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Esperance Tunis nu a anunțat încă despărțirea oficială de Laurențiu Reghecampf (51 de ani), cum nici FCSB nu l-a prezentat încă oficial pe noul său antrenor. Aceste lucruri nu s-au întâmplat deoarece Reghe nu se înțelge cu tunisienii în ceea ce privește rezilierea. El s-a oferit să plătească o clauză de 150.000 de euro, în timp ce conducerea lui Esperance cere toate salariile până la finalul contractului.

Cazul lui Reghecampf ar putea ajunge la FIFA! Esperance Tunis îi cere 1 milion de euro pentru a pleca la FCSB

Laurențiu Reghecampf a revenit la Esperance Tunis în urmă cu doar trei luni, după aventura sa din Sudan, de la Al-Ahli Omdurman. Dacă după primul mandat românul a plecat cu scandal deoarece a fost dat afară fără vreun motiv real, nici de această dată nu este liniște, însă acum nemulțumirile vin din partea clubului.

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Reghe s-a înțeles cu FCSB pentru a prelua echipa de la Marius Baciu, iar Gigi Becali a dezvăluit că trebuie să plătească o clauză de 150.000 de euro către clubul din Africa. Totuși, FANATIK a aflat că mai exact toate salariile pe care românul le-ar fi câștigat până la finalul contractului. Cu un câștig de aproximativ 44.000 de euro lunar, Esperance Tunis îi solicită lui Reghecampf 1 milion de euro, însă el nici nu se gândește să plătească o sumă atât de ridicată. Astfel, Reghe va ajunge în România, dar cazul riscă să ajungă pe masa FIFA.

Care sunt motivele pentru care Esperance Tunis vrea să-l dea în judecată pe Laurențiu Reghecampf

Clubul tunisian are două motive cu care vrea să meargă la FIFA pentru a-și face dreptate în cazul în care nu se înțelege cu Laurențiu Reghecampf pentru suma de reziliere a contractului. În primul rând, ei vor notifica forul internațional despre negocierile românului cu un alt club în timp ce se afla sub contract, iar în al doilea rând

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„Clubul Esperance îl va da pe antrenorul român în judecată la FIFA. Cei de la Esperance își vor construi dosarul pornind de la acest amănunt important potrivit căruia Reghecampf a negociat cu FCSB, deși era sub contract cu Esperance. De asemenea, se va consemna în dosar refuzul antrenorului de a pleca alături de echipă în cantonamentul de la Ayn Darahim”, a declarat un jurnalist tunisian pentru

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„E clar că Reghecampf se va întoarce în România. El și-a delegat avocatul să negocieze cu conducerea clubului Esperance. Dacă tratativele vor eșua și nu se va ajunge la o înțelegere, atunci cazul va ajunge la FIFA. Exact așa cum s-a întâmplat și la precedenta plecare a lui Reghecampf de la Esperance, în martie 2025”, a mai explicat el pentru sursa citată.