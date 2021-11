Laurențiu Reghecampf semnează cu Giovanni Becali! Lovitură finală pentru Anamaria Prodan! „M-a sunat să facem actele.” Exclusiv

FANATIK detonează una dintre cele mai mari bombe ale anului în fotbalul românesc. Laurențiu Reghecampf, 46 de ani, tehnicianul „albaștrilor” de la Universitatea Craiova este pe punctul de a-și schimba impresarul, iar numele este o adevărată lovitură!

Cu adevărat surprinzător este faptul că Reghecampf, aflat în , care l-a și reprezentat ca agent, a decis să meargă mai departe în carieră cu Giovanni Becali! Nimeni altul decât impresarul cu care Ana a încercat să se lupte pe piața transferurilor!

Informația a fost dezvăluită pentru FANATIK de către Giovanni Becali, cel care îndeplinește rolul de consilier la firma Becali Sport, condusă acum de Dragoș Sârbu.

Giovanni Becali anunță că Laurențiu Reghecampf l-a sunat pentru un contract de impresariere. „Când vrei tu Giovanni vin și semnăm actele!”

2021 este un an cu multe evenimente în viața lui . Și în cariera de antrenor, și în cea personală. O informație care are legătură cu ambele cariere este de ultimă oră. Laurențiu Reghecampf va fi impresariat de Giovanni Becali.

Cum s-a ajuns la această variantă poate surprinzătoare pentru unii? Are cuvântul Giovanni Becali.

„Discutam la telefon cu un avocat cunoscut de-ai mei și mi-a zis că un prieten vrea să vorbească cu mine. „Ia, dă-mi-l la telefon”. Cică, nea Ioane… Era Laurențiu Reghecampf! I-am zis cum i-am zis și lui Mutu de multe ori… Lăsați-mă cu nea Ioane, cu de-astea, eu sunt Giovanni și atât…

Deci… Îmi spune Reghe că vrea să se vadă cu mine și să semneze cu Becali Sport! „Da, mă, normal că o facem. Îmi spui când și rezolvăm”. „Când vrei tu Giovanni, vin și semnăm”, îmi zice. încă un an și jumătate, iar dacă ar pleca la o ofertă mai bună, iau și oamenii de acolo ceva pe el”, a dezvăluit Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

„I-am spus lui Reghe că facem o conferință de prezentare, cu Dragoș, cu toți. E un nume mare de antrenor”

Giovanni Becali a oferit și alte detalii despre discuția sa cu Reghecampf. De asemenea, spune și ce are de gând să facă alături de Laurențiu Reghecampf în momentul în care acesta va semna cu .

„Am început să depănăm și o parte dintre amintirile pe care le aveam împreună… Când l-am dus la Litex, când l-am dus la Cottbus, în Germania.. Nici nu prea știau ăia de contracte… Nici nu mai spun ce contract de imagine i-am făcut lui Reghe acolo! Aventuri, ce să mai!

Asta e esențial. Că Reghecampf m-a chemat la telefon și vrea să semneze un contract de impresariat cu Becali Sport. I-am spus că facem și o conferință de prezentare, cu Dragoș, cu toți, să fie transparență totală pentru că e vorba despre un nume mare de antrenor!” – Giovanni Becali pentru FANATIK

Laurențiu Reghecampf este antrenorul momentului în fotbalul românesc: 7 victorii consecutive!

Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă excelentă pe banca Universității Craiova. Revenit în fotbalul românesc după mai bine de 4 ani, Reghe a semnat pe 26 iulie 2021 cu formația lui .

Începutul a fost destul de greoi, dar rezultatele au apărut în cele din urmă. În acest moment, Craiova lui Reghecampf este cea mai în formă echipă din România, ajungând la 7 victorii consecutive, 5 dintre ele în Liga 1.

