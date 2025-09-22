Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB: “Au investit bani şi sunt la coada clasamentului! E o situaţie gravă”

FC Botoșani a învins-o pe FCSB în etapa a 10-a din SuperLiga, scor 3-1. În urma acestui rezultat, criza de la formația campioană s-a adâncit și mai tare. Elevii lui Elias Charalambous au doar 7 puncte acumulate după primele 10 runde, iar Laurențiu Reghecampf a vorbit despre această situație.

Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf s-a arătat încă încrezător în faptul că FCSB își va reveni după startul slab de sezon. , „Reghe” punctând că nu mai sunt multe etape de disputat, iar

„Am văzut și eu că a pierdut FCSB, urmăresc toate meciurile. Este frustrant, începutul de meci al FCSB-ului a fost foarte bun. Mă gândesc la minutul 10, la ocazia lui Thiam. Putea să îi paseze lui Tănase ca să dea gol cu latul. Cred eu că rezultatul, dacă ne uităm la primele 30 de minute, nu este unul corect.

Clasamentul în momentul de față ne face să fim puțin sceptici în momentul în care facem declarații. Este o distanță destul de mare, iar jocul echipelor bune este unul care lasă de dorit. Ca valoare și ca lot, echipele care ar trebui să fie în fruntea clasamentului o să-și revină la un moment dat. Așa cum spuneați și voi, să nu fie prea târziu.

„S-au investit foarte mulți bani la FCSB și acum se regăsește la coada clasamentului”

S-au investit foarte mulți bani, este echipa care a dominat campionatul anul trecut și se regăsește undeva pe la coada clasamentului… Aici e o situație mai gravă decât cea de la Rapid.

(n.r. – FCSB pe locul 13, CFR pe 12) E îngrijorător acest lucru, nu mai sunt foarte multe meciuri. Temperatura, vremea o să se schimbe brusc în România, vor fi terenuri mult mai grele, vor fi și meciurile din Europa League. Încărcătura meciurilor va fi mult mai mare în perioada următoare. Va începe și Cupa României, care este foarte importantă pentru cei de la FCSB în momentul de față.

În continuare am încredere în lotul echipei FCSB, am încredere că se va întâmpla ceva acolo, va fi un declic, și echipa o să-și revină. Au valoare individuală, cât și ca echipă. Sunt aceeași jucători ca în anul trecut, sper să-și revină cât mai repede și să intre pe făgașul normal. Se va schimba situația în momentul în care o să câștigi 2-3 meciuri la rând”, a declarat Laurențiu Reghecampf.