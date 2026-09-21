Sport

Laurențiu Reghecampf, conflict cu Gigi Becali pe muzică de Champions League. O miză uriașă: 800 000 de euro

Laurențiu Reghecampf este alesul lui Gigi Becali pentru banca FCSB. Antrenorul e la al treilea mandat ca A1 al roș-albaștrilor.
Emanuel Roşu
21.09.2026 | 07:30
Laurentiu Reghecampf conflict cu Gigi Becali pe muzica de Champions League O miza uriasa 800 000 de euro
SPECIAL FANATIK
Laurențiu Reghecampf a mai fost antrenor al FCSB în două rânduri. foto colaj FANATIK
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Dacă prima sa numire a revoluționat fotbalul românesc și a adus rezultate fantastice atât în Liga 1, cât și în Europa, cea de-a doua s-a încheiat fără realizări majore. Reghecampf a mai lucrat ulterior în România doar la Universitatea Craiova, în două rânduri, tot fără rezultate remarcabile. În străinătate, a traversat zona arabă, cu multiple contracte în Arabia Saudită și Emiratele Arabe, apoi a fost la Neftchi, în Azerbaidjan, înainte să treacă și prin Tunisia și Sudan, unde le-a pregătit pe Esperance, respectiv Al Hilal Omdurman. Revenirea lui Reghecampf la FCSB a fost anunțată de Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Reghe, victorii istorice cu Chelsea și Ajax în Europa League, apoi calificare în grupele Champions

Laurențiu Reghecampf a semnat pentru prima dată cu actuala FCSB în 2012, după un retur fantastic la Chiajna. A venit la echipa de lângă București în noiembrie 2011, când retrogradarea era scenariul cel mai previzibil, și a salvat-o de la retrogradare după un parcurs fantastic în a doua parte a sezonului.

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Reghe a reorganizat pregătirea alături de Thomas Neubert și rezultatele au apărut imediat. I-a adus la potențial maxim pe Chiricheș, Chipciu, Bourceanu, Pintilii, Rusescu sau Szukala. Cu fiecare dintre ei, FCSB a obținut rezultate sportive, dar și bani buni. „Vitrina” construită de performanțele obținute cu Reghecampf antrenor l-a ajutat pe Becali să vândă la Tottenham (Chiricheș), Southampton (Gardoș), Al Hilal (Pintilii), Anderlecht (Chipciu și Stanciu), Trabzonspor (Bourceanu) sau Sevilla (Rusescu). Adi Popa a ajuns și el la Reading, iar Tătărușanu la Fiorentina, din postura de fotbalist liber de contract.

Reghecampf s-a despărțit prima dată de FCSB în 2014 pentru a merge la Al Hilal. 800 000 de euro a fost suma pe care Becali a primit-o pentru a fi de acord cu ruptura de antrenorul care i-a adus cei mai mulți bani și cel strălucitor parcurs european de după Olăroiu. În Champions League, FCSB a dat peste Chelsea, Schalke și Basel. A terminat grupa fără victorie, dar cu 3 puncte acumulate și cu peste 10 milioane în conturi. Reghecampf a plecat supărat din cauza inflexibilității lui Becali.

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Dezastrul cu Manchester City și eșecuri clare în lupta pentru titlu

În decembrie 2015, Reghecampf i-a luat locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Între cele două perioade în club, le-a pregătit pe Al Hilal, alături de care a fost în finala Ligii Campionilor Asiei, și pe Litex Loveci. Dacă primul mandat i-a creat o aură pe care fotbalul românesc n-o mai văzuse de ani buni, cel de-al doilea s-a terminat cu aerul unei misiuni ratate.

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Reghecampf a dus echipa pe locul 2 în primul sezon de la revenire și a jucat în preliminariile Champions League. Victoria cu Sparta Praga din turul 3 preliminar a fost singurul succes semnificativ. A urmat o înfrângere clară cu Manchester City, unde Guardiola abia se instalase (0-5 pe Arena Națională, 0-1 la Manchester), apoi o prezență oarecare în Europa League.

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FCSB le-a întâlnit pe Villarreal, FC Zurich (aflată atunci în liga secundă din Elveția) și Osmanlispor. A obținut 6 puncte, dar a terminat grupa pe ultima poziție după 3 egaluri (1-1 cu Villarreal, 1-1 și 0-0 cu FC Zurich) și o victorie (2-1 cu Osmanlispor).

FCSB a ratat titlul atât în 2016, cât și în 2017, în ciuda investițiilor lui Becali. Mai întâi, Astra lui Șumudică i-a luat campionatul, apoi Hagi și Viitorul, un an mai târziu. Becali n-a regretat. Îl înțepase de mai multe ori pe Reghecampf, căruia ajunsese să-i pună sub semnul întrebării metodele.

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Reghecampf a mai fost aproape de FCSB în 2020, când clauzele contractuale l-au blocat, în cele din urmă. El i l-ar fi recomandat, însă, pe Toni Petrea lui Becali. Toni a pregătit echipa în două mandate, între 2020 și 2022.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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