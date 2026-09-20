Câți bani îi plătește Gigi Becali lui Mihai Rotaru pentru ca Reghecampf să antreneze la FCSB! Cum a ajuns „Reghe” la mâna patronului Universității Craiova. Exclusiv

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FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că a bătut palma cu Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul revine în SuperLiga României după o pauză de trei ani. Totuși, „Reghe” are de rezolvat un detaliu important înainte să poată sta pe banca roș-albaștrilor. Trebuie să-și achite datoriile față de Mihai Rotaru.

Gigi Becali a declarat că nu are nicio problemă să-i achite lui Mihai Rotaru banii pe care îi așteaptă de la Laurențiu Reghecampf, pentru ca tehnicianul să se apuce cât mai repede de treabă la FCSB. Patronul roș-albaștrilor nu consideră că prin .

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„Atunci, trebuie să rezolv cu Mihai Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani Craiovei). Și am zis că o rezolv, îl sun și vorbesc. Da, dar aseară… probabil că e supărat. Dar ce am zis, mă? Nu știe că sunt împărat? A zis el că nu e? Ce-am zis? Că îl apreciez, că e băiat deștept, că-l felicit. Nu am zis așa? Că acum fac și eu ca el. Ce, l-am jignit cu ceva? Îi dau banii, ce? Împăratul vreodată cere cerșeală? Este vorba despre 150.000 de euro. I-am zis: «Băi, dă-i telefon lui Dan Idita să facă actele și, dacă are încredere, bine. Dacă nu are, să facă actele, să-i dau banii și, cu asta, basta».”, a declarat Gigi Becali, la .

De ce venirea lui Reghecampf e o veste bună pentru Universitatea Craiova. Ce datorii are antrenorul la Mihai Rotaru

Totul pornește de la despărțirea lui Reghecampf de Universitatea Craiova, din septembrie 2023. Antrenorul a plecat din Bănie pentru a semna cu Al-Tai, din Arabia Saudită, deși avea o clauză de reziliere în contract. Mihai Rotaru s-a adresat comisiilor FRF pentru recuperarea banilor.

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Alți 100.000 de euro trebuiau plătiți de preparatorul fizic Bogdan Merișanu, care plecase alături de el. Cum obligația financiară nu a fost executată integral, Comisia de Disciplină și Etică a FRF i-a interzis lui Reghecampf, în ianuarie 2024, să desfășoare activități legate de fotbal până la achitarea datoriei, dar pentru cel mult doi ani.

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De ce a putut antrena „Reghe” în străinătate, deși nu și-a plătit datoriile

Această situație nu l-a împiedicat însă să antreneze în străinătate. Sancțiunea fusese dictată de organismele FRF și producea efecte în fotbalul românesc. Reghecampf și-a putut astfel continua cariera peste hotare și a ajuns inclusiv în Africa. Înainte să semneze cu Esperance Tunis, tehnicianul a discutat cu Mihai Rotaru și a ajuns la o înțelegere pentru plata eșalonată a datoriei.

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O parte din bani a fost deja achitată. Reghecampf a dezvăluit chiar la FANATIK SUPERLIGA, în februarie 2026, că a făcut plăți din suma de 200.000 de euro, fără să precizeze exact cât mai are de achitat. Din informațiile FANATIK, este vorba de 150 de mii de euro. Acum, odată cu revenirea în SuperLiga, tehnicianul trebuie să-și clarifice situația rezultată din litigiul cu Universitatea Craiova pentru a putea reveni oficial pe bancă.

Gigi Becali le-a făcut pe plac suporterilor. Ce a spus despre revenirea lui Reghecampf la FCSB

Din informațiile FANATIK, problema urmează să fie rezolvată. Mihai Rotaru își va recupera banii, iar FCSB îl va putea instala pe Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

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„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.