Mi-a trimis mie banii în cont, a făcut actele cu mine. Dar dacă eu n-am primit nici bani, n-am semnat nicio hârtie, cum naiba să fie cumpărător de bună credință? N-ai cum să fii!”.

ADVERTISEMENT

Ambarcațiunea a necesitat un efort financiar important, susține Laurențiu Reghecampf: „Pentru mine, barca aia are o valoare sentimentală foarte mare. Deci eu ce am găsit pe parcă a fost 140.000 de dolari și ceva, plus 40.000 taxele vamale din România. Nu contează, Horia. Știi că valoarea scade, dar în momentul în care îți cumperi o barcă nu e ca o mașină, să o vinzi peste un an.

O barcă ai cumpărat-o și rămâne. Valoarea e valoare. Acum iese cineva și spune că valoreaz 30, 50-60.000 de dolari. Poate să aibă dreptate, nu mă interesează. Dar atâta timp cât eu am hotărât să nu o vând și să o țin, așa să fie. Mai ales că eu sunt proprietarul de drept pe acte. Nu este un scaun din casă pe care poți să-l schimbi sau să poți să-l vinzi”.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf își caută dreptatea în instanță și e sigur că își va recupera barca: „Nu are cum să schimbe actele de pe numele meu”

Laurențiu Reghecampf a explicat de ce ține atât de mult la acea barcă: „Este prima pe care am cumpărat-o și are o valoare sentimentală foarte mare pentru mine. Îmi voi recupera barca, nu s-a închis povestea, urmează. Poliția i-a lăsat barca actualui proprietar, dar de fapt nu e pentru că nu și-a schimbat actele și nu are cum să le schimbe de pe numele meu.

ADVERTISEMENT

Se face o anchetă și vedem ce se hotărăște, dar cu siguranță eu îmi voi primi barca înapoi. Am făcut deja pasul și am mers în justiție. Lucrurile astea pentru mine sunt foarte mărunte. Nici nu contează chestia asta. Sunt niște lucruri personale, care ar trebui să rămână așa, nu să apară prin presă”.

ADVERTISEMENT

Autoritățile i-au explicat lui Laurențiu Reghecampf de ce nu poate intra în posesia bărcii: „Din punctul lor de vedere probabil că așa este protocolul și așa este legea. Dar atâta timp cât un lucru este înmatriculat ca și o mașină, responsabilitatea devine proprietarului indiferent de situație, și dacă este un drept comun prin căsătorie. Cel care decide este cel pe care este înmatriculat lucrul și el răspunde de acesta până când se face partajul sau dacă există un divorț, o despărțire.

Îți dai seama că nu putem să tăiem barca în două sau în trei, sau în patru. Deci mie mi se va spune: plătești doamnei, sau domnului, sau copilului, un sfert din valoarea care va fi atunci declarată. În fine, sunt niște lucruri de care cred eu că mulți se lovesc dar pentru mine este o problemă personală, cu care nu mă mândresc și nu aș vrea să apar prin presă”, a mai spus „Reghe” la FANATIK SUPERLIGA.