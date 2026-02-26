Laurențiu Reghecampf s-a săturat! Amenință că echipa lui va pleca și din Rwanda: „Nu ne prezentăm!”

ADVERTISEMENT

Al-Hilal Omdurman, echipa din Sudan antrenată în prezent de Laurențiu Reghecampf, a fost nevoită în urmă cu ceva timp să plece din această țară din cauza războiului civil de acolo și să se înscrie în campionatul din Rwanda.

Laurențiu Reghecampf amenință că Al-Hilal Omdurman va pleca și din Rwanda

Iar acum se ia foarte serios în calcul, chiar de către tehnicianul român, plecarea și de aici. S-a ajuns în această situație din cauza unor probleme de natură religioasă. Sudanul este o țară musulmană și astfel cei mai mulți dintre jucătorii lui Al-Hilal Omdurman țin Ramadanul în această perioadă.

Iar Rwanda este o țară în principal creștină, în care bineînțeles că acest post nu este ținut. Așadar, reprezentanții clubului sudanez au făcut în ultima perioadă solicitări pentru ca meciurile lor să fie programate după apusul soarelui, întrucât fotbaliștii să nu fie nevoiți să intre pe gazon cu deficit energetic provocat de lipsa alimentației din ziua respectivă, dar acest lucru nu a fost posibil până acum.

Motivul este unul religios, legat de ținerea Ramadanului într-o țară creștină

Astfel, în acest context, a amenințat că echipa lui se va retrage din campionat în cazul în care această situație se va menține și un singur meci al lui Al-Hilal Omdurman în Rwanda va mai fi programat pe zi.

„Înțeleg și eu că, în orice competiție, există reguli. Dar anumite linii nu pot fi trecute. Noi am informat Federația din Rwanda că jucătorii noștri țin post, în timpul Ramadanului. Acești jucători au niște priorități clare: cele religioase sunt înaintea celor fotbalistice.

Și, totuși, meciul nostru a fost programat, din nou, de la ora 15:00! Decizia e ilogică și inumană. O rușine! La miezul zilei, când ai niște jucători care n-au mâncat, care n-au bătut, care n-au energie, cum poți ai pretenția ca ei să evolueze într-un meci intens?!

Eu sunt antrenorul acestei echipei, responsabil pentru sănătatea jucătorilor mei, înainte de rezultatul oricărui meci. Nu voi pune în pericol sănătatea unui sportiv de dragul unui rezultat. Vă anunț de acum: dacă următorul nostru meci va fi programat tot de la ora 15:00, atunci nu ne prezentăm. E atât de simplu.

Dacă se întâmplă ceva cu un jucător care n-a mâncat, care n-a băut, care e pus să joace sub soare, de la ora 15:00, cine răspunde? Noi nu cerem favoruri aici. Cerem respect și condiții egale pentru toată lumea. Al-Hilal Omdurman e un club mare și nu poate fi tratat așa”, , citat de sport.ro.