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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a întors la FCSB, iar numirea antrenorului este privită cu mult optimism de Gheorghe Mustață. Liderul Peluzei Nord speră ca schimbarea de pe banca tehnică să producă șocul de care FCSB avea nevoie și pune accentul, înainte de toate, pe disciplină. Mustață a avut un mesaj dur inclusiv pentru cei care au criticat galeria fostei campioane.

Gheorghe Mustață, mesaj pentru jucătorii de la FCSB după venirea lui Reghecampf

după ce nformație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Liderul Peluzei Nord a mers la baza de la Berceni pentru a discuta cu noul tehnician.

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„E foarte bine. Avem antrenor. Sper ca echipa să înțeleagă că acum există un antrenor la care e mai greu să dai din mâini. Reghe are reguli, ca orice antrenor, și sper ca fiecare jucător să respecte și în vestiar și pe teren.

Nu știu ce se întâmpla în vestiar, care erau presiunile asupra lor. Noi am fost mereu alături de ei. Sper să se fi creat acum acest șoc, cu schimbarea antrenorului. Și să dea randament. Că antrenorul respectiv a jucat cu Chelsea, cu Ajax. O să fie mai greu acum.

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(n.r. – Are Reghe sprijinul vostru până la final de sezon?) Indiferent de ce se va întâmpla, atâta timp cât noi am insistat atât de mult pentru el, ne-am luat și măsura de precauție de a îl susține indiferent de situație. Atâta timp cât suporterii și-au dorit un antrenor ca Reghe sau Mirel sau Edi Iordănescu. Mai sunt și alții. Ilie Stan, Prepeliță. Sunt antrenori, dar câștigător a fost Reghe”, a declarat Gheorghe Mustață.

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Cum au intrat suporterii FCSB pe fir pentru revenirea lui Reghecampf

Gheorghe Mustață a dezvăluit și că a discutat direct cu Laurențiu Reghecampf înainte ca tehnicianul să revină la FCSB. Pentru Reghe, acesta va fi al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor, după cele din 2012-2014 și 2015-2017. „(n.r. – Cum a arătat discuția ta cu Reghe?) Ne cunoaștem foarte bine, ne știm de mult timp, a făcut performanță aici. Eu am fost mereu lângă el. Am avut o discuție cu el și l-am rugat să vină alături de noi, dacă poate. Știam că e sub contract. În acea discuție mi-a dat de înțeles ceva și am reacționat imediat. Lucrurile au fost foarte corecte și când am aflat că el își dorește, atunci și noi suporterii am intrat în acțiune.

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Pe mine mă interesează ca în acel vestiar să fie reguli, să fie disciplină și apoi vin toate. Evident că e și o victorie a peluzei, a suporterilor. Noi ne-am dorit un antrenor cu personalitate și care știe ce e aia performanță. Performanța nu e când faci acum doi ani și mai faci peste 10 ani. La acest club performanța se face an de an. Lucrurile nu mai pot degenera cum am fost 10 ani pe locul 2. Nu mai merge cu 10 ani pe locul 2”, a mai spus liderul Peluzei Nord.

Gheorghe Mustață, înțepătură pentru contestatarii Peluzei Nord

„A fost o bucurie pentru noi venirea lui Mirel (n.r. – De ce nu l-au primit și pe Reghecampf cu torțe). Am zis să îl întâmpinam cum trebuie. Să îi dăm energia noastră pozitivă și asta este. Lui Reghe nu îi mai trebuie. O să mergem, o să vorbim cu el, îi dăm puterea lui și vom fi lângă el indiferent de situație. Mesajul pentru suporteri e să vină alături de echipă, alături de Reghe și de tot ce înseamnă acest club, că nu vom sta nepăsători. Mulți ziceau că de ce stau și tac. Uite că tac și fac!”, a conchis Mustață.

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