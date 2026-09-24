ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este noul antrenor de la FCSB, iar joi, 24 septembrie, a susținut prima conferință de presă în calitate de tehnician al roș-albaștrilor. Încă de la prima apariție în fața mass media, Reghe s-a contrat cu jurnaliștii.

Laurențiu Reghecampf, primele șicane cu jurnaliștii. Întrebările care l-au deranjat pe antrenorul FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , după ce Marius Baciu a părăsit banca tehnică. Antrenorul în vârstă de 51 de ani a început în forță conferința de prezentare și s-a contrat cu câțiva dintre jurnaliștii care i-au pus întrebări incomode.

ADVERTISEMENT

Prima întrebare care l-a deranjat pe antrenorul FCSB a fost cea în care un jurnalist i-a reamintit i-ar fi transmis că, în 10 etape, FCSB va fi pe primul loc, va câștiga campionatul și va merge în UEFA Champions League. „Nu trebuie să mă întrebați pe mine ce va spune Gigi. Este întotdeauna adevărat. Am spus mai devreme, nu s-a schimbat nimic. În fiecare sezon, la această echipă se dorește același lucru. Nu este nimic nou. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Eu nu am de făcut nimic în plus decât ceilalți care au fost înaintea mea sau decât ce am făcut aici când am fost antrenor: să câștigăm trofee.

Cel mai important lucru este să reușim din nou, dacă se poate. Nu este ușor, nu este un lucru simplu de realizat, să jucăm din nou în grupele Champions League. Am reușit o dată, de ce să nu mai reușim încă o dată? Ceea ce vorbesc eu cu patronul echipei sau ce discutăm noi împreună eu niciodată n-am să comentez. Indiferent ce va spune dânsul, întrebați-l”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Apo, Reghecampf a fost deranjat de tonul cu care un alt jurnalist i-a adresat o întrebare. „Vrei să-ți răspund pe același ton cu care m-ai întrebat? Vrem să câștigăm. Multe lucruri nu putem face. Echipa este deja formată, perioada de transferuri s-a terminat. Să avem încredere în jucători, ei să înțeleagă ce ne dorim și ce își dorește această echipă în fiecare sezon. Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient de faptul că există o presiune foarte mare, există o foame de rezultate, de trofee. Indiferent dacă echipa aceasta a câștigat trei trofee în anul care a trecut, în următorul se dorește același lucru. Jucătorii să fie conștienți de acest lucru. Sunt avantaje materiale foarte mari comparativ cu alte echipe, dar și așteptările sunt în aceeași direcție”, a adăugat antrenorul de la FCSB.

ADVERTISEMENT

FCSB este la 11 puncte de primul loc

Înaintea primului meci oficial cu Reghecampf pe bancă, FCSB e pe locul 10, cu 12 puncte, cu 11 mai puține decât liderul Dinamo. În schimb, până la locul 6, ocupat de Farul, sunt numai 2 puncte. „(n.r. -Totuși pe ce v-ați bazat, când ați spus că după 10 etape veți fi pe locul 1?) Tu mă întrebi același lucru, dar puțin mai frumos. Patronul vrea să ambiționeze pe toată lumea de la echipă și de pe lângă echipă, fanii, adversarii. De multe ori aruncă discuții pe care le avem cu el. Dar nu mă întrebați pe mine ce vorbesc cu el. Sunt discuțiile mele private și nu comentez. Dacă el vă spune, atunci nu am niciun fel de problemă. Nu comentez acest lucru.

ADVERTISEMENT

Nivelul echipei și valoarea jucătorilor, de la numărul 1 până la ultimul junior, eu cred că au o valoare foarte mare pentru fotbalul românesc. Eu îmi doresc în următoarele 10 etape să câștigăm cât mai multe puncte. Până la iarnă când vom putea face o pregătire, trebuie să adunăm puncte pentru că acum nu suntem într-o situație bună. Dar eu îmi doresc să câștig campionatul. Nu se schimbă nimic. Ceea ce le voi transmite jucătorilor e că sunt campioni, trebuie să fie campioni. D-aia au fost aduși aici”, a mai spus Reghe.