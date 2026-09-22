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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a ajuns deja la un acord cu Gigi Becali (68 de ani) pentru a reveni la FCSB. Totul este aranjat între cele două părți, după cum patronul clubului roș-albastru a confirmat în mai multe ocazii în ultimele zile. Astfel, este de așteptat ca în viitorul foarte apropiat antrenorul să semneze contractul și să fie prezentat oficial.

La ce sumă importantă renunță Laurențiu Reghecampf de la Esperance Tunis pentru a reveni la FCSB

Fostul fundaș dreapta a fost ultima dată sub contract cu Esperance Tunis și , deși abia ce semnase în această vară o înțelegere valabilă pe două sezoane. Conducerea lui Esperance a fost chiar și în aceste condiții de acord cu rezilierea amiabilă a contractului, cu o singură condiție.

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Este vorba despre faptul că Reghecampf a fost nevoit, în mod firesc de altfel, să renunțe la toți banii aferenți perioadei rămase din contractul său. Din informațiile obținute de FANATIK, în Tunisia antrenorul român avea un salariu mai mult decât semnificativ, de 50.000 de euro pe lună, adică de 600.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă 1.2 milioane de euro pe cei doi ani de contract.

Reghe a încasat deja salariul pe două luni, adică suma totală de 100.000 de euro. Astfel, pentru ca înțelegerea sa cu Esperance Tunis să poată fi reziliată de comun acord, a fost nevoie ca el să renunțe la restul banilor, adică în total la 1.1 milioane de euro, mai exact 500.000 de euro pentru sezonul în curs și 600.000 de euro aferenți pentru întreaga stagiune viitoare.

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Laurențiu Reghecampf își va acoperi pierderea dacă ajunge în Champions League cu FCSB

După cum chiar , Laurențiu Reghecampf este convins că va ajunge alături de FCSB în faza principală din Champions League în sezonul viitor, caz în care antrenorul va fi recompensat cu o primă în valoare de un milion de euro: „Nu am vorbit pe cât timp semnează, n-am avut eu probleme vreodată cu Reghe. E prea cuminte omul. La FCSB, dacă ai rezultate, stai cât vrei tu. Până în vară oricum e minimul, dar nu am vorbit asta. El mi-a zis că-l interesează doar milionul. Și l-am întrebat: ‘Ce milion, măi?’. Iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League.

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Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun? Nu va antrena pe gratis, îi voi da peste 15.000 (n.r. de euro pe lună), cu staff cu tot erau vreo 30.000 de euro. Am făcut-o pentru galerie. Era 5-0 și ei cântau (n.r. la Craiova). Nu e nicio emoție. L-a sunat pe MM și i-a spus ‘să stea liniștit Gigi, că ce am vorbit am vorbit și gata, nu ce spun ăia’, etc. S-a rezolvat, miercuri e aici”.

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Gigi Becali rezolvă și situația lui Laurențiu Reghecampf cu Universitatea Craiova

Antrenorul mai avea să le plătească oltenilor o anumită sumă după litigiul izbucnit ca urmare a ultimei sale aventuri în Bănie, dar omul de afaceri din Pipera a confirmat, , că se ocupă el pentru rezolvarea acestei chestiuni: „Eu nu aveam nicio problemă să îl sun pe Rotaru. Apoi, avocatul i-a scris: ‘Domnu’ Reghe, dumneavoastră aveți foarte mare valoare de antrenor și îl revitalizați’, adică pe mine. Zicea că sunt paradit acum.

Am zis să se facă actele și să le dea banii. Dacă sunt 170.000 de euro, așa să fie, ce contează? Eu i-am zis lui Reghe de acum doi ani: ‘Băi Reghe, dacă banii sunt împrumutați, dă banii omului!’. A, dacă era clauză, că nu știu ce, te mai joci cu ea… Bă, dar dacă ți-a dat bani împrumut, dă, mă, banii omului, Reghe! Și ca dovadă că i-a dat, avea să dea 300.000 și i-a dat 150.000 până acum. Cât este acum (n.r. diferența), eu atât le plătesc”.