Laurențiu Reghecampf, scenariu incredibil cu fosta echipă: „Primesc salariul lunar”. Acuzații la adresa conducerii: „Nu m-a ajutat”

Laurențiu . Totuși, antrenorul român în vârstă de 48 de ani primește în continuare salariul lunar din partea saudiților. Într-un interviu acordat în presa din Arabia Saudită, „Reghe” a încercat să explice situația controversată.

Laurențiu Reghecampf, scenariu incredibil cu fosta echipă: „Primesc salariul lunar”

pe 15 aprilie, după 20 de meciuri pe banca saudiților, dintre care 4 victorii, 4 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri. „Reghe” a dezvăluit că este în continuare „antrenorul din acte” al celor de la Al-Tai, formație care a retrogradat în liga secundă din Arabia Saudită.

Antrenorul român este cu banii la zi, primind un salariu lunar din partea șeicilor. „Contractul meu este încă valabil și nu a fost reziliat. Încă primesc salariul lunar și trebuie să-i întrebi pe cei care conduc clubul despre acest subiect.

Ei mi-au transmis un document în care mi-au spus că nu voi mai antrena echipa”, a declarat Laurențiu Reghecampf, într-un interviu acordat în .

1,2 milioane anual a fost salariul pentru Laurențiu Reghecampf și staff-ul său la Al-Tai

Laurențiu Reghecampf speră să revină în Arabia Saudită. Acuzații la adresa conducerii de la Al-Tai: „Nu m-a ajutat”

Laurențiu Reghecampf este liber de contract de la jumătatea lunii aprilie. Fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova speră să revină în fotbalul din Arabia Saudită. Tehnicianul susține că nu a putut face performanță la Al-Tai pentru că nu a beneficiat de sprijinul conducerii.

”Sper asta și este posibil să se întâmple în curând. Sunt încrezător în mine și în abilitățile mele și am nivelul și personalitatea potrivite pentru a lucra în campionatul saudit. Am preluat echipa la mijlocul primei părți a sezonului și nu am avut posibilitatea să fac prea multe atunci.

M-am înțeles cu conducerea să schimbăm și să aducem câțiva jucători în perioada de transferuri de iarnă, dar nu au făcut nimic. Conducerea nu m-a ajutat!”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru fanii lui Al-Tai: „Sunt trist că nu v-am făcut fericiți”

Al-Tai a terminat pe penultima poziție în Saudi Pro League și a retrogradat în liga secundă. Laurențiu Reghecampf le-a adresat un mesaj de sprijin fanilor și a venit cu sfaturi pentru conducerea clubului.

„Am petrecut o perioadă foarte frumoasă alături de voi și ați fost susținători loiali ai echipei. Sunt trist că nu v-am făcut fericiți, dar nu mi-am luat toată libertatea de a lucra din motivele pe care le-am menționat anterior, dar trebuie să fiți puternici pentru ca echipa să revină în prima ligă.

Au nevoie de responsabilitate și trebuie să-i dea antrenorului o libertate deplină, să lase oamenii să-și facă treaba și apoi să evalueze asta înainte de a lua decizii”, au fost concluziile lui Laurențiu Reghecampf.