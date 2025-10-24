Sport

Laurenţiu Reghecampf s-a calificat în Liga Campionilor Africii! Şi-a anunţat demisia dacă nu reuşea obiectivul: „Ce fac? Stau degeaba pe aici?”

Laurenţiu Reghecampf a obţinut un rezultat uriaş în Sudan. Al Hilal s-a calificat în Liga Campionilor Africii. Antrenorul îşi anunţa demisia dacă nu reuşeşte obiectivul.
Marian Popovici
24.10.2025 | 21:36
Laurentiu Reghecampf sa calificat in Liga Campionilor Africii Sia anuntat demisia daca nu reusea obiectivul Ce fac Stau degeaba pe aici
SPECIAL FANATIK
Laurenţiu Reghecampf s-a calificat în Liga Campionilor Africii! Şi-a anunţat demisia dacă nu reuşea obiectivul: "Ce fac? Stau degeaba pe aici?"
ADVERTISEMENT

Laurenţiu Reghecampf a surprins pe toată lumea când a acceptat oferta celor de la Al Hilal Omdurman, echipă din Sudanul de Sud. Obiectivul principal al tehnicianului era calificarea în Liga Campionilor Africii.

Reghe, performanţă uriaşă în Africa! Echipa lui s-a calificat în Champions League

Iar vineri seara acest obiectiv a fost îndeplinit. Al Hilal a eliminat în turul doi preliminar (ultimul), formaţia FC Police din Kenya. După 1-0 în deplasare, formaţia lui Reghe s-a impus cu 3-1 şi a tranşat fără emoţii calificarea în grupele competiţiei.

ADVERTISEMENT

Al Hilal a deschis scorul în minutul 37 prin Adetunji. Kenienii au egalat la opt minute după pauză prin Zakayo, dar echipa din Omdurman a trecut din nou în avantaj prin golul marcat prin acelaşi Adetundji (64). Salem a închis tabela printr-un gol marcat în minutul 90+11.

Acest succes duce Al Hilal în Champions League-ul Africii, unde cele mai bune 16 formaţii de pe „Continentul Negru” vor concura pentru trofeu. Sunt patru grupe a câte patru formaţii, iar echipa lui Reghe va fi în prima sau a doua urnă.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național

Laurenţiu Reghecampf a anunţat că pleacă dacă nu îndeplineşte obiectivul: „Ce fac? Stau degeaba?”

Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA, Laurenţiu Reghecampf a anunţat că ştia de la început care e obiectivul şi care sunt riscurile dacă nu prinde Liga Campionilor Africii cu Al Hilal:

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

„Discuții o să existe întotdeauna. Sunt foarte mulți fani care țin cu echipa, foarte mulți oameni pe lângă care au anumite interese. Eu nu am ce să spun, vorbesc decât cu președintele și cu vicepreședintele.

Ești în pericol în momentul în care pierzi. Pentru echipa asta planul a fost să ne calificăm în grupele Champions League. Dacă nu mă calific, ce fac, stau degeaba?

ADVERTISEMENT

Eu știu ce am de făcut și știu care e pericolul dacă nu calific echipa. Am știut de la început. Campionatul la ei începe undeva la sfârșitul lui ianuarie”, a spus Reghecampf.

Liga Campionilor Africii se desfăşoară între 21 noiembrie 2025 şi 14 februarie 2026. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. Al Hilal Omdurman a jucat de două ori finala: 1987, 1992.

  • 50 de ani are Laurenţiu Reghecampf
  • 31 de titluri are Al Hilal în Sudan 
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de...
Fanatik
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce...
Fanatik
De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv
Geniul Nicolae Dobrin, eroul unui fabulos Dinamo – FC Argeș 3-4, ce a...
Fanatik
Geniul Nicolae Dobrin, eroul unui fabulos Dinamo – FC Argeș 3-4, ce a adus titlul în Trivale. Cum l-a „adormit” pe Cornel Dinu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!