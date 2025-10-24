Laurenţiu Reghecampf s-a calificat în Liga Campionilor Africii! Şi-a anunţat demisia dacă nu reuşea obiectivul: „Ce fac? Stau degeaba pe aici?”

ADVERTISEMENT

când a acceptat oferta celor de la Al Hilal Omdurman, echipă din Sudanul de Sud. Obiectivul principal al tehnicianului era calificarea în Liga Campionilor Africii.

Reghe, performanţă uriaşă în Africa! Echipa lui s-a calificat în Champions League

Iar vineri seara acest obiectiv a fost îndeplinit. Al Hilal a eliminat în turul doi preliminar (ultimul), formaţia FC Police din Kenya. După 1-0 în deplasare, formaţia lui Reghe s-a impus cu 3-1 şi a tranşat fără emoţii calificarea în grupele competiţiei.

Al Hilal a deschis scorul în minutul 37 prin Adetunji. Kenienii au egalat la opt minute după pauză prin Zakayo, dar echipa din Omdurman a trecut din nou în avantaj prin golul marcat prin acelaşi Adetundji (64). Salem a închis tabela printr-un gol marcat în minutul 90+11.

Acest succes duce Al Hilal în Champions League-ul Africii, unde cele mai bune 16 formaţii de pe „Continentul Negru” vor concura pentru trofeu. Sunt patru grupe a câte patru formaţii, iar echipa lui Reghe va fi în prima sau a doua urnă.

Laurenţiu Reghecampf a anunţat că pleacă dacă nu îndeplineşte obiectivul: „Ce fac? Stau degeaba?”

Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA, că ştia de la început care e obiectivul şi care sunt riscurile dacă nu prinde Liga Campionilor Africii cu Al Hilal:

„Discuții o să existe întotdeauna. Sunt foarte mulți fani care țin cu echipa, foarte mulți oameni pe lângă care au anumite interese. Eu nu am ce să spun, vorbesc decât cu președintele și cu vicepreședintele.

Ești în pericol în momentul în care pierzi. Pentru echipa asta planul a fost să ne calificăm în grupele Champions League. Dacă nu mă calific, ce fac, stau degeaba?

Eu știu ce am de făcut și știu care e pericolul dacă nu calific echipa. Am știut de la început. Campionatul la ei începe undeva la sfârșitul lui ianuarie”, a spus Reghecampf.

Liga Campionilor Africii se desfăşoară între 21 noiembrie 2025 şi 14 februarie 2026. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. Al Hilal Omdurman a jucat de două ori finala: 1987, 1992.