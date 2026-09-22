Sport

Reghe riscă un proces de dragul FCSB! Tunisienii ameninţă că îl dau în judecată pe Laurențiu Reghecampf la FIFA după ce s-a înțeles cu Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali pentru preluarea FCSB, însă a intrat într-un conflict uriaș cu conducerea lui Esperance Tunis. Africanii îl amenință cu FIFA și îi cer 1 milion de euro
Ciprian Păvăleanu
22.09.2026 | 17:00
Reghe risca un proces de dragul FCSB Tunisienii ameninta ca il dau in judecata pe Laurentiu Reghecampf la FIFA dupa ce sa inteles cu Gigi Becali
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Cazul lui Laurențiu Reghecampf riscă să ajungă la FIFA dacă nu se va înțelege pe partea financiară cu Esperance Tunis. Foto: Colaj FANATIK
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Esperance Tunis nu a anunțat încă despărțirea oficială de Laurențiu Reghecampf (51 de ani), cum nici FCSB nu l-a prezentat încă oficial pe noul său antrenor. Aceste lucruri nu s-au întâmplat deoarece Reghe nu se înțelge cu tunisienii în ceea ce privește rezilierea. El s-a oferit să plătească o clauză de 150.000 de euro, în timp ce conducerea lui Esperance cere toate salariile până la finalul contractului.

Cazul lui Reghecampf ar putea ajunge la FIFA! Esperance Tunis îi cere 1 milion de euro pentru a pleca la FCSB

Laurențiu Reghecampf a revenit la Esperance Tunis în urmă cu doar trei luni, după aventura sa din Sudan, de la Al-Ahli Omdurman. Dacă după primul mandat românul a plecat cu scandal deoarece a fost dat afară fără vreun motiv real, nici de această dată nu este liniște, însă acum nemulțumirile vin din partea clubului.

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Reghe s-a înțeles cu FCSB pentru a prelua echipa de la Marius Baciu, iar Gigi Becali a dezvăluit că trebuie să plătească o clauză de 150.000 de euro către clubul din Africa. Totuși, FANATIK a aflat că tunisienii ar cere o sumă mult mai mare de atât, mai exact toate salariile pe care românul le-ar fi câștigat până la finalul contractului. Cu un câștig de aproximativ 44.000 de euro lunar, Esperance Tunis îi solicită lui Reghecampf 1 milion de euro, însă  el nici nu se gândește să plătească o sumă atât de ridicată. Astfel, Reghe va ajunge în România, dar cazul riscă să ajungă pe masa FIFA.

Care sunt motivele pentru care Esperance Tunis vrea să-l dea în judecată pe Laurențiu Reghecampf

Clubul tunisian are două motive cu care vrea să meargă la FIFA pentru a-și face dreptate în cazul în care nu se înțelege cu Laurențiu Reghecampf pentru suma de reziliere a contractului. În primul rând, ei vor notifica forul internațional despre negocierile românului cu un alt club în timp ce se afla sub contract, iar în al doilea rând vor semnala refuzul antrenorului de a pleca în cantonament cu echipa.

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„Clubul Esperance îl va da pe antrenorul român în judecată la FIFA. Cei de la Esperance își vor construi dosarul pornind de la acest amănunt important potrivit căruia Reghecampf a negociat cu FCSB, deși era sub contract cu Esperance. De asemenea, se va consemna în dosar refuzul antrenorului de a pleca alături de echipă în cantonamentul de la Ayn Darahim”, a declarat un jurnalist tunisian pentru sport.ro.

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„E clar că Reghecampf se va întoarce în România. El și-a delegat avocatul să negocieze cu conducerea clubului Esperance. Dacă tratativele vor eșua și nu se va ajunge la o înțelegere, atunci cazul va ajunge la FIFA. Exact așa cum s-a întâmplat și la precedenta plecare a lui Reghecampf de la Esperance, în martie 2025”, a mai explicat el pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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