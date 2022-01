Laurențiu Reghecampf, semnal de alarmă înainte de Sepsi – Universitatea Craiova: „Locul lor din clasament nu are nicio legătură cu prestația echipei!”

Meciul Sepsi – Universitatea Craiova, din etapa a 23-a din Liga 1, va avea loc vineri, de la ora 20:00.

Laurențiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru elevii săi înainte de Sepsi – Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf le atrage atenția elevilor săi la faptul că Sepsi este o echipă bună, care ar trebui să se afle mai sus în clasamentul Ligii 1. Totodată, se teme de faptul că frigul va îngreuna jocul echipei sale.

„Pentru noi, va fi un meci foarte important. Avem nevoie de trei puncte, avem nevoie de stabilitate, să rămânem în continuare în partea de sus a clasamentului, având în vedere că celelalte echipe au câștigat, acest lucru ne obligă.

ADVERTISEMENT

Jucăm cu o echipă care venea după zece meciuri pe care nu le pierduse, un traseu foarte bun. Locul lor din clasament nu are nicio legătură cu prestația echipei. O echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun, Bergodi, care cunoaște foarte bine echipa noastră.

Se vor întâlni două echipe care joacă fotbal, sunt foarte spectaculoase pe jocul ofensiv. Sunt jucători buni, tehnici de ambele părți. Deci, va fi un meci foarte greu, pentru noi, în primul rând, datorită situației noastre, jucători foarte mulți care vin după COVID, care nu sunt sută la sută pregătiți.

ADVERTISEMENT

Avem și foarte multe accidentări, intervine și vremea, probabil va ninge la ora jocului. Temperatura de acolo va fi mult sub ceea ce avem noi aici, la Craiova. Deci, pentru noi, va un meci foarte dificil, dar, bineînțeles, ne dorim să câștigăm.

Pentru noi, fiecare meci este important, fiecare meci este greu, cu încărcătură foarte mare. Ne dorim să câștigăm fiecare partidă. A fost foarte important că am câștigat meciul cu Rapid, venind după o perioadă foarte grea, în care nu ne-am putut antrena și nu ne-am putut face programul pe care l-am avut în cap înainte de a începe cantonamentul.

ADVERTISEMENT

Zi de zi este mai bine, încercăm să-i aducem pe băieți la nivelul lor maxim, dar cu siguranță mai avem nevoie de timp, mai aveam nevoie de meciuri amicale. Din păcate, nu s-a putut, încercăm de la etapă la etapă să devenim mult mai puternici.

Ambele echipe își doresc să joace fotbal, frigul nu te ajută, îngreunează jocul. Deci, va trebui să ne pregătim foarte bine.

ADVERTISEMENT

Cred că cel mai important lucru este că avem selecționer, era un lucru așteptat de toată lumea. Nu vreau să discut alegerea, nu vreau să vorbesc despre nume, doar îi doresc din inimă succes lui Edi. Sper să reușească să califice echipa națională din nou la un turneu final și, cu siguranță, va avea susținerea tuturor oamenilor din fotbal, în următoarea perioadă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Sepsi.

Mihai Căpățînă: „Îl cunoaștem pe Bergodi!”

Inclusiv mijlocașul Mihai Căpățînă s-a arătat îngrijorat de temperatura care va fi la ora jocului. Acesta consideră un avantaj, pentru Universitatea Craiova, faptul că majoritatea jucătorilor olteni îl cunosc pe .

ADVERTISEMENT

„Cred că ne așteaptă o partidă foarte grea, pentru că am văzut și primul lor meci din acest an, împotriva celor de la Botoșani. După părerea mea, nu trebuiau să piardă acolo. Important este că noi am început dreptul acest mini retur și ne dorim ca în continuare să mergem pe aceeași linie și să câștigăm și la Sepsi.

Este un plus de moral victoria cu Rapid, pentru că aveam nevoie. Veneam după o perioadă destul de grea, de dificilă. Veneam și după această perioadă cu problemele pe care le-am avut cu COVID-ul. Ne bucurăm foarte mult și ne încredere pentru viitor.

Majoritatea băieților, care suntem aici, îl cunoaștem pe domnul Bergodi. Știm cum pregătește meciurile, știm ideea lui și viziunea asupra fotbalului, dar cel mai important este să ne facem jocul.

Nu știu dacă este un avantaj sau un dezavantaj că ei și-au pierdut speranța pentru play-off, vom vedea după meci. Dar noi trebuie să câștigăm pentru a ne consolida noi, în primul rând, locul de play-off.

Ne-am uitat și noi pe vreme. Am văzut că acolo sunt minut 13 – minus 14 grade. Cred că vremea ne va dezavantaja, oarecum. Dar nu trebuie să ne gândim la asta și să ne adaptăm cât mai repede la temeperatură și la teren.

Cred că publicul avantajează ambele echipe, chiar dacă, cu siguranță, îi vor susține pe cei de la Sepsi. Însă, atunci când joci cu tribune pline, te motivează, iar, din câte știu, o să avem și noi o parte a galeriei cu noi”, a spus și Mihai Căpățînă.