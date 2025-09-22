Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB: “Au investit bani şi sunt la coada clasamentului! E o situaţie gravă”

Laurențiu Reghecampf a tras un semnal de alarmă, în direct la FANATIK SUPERLIGA, vizavi de ce se întâmpla la FCSB în acest start de sezon.
Iulian Stoica
22.09.2025 | 13:47
Laurentiu Reghecampf semnal de alarma pentru FCSB Au investit bani si sunt la coada clasamentului E o situatie grava
EXCLUSIV FANATIK
Laurențiu Reghecampf trage un semnal de alarmă după începutul slab de sezon de la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

FC Botoșani a învins-o pe FCSB în etapa a 10-a din SuperLiga, scor 3-1. În urma acestui rezultat, criza de la formația campioană s-a adâncit și mai tare. Elevii lui Elias Charalambous au doar 7 puncte acumulate după primele 10 runde, iar Laurențiu Reghecampf a vorbit despre această situație.

ADVERTISEMENT

Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf s-a arătat încă încrezător în faptul că FCSB își va reveni după startul slab de sezon. Antrenorul a tras un semnal de alarmă vizavi de punctele acumulate, „Reghe” punctând că nu mai sunt multe etape de disputat, iar elevii lui Elias Charalambous trebuie să obțină rezultate cât mai repede.

„Am văzut și eu că a pierdut FCSB, urmăresc toate meciurile. Este frustrant, începutul de meci al FCSB-ului a fost foarte bun. Mă gândesc la minutul 10, la ocazia lui Thiam. Putea să îi paseze lui Tănase ca să dea gol cu latul. Cred eu că rezultatul, dacă ne uităm la primele 30 de minute, nu este unul corect.

ADVERTISEMENT

Clasamentul în momentul de față ne face să fim puțin sceptici în momentul în care facem declarații. Este o distanță destul de mare, iar jocul echipelor bune este unul care lasă de dorit. Ca valoare și ca lot, echipele care ar trebui să fie în fruntea clasamentului o să-și revină la un moment dat. Așa cum spuneați și voi, să nu fie prea târziu.

„S-au investit foarte mulți bani la FCSB și acum se regăsește la coada clasamentului”

S-au investit foarte mulți bani, este echipa care a dominat campionatul anul trecut și se regăsește undeva pe la coada clasamentului… Aici e o situație mai gravă decât cea de la Rapid.

ADVERTISEMENT
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima...
Digi24.ro
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”

(n.r. – FCSB pe locul 13, CFR pe 12) E îngrijorător acest lucru, nu mai sunt foarte multe meciuri. Temperatura, vremea o să se schimbe brusc în România, vor fi terenuri mult mai grele, vor fi și meciurile din Europa League. Încărcătura meciurilor va fi mult mai mare în perioada următoare. Va începe și Cupa României, care este foarte importantă pentru cei de la FCSB în momentul de față.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă

În continuare am încredere în lotul echipei FCSB, am încredere că se va întâmpla ceva acolo, va fi un declic, și echipa o să-și revină. Au valoare individuală, cât și ca echipă. Sunt aceeași jucători ca în anul trecut, sper să-și revină cât mai repede și să intre pe făgașul normal. Se va schimba situația în momentul în care o să câștigi 2-3 meciuri la rând”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, semnal de alarmă după forma arătată de FCSB

Fostul antrenor al Universităţii Craiova, negocieri avansate cu Petrolul: “Sunt şanse foarte mari!”
Fanatik
Fostul antrenor al Universităţii Craiova, negocieri avansate cu Petrolul: “Sunt şanse foarte mari!”
Care e situaţia lui Zouma şi Slimani: „A fost obligat să intre, dar...
Fanatik
Care e situaţia lui Zouma şi Slimani: „A fost obligat să intre, dar se vede că are calitate”. Când vor fi gata de joc cele două staruri
Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură: “Nu jucăm ceea ce...
Fanatik
Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură: “Nu jucăm ceea ce pregătim la antrenament!”. Când revine Louis Munteanu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fiul unui fost jucător iubit din Divizia A, așteptat să ia cu asalt...
iamsport.ro
Fiul unui fost jucător iubit din Divizia A, așteptat să ia cu asalt SuperLiga: 'Nu prea mai găsești ca el în România! Va fi un fotbalist important în scurt timp, dacă face asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!