Este la 8 puncte de CFR Cluj, reușind să recupereze 6 „lungimi” față de campioană. , de ce nu la event, fiind singura dintre cele trei formații ce se bat la locul 1 care mai joacă și în Cupa României, fiind în sferturi după victoria recentă de la Baia Mare.

15.000 de euro lunar este salariul lui Laurențiu Reghecampf la formația lui Rotaru, cu care are contract până pe 30 iunie 2023

Ar fi a doua lovitură pe care Giovanni Becali i-o dă Anamariei Prodan în 2021, după transferul lui Dennis Man la Parma

Faptul că Reghecampf va semna un contract de reprezentare cu Becali Sport reprezintă, de fapt, două știri. Una că Reghe renunță la Anamaria Prodan pe parte profesională, Ana fiindu-i agent foarte mult timp, și a doua că tehnicianul se îndreaptă spre Giovanni Becali.

Ar fi a doua mare lovitură pe care Giovanni i-ar da-o Anamariei în acest an, după ce pe final de ianuarie Becali a contribuit decisiv la transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma. a dezvăluit la vremea respectivă, exclusiv pentru FANATIK, toate detaliile acestei lovituri de mercato.

Dennis Man era sub contract cu Anamaria Prodan, dar a mers în Serie A fără ca aceasta să fie implicată în vreun fel în mutarea mijlocașului. Aceasta l-a dat în judecată pe jucător și-i cere daune de sute de mii de euro pentru că a rupt unilateral contractul. Zilele trecute chiar a fost o înfățișare în procesul Man – Anamaria Prodan, pentru începutul anului 2022.

1,2 milioane de euro este contractul anual al lui Dennis Man la Parma, cu care are angajament până în iunie 2025

144.000 de euro pe sezon câștiga Dennis Man la FCSB în momentul plecării în Italia, în ianuarie 2021

În 2016, Anamaria dezvăluia că a cerut protecție la Ambasada SUA din cauza lui Giovanni Becali! „Mi-am luat permis de armă!” „Filme!”

Anamaria Prodan și Giovanni Becali nu s-au mai intersectat și nu mai vorbesc de ani de zile. Anamaria dezvăluia pentru , în 2016, că a cerut protecția Ambasadei SUA, acuzele mergând în direcția lui Giovanni Becali.

„M-au urmărit anumite persoane nopţile cu mașina și-am avut niște episoade… Ce mai, de mafie! Nu o să recunoască nimeni niciodată, bineînţeles că nici la poliţie nu mergeau camerele pe DN1. Rebecca era acasă și-aveam tot felul de nenorociţi care o ameninţau și când ieșea la balcon. O înjurau! Eu nu l-am văzut niciodată pe Giovanni să vină el, dar la ce am trăit noi m-am dus la Ambasada Americană și am spus că vreau protecţie!

Eu nu am mai vorbit cu Anamaria de 8 sau de 9 ani, nici nu mai știu. Îmi văd simplu de ce am eu de făcut cu Dragoș și cu firmele noastre. Cum ar fi să mă cert eu prin presă cu o femeie? Într-adevăr, m-am certat cu ea acum 9-10 ani, dar atunci m-am certat pentru că s-a luat de frati-miu, nu din alt motiv. Citeam eu când eram „acolo” că o urmăream cu mașina prin București, că aveam bodyguarzi… Nu-mi venea să cred! Filme!” – Giovanni Becali, pentru FANATIK

Am avut bodyguard pe vremea respectivă, bodyguardul lui Ion Iliescu, președintele României. Atunci mi-am luat permis de armă pentru că mi-era frică! Nimeni nu o să înţeleagă asta până nu trăiește ce-am trăit eu! Și pentru ce? Pentru că am semnat cu cei mai buni fotbaliști ai României? Eu cred că un bărbat adevărat luptă de la egal la egal. Un bărbat adevărat care vine și mă face curvă, proastă și urâtă are minte de copil de 13 ani”, dezvăluia Anamaria în septembrie 2016 despre acea perioadă dificilă din viața sa